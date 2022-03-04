Pacify
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Hitchcoock Games
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Pacify ile korku dolu bir dünyaya giriş yapacaksınız.
Korku ve gerilim dolu bir atmosfere girmek ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise Pacify dünyası sizleri bekliyor. Korku ve aksiyonu iliklerinize kadar hissettirecek olan başarılı oyun, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynanabiliyor. Gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan oyun, çarpıcı grafikleri ile oyuncuları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Korku oyunları arasında popüler olan Pacify daha uzun süre yüksek ses getirecek gibi görünüyor.
2019 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan Pacify karanlık dünyası ile aksiyon severleri alışık olmadıkları bir atmosfere götürüyor. Birbirinden farklı alanlarda gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan oyun, günümüze kadar olumlu geri bildirimler almayı başardı.
Pacify Özellikler
- Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,
- Karanlık ve korku dolu bir evren,
- Birbirinden farklı tehlikeler,
- Alışılmışın dışında bir hikaye,
- Korku yüklü aksiyon sahneleri,
- Çarpıcı ses efektleri,
- Türkçe dahil 16 farklı dil seçeneği,
Türkçe dil desteğinin de yer aldığı Pacify evreninde söylentilere göre kötülüklerle yüklü bir ev bulunuyor. Ölülerin yer aldığı ifade edilen bu evde hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular sürükleyici aksiyon sahneleri ile karşılaşacak adeta korkuyu iliklerine kadar hissedecekler. Birbirinden farklı tehlikelerin de yer aldığı oyun içerisinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynanış modları da yer alıyor. Oyuncular dilerlerse birbirinden farklı tehlikelere karşı tek başlarına mücadele edebilir, dilerlerse de arkadaşlarını da bu mücadeleye ortak edebilirler.
Yapım içerisinde Türkçe’ye ek olarak tam 16 farklı dil seçeneği yer alıyor. Görsel efektlerin yanı sıra ses efektleri ile de korkuyu yansıtacak olan oyun, kendine has hikayesi ile oyuncuları gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici bir hayatta kalma dünyasına götürecek. En son Kasım 2021’de güncelleme alan yapım, aylardır yeni bir güncelleme almazken oyuncular tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.
Pacify İndir
Steam üzerinde hem Windows hem de MacOS işletim sistemi için yayınlanan Pacify ücret karşılığında satın alınıp oynanabiliyor. Staem’de oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, milyonlarca adet kopya sattı.
Pacify Windows Sistem Gereksinimleri
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: Intel i5 or AMD equivalent (AMD FX 8500+ Series)
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB Video RAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Direct X 11 feature level 10 required to run.
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: Intel i7 or AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 4GB Video RAM
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Pacify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Hitchcoock Games
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Pacify oyunculara korku dolu dakikalar yaşatacak.
Emily Wants to Play’in geliştiricisi olan Shawn Hitchcock tarafından hayata geçirilen Pacify, Hitchcock Games tarafından yayınlandı. Oyuncuları korku ve gerilim yüklü bir dünyaya götüren başarılı oyun, adeta dizlerinizin bağını çözecek. Karanlık içerikleri ile hemen hemen her sahne de gerilimi tattıracak olan oyun, milyonlarca adet kopya satmayı başardı. Steam üzerinde oyuncuların beğenisini kazanan yapım, bilgisayar platformu için özel olarak yayınlandı.
Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen Pacify, tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahip. Kendine has bir sürükleyici hikayeye sahip olan başarılı oyun, 2019 yılında lansmana çıktı. Çıktığı günden bu yana sürükleyici bir oynanışı karşımıza çıkaran yapım, deli gibi de satıyor.
Pacify Özellikleri
- Birbirinden farklı alanlar,
- Farklı tehlike türleri,
- Karanlık bir atmosfer,
- Korku yüklü sahneler,
- Gerilim yüklü ses efektleri,
- Kaliteli gölgelendirmeler,
- Sürükleyici bir oynanış,
- Türkçe,
- Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,
Oyunculara tek oyunculu ve çok oyunculu modlar sunan Pacify, kaliteli gölgelendirmeleri ile gerilimi epey hissettirecek. 2019 yılında piyasaya sürülen yapım, Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak ifade ediliyor. Korku yüklü sahneleri ile oyuncuları hayatta kalma odaklı bir dünyaya götüren yapım içerisinde pek çok tehlike yer alıyor. Yapım içerisinde Türkçe dil desteği de bulunuyor. Oyuncular birbirinden farklı ses efektleri eşliğinde gerilim dolu bir evrende hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.
Dilyen oyuncular tek oyunculu modda tek başlarına mücadele edebilir, dileyenler de bu gerilim dolu evrene arkadaşlarını da dahil edebilirler. Kendine has bir hikaye temasına sahip olan oyun, benzersiz mekanlarda oyuncuları adeta korkuya ve gerilime doyuracak.
Pacify İndir
MacOS ve Windows platformları için yayınlanan başarılı oyun, Steam üzerinde satılıyor. Düşük bir fiyat etiketine sahip olan oyun, oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilirken deli gibi de satıyor.
Pacify MacOS Sistem Gereksinimleri
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: macOS 10.14.x Mojave
İşlemci: Intel i5 or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 2GB Video RAM
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: macOS 10.15.x Catalina or later
İşlemci: Intel i7 or equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 4GB Video RAM
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan