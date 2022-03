The Witcher 2 ana hikayesi toplamda 24 saat sürmektedir. Yan görevlerle birlikte 35 saat sürede tamamlanabilen oyunun, tadını alarak oynarsanız muhtemelen süre daha da uzayabilir. Oyunun PC sürümü için resmi Türkçe dil desteği bulunmaktadır. Ancak Xbox 360 sürümü için Microsoft kaynaklı sorun nedeniyle dil paketi dahil edilmemiştir

Profesyonel canavar avcısı Geralt of Rivia hakkındaki RPG destanının ikinci bölümü olan The Witcher 2: Assassins of Kings, PC'de şimdiye kadar piyasaya sürülen en ayrıntılı ve benzersiz rol yapma oyunlarından birini üretmek için olgun, düşündürücü bir hikayeyi anlatıyor. Peki, The Witcher 2 için sistem gereksinimleri neler?

The Witcher 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim sistemi: Windows XP SP2 / Windows Vista SP2 / Windows 7 (32/64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad veya AMD Phenom X4

Bellek: Windows XP için 3 GB / Windows Vista ve Windows 7 için 4 GB

Ekran Kartı: Pixel Shader 3.0 destekli 1 GB RAM’li ekran kartı (Nvidia GeForce GTX260 veya ATI Radeon HD4850)

The Witcher 2 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

The Witcher 2 Windows Minimum Sistem Gereksinimleri

The Witcher 2 macOS Minimum Sistem Gereksinimleri

The Witcher 2 SteamOS + Linux Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows XP/Vista/7

İşlemci: Intel 2.2 GHz Çift Çekirdek veya AMD 2.5 GHz Çift Çekirdek

Bellek: 1.5 GB (Win XP), 2GB (Win Vista/Win 7)

Ekran Kartı: GeForce 8800 (512 MB) veya Radeon HD3850 (512 MB)

Sabit Disk: 25GB

macOS

OS X 10.8.5 - macOS 10.14 (Catalina not supported)

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 650M 512MB (on 1440x900, low), Radeon HD 5770 1GB (on 1440x900, low), Intel tümleşik grafik yonga setleri desteklenmez

Sabit Disk: 25 GB HD space

SteamOS + Linux

Ubuntu 14.04, Linux Mint 17, Steam OS

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 9800 GT 512MB (1280x720, low)

Sabit Disk: 25 GB HD space

The Witcher 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

The Witcher 2 Windows Önerilen Sistem Gereksinimleri

The Witcher 2 macOS Önerilen Sistem Gereksinimleri

The Witcher 2 SteamOS + Linux Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows XP/Vista/7

İşlemci: Intel veya AMD Dört Çekirdek

Bellek: 3 GB (Win XP), 4GB (Win Vista/Win 7)

Ekran Kartı: GeForce 260 (1 GB) veya Radeon HD 4850 (1 GB)

Sabit Disk: 25GB

macOS

OS X 10.8.5 - macOS 10.14 (Catalina not supported)

İşlemci: Quad Core Intel

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 675MX 1GB (on 1920x1080, medium), Radeon HD 6970M 1 GB (on 1920x1080, medium), Intel tümleşik grafik yonga setleri desteklenmez

Sabit Disk: 25 GB HD space

SteamOS + Linux

Ubuntu 14.04, Linux Mint 17, Steam OS

İşlemci: Quad Core Intel

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 640 1GB (1440x900, medium)

Sabit Disk: 25 GB HD space

The Witcher 2 Konusu Nedir?

The Witcher 2: Assassins of Kings, Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt RED tarafından geliştirilen ve Microsoft Windows ile Xbox 360 platformları için hazırlanan üçüncül kişi bakış açılı RPG oyunudur. 17 Mayıs 2011'de yayınlanan oyun, 2007 yapımı The Witcher'ın devamı niteliğindedir. Kendisinden önce gelen oyun gibi konusu Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adı taşıyan romanına dayanmaktadır.

Giriş sırasında Rivialı Geralt, Mavi Şeritliler (Blue Stripes) olarak bilinen Temerya özel kuvvetlerinin komutanı Vernon Roche tarafından bir ceza evinde Temerya kralı Foltest suikastı ile ilgili sorguya çekilir. Geralt koruması olarak görev yaptığı sırada Foltest'ın ölümüne yol açan olayları anlatır.

Bir sahire ve Geralt'ın arkadaşı olan Triss Merigold, Roche ve Geralt birlikte kral katilini aramak üzere Flotsam adlı bir ticaret kasabasına doğru yola çıkarlar.

The Witcher 2 Fiyatı Ne Kadar?

The Witcher 2’nin Steam fiyatı şu an için 31 TL’den satışa sunulmaktadır.