Pacify oyunculara korku dolu dakikalar yaşatacak.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Emily Wants to Play’in geliştiricisi olan Shawn Hitchcock tarafından hayata geçirilen Pacify, Hitchcock Games tarafından yayınlandı. Oyuncuları korku ve gerilim yüklü bir dünyaya götüren başarılı oyun, adeta dizlerinizin bağını çözecek. Karanlık içerikleri ile hemen hemen her sahne de gerilimi tattıracak olan oyun, milyonlarca adet kopya satmayı başardı. Steam üzerinde oyuncuların beğenisini kazanan yapım, bilgisayar platformu için özel olarak yayınlandı.

Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen Pacify, tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahip. Kendine has bir sürükleyici hikayeye sahip olan başarılı oyun, 2019 yılında lansmana çıktı. Çıktığı günden bu yana sürükleyici bir oynanışı karşımıza çıkaran yapım, deli gibi de satıyor.

Pacify Özellikleri

Birbirinden farklı alanlar,

Farklı tehlike türleri,

Karanlık bir atmosfer,

Korku yüklü sahneler,

Gerilim yüklü ses efektleri,

Kaliteli gölgelendirmeler,

Sürükleyici bir oynanış,

Türkçe,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

Oyunculara tek oyunculu ve çok oyunculu modlar sunan Pacify, kaliteli gölgelendirmeleri ile gerilimi epey hissettirecek. 2019 yılında piyasaya sürülen yapım, Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak ifade ediliyor. Korku yüklü sahneleri ile oyuncuları hayatta kalma odaklı bir dünyaya götüren yapım içerisinde pek çok tehlike yer alıyor. Yapım içerisinde Türkçe dil desteği de bulunuyor. Oyuncular birbirinden farklı ses efektleri eşliğinde gerilim dolu bir evrende hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.

Dilyen oyuncular tek oyunculu modda tek başlarına mücadele edebilir, dileyenler de bu gerilim dolu evrene arkadaşlarını da dahil edebilirler. Kendine has bir hikaye temasına sahip olan oyun, benzersiz mekanlarda oyuncuları adeta korkuya ve gerilime doyuracak.

Pacify İndir

MacOS ve Windows platformları için yayınlanan başarılı oyun, Steam üzerinde satılıyor. Düşük bir fiyat etiketine sahip olan oyun, oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilirken deli gibi de satıyor.

Pacify MacOS Sistem Gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: macOS 10.14.x Mojave

İşlemci: Intel i5 or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB Video RAM

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: macOS 10.15.x Catalina or later

İşlemci: Intel i7 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB Video RAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan