Pacify ile korku dolu bir dünyaya giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku ve gerilim dolu bir atmosfere girmek ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise Pacify dünyası sizleri bekliyor. Korku ve aksiyonu iliklerinize kadar hissettirecek olan başarılı oyun, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynanabiliyor. Gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan oyun, çarpıcı grafikleri ile oyuncuları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Korku oyunları arasında popüler olan Pacify daha uzun süre yüksek ses getirecek gibi görünüyor.

2019 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan Pacify karanlık dünyası ile aksiyon severleri alışık olmadıkları bir atmosfere götürüyor. Birbirinden farklı alanlarda gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan oyun, günümüze kadar olumlu geri bildirimler almayı başardı.

Pacify Özellikler

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Karanlık ve korku dolu bir evren,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Alışılmışın dışında bir hikaye,

Korku yüklü aksiyon sahneleri,

Çarpıcı ses efektleri,

Türkçe dahil 16 farklı dil seçeneği,

Türkçe dil desteğinin de yer aldığı Pacify evreninde söylentilere göre kötülüklerle yüklü bir ev bulunuyor. Ölülerin yer aldığı ifade edilen bu evde hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular sürükleyici aksiyon sahneleri ile karşılaşacak adeta korkuyu iliklerine kadar hissedecekler. Birbirinden farklı tehlikelerin de yer aldığı oyun içerisinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynanış modları da yer alıyor. Oyuncular dilerlerse birbirinden farklı tehlikelere karşı tek başlarına mücadele edebilir, dilerlerse de arkadaşlarını da bu mücadeleye ortak edebilirler.

Yapım içerisinde Türkçe’ye ek olarak tam 16 farklı dil seçeneği yer alıyor. Görsel efektlerin yanı sıra ses efektleri ile de korkuyu yansıtacak olan oyun, kendine has hikayesi ile oyuncuları gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici bir hayatta kalma dünyasına götürecek. En son Kasım 2021’de güncelleme alan yapım, aylardır yeni bir güncelleme almazken oyuncular tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Pacify İndir

Steam üzerinde hem Windows hem de MacOS işletim sistemi için yayınlanan Pacify ücret karşılığında satın alınıp oynanabiliyor. Staem’de oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, milyonlarca adet kopya sattı.

Pacify Windows Sistem Gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: Intel i5 or AMD equivalent (AMD FX 8500+ Series)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Direct X 11 feature level 10 required to run.

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: Intel i7 or AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB Video RAM

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan