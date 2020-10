PS3 ve PS4 Oyunları Bilgisayarda Oynamak İçin 3 Yöntem

PS3 ve PS4 oyunları bilgisayarda oynamak ister misiniz? Bu listede yer alan yöntemler sayesinde oyun konsollarında oynanan video oyunlarını bilgisayarda oynamak için PlayStation 3 veya PlayStation 4'ünüzün olmasına da ihtiyacınız bulunmuyor ama PlayStation 3 veya PlayStation 4'ünüz var ancak video oyunlarını bilgisayarda oynamaya devam etmek istiyorsanız yöntemlerimizden yine de faydalanabilirsiniz.

PS3 Ve PS4 Oyunları Bilgisayarda Oynamak İçin En İyi Yöntemler

PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarda oynamanın iki yolu vardır. Bu iki yöntemden ilki Remote Play uygulamasını kullanmak, ikincisi PS3 ve PS4 emülatörlerini kullanmaktır. Bu yöntemlerden hiçbirini kullanmak istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. PS3 ve PS4 oyunlarını bilgisayarda oynamak için ayrıyeten PS Now'ı da tercih etme imkanınız vardır.

Peki, PS3 ve PS4 oyunları bilgisayarda oynamak isteyen oyunseverlerin en sevdiği video oyunlarını bilgisayarda oynamak için başvurması gereken yöntemler nelerdir? Gelin, oyuncuların PlayStation 3 ve PlayStation 4'teki video oyunlarının nasıl bilgisayarda da oynanabileceğini birlikte öğrenelim.

1. Yöntem: Remote Play Uygulamasını Kullanmak

PlayStation 4 oyunlarını birinci yöntem ile bilgisayarda oynamak için takip edilmesi gereken adımlara geçmeden önce bilgisayarınızın Remote Play ile uyumlu olup olmadığını öğrenelim. PlayStation oyunlarını PC ve Mac bilgisayarda oynamadan önce aşağıda yer verdiğimiz gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmelisiniz.

• Windows işletim sistemli bilgisayarlarda Windows 8.1, 32 bit veya 64 bit Windows 10 ve üstü bir işletim sistemi; Mac işletim sistemli bilgisayarlarda ise Mac OS X Yosemite ve üstü bir işletim sistemi

• Oyun kontrolünü sağlamak için bir veya oyunun ihtiyacına bağlı olarak kadar DualShock 4

• Yüksek hıza sahip bir internet bağlantısı

• 100 MB depolama alanı

• 2 GB ve üstü RAM

Uygulamanın gereksinimlerinin karşılandığından emin olduktan sonra PlayStation'ın sitesinden Remote Play'i indirebilirsiniz. Sony'nin uygulamasını indirmeden önce PS4 yazılımınızın en son sürümde olduğundan emin olun. Sony tarafından geliştirilen uygulama kablolu bağlantılarla çalışacak şekilde geliştirilmiştir, PS4 kontrol cihazını bu nedenle bilgisayarınıza takmanız gerekiyor. Remote Play'i bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulum işlemlerini başlatabilirsiniz.

2. Yöntem: PS Now Kullanmak

PS3 ve PS4 oyunlarını PC'de oynamak için başvurulabilecek ikinci yöntem ise Sony'nin resmi uygulamalarından biri olan PlayStation Now (PS Now) uygulamasıdır. PS4'ünüz yok ama buna rağmen video oyunlarını bilgisayarınızda oynamak istiyorsanız PlayStation Network hesabınızı kullanabilir ve PS3 ve PS4 oyunlarını PC'de oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz. PS Now oyun koleksiyonunuzu bilgisayarınıza aktarabilir, oyundaki ilerlemelerinizi PS Now'un bulut depolama hizmeti ile kayıt altına alabilir ve yeni üyelere özel olarak sunulan yedi günlük deneme imkanından faydalanabilirsiniz ancak PS Now kullanmak için iyi bir internet bağlantısına sahip olmanızın gerektiğini unutmamalısınız.

PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını PS Now uygulamasını kullanarak PC'de oynamak için DualShock 4'ten başka hiçbir araca ihtiyacınız yoktur. Uygulamanın en güzel tarafı ise bilgisayarda oynadığınız süre boyunca ilerlediğiniz bölümlere PlayStation 4'te de devam etme olanağınızın bulunmasıdır. Oyuncular, PS Now'un bu özelliği sayesinde başka cihazlara geçtiklerinde bile oynamaya video oyunundaki ilerlemelerinin üzerinden devam edebilmektedir.

3. Yöntem: Emülatör Kullanmak

PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını oyun konsolundan değil de bilgisayarda oynamak isteyenlerin kullanabileceği son yöntem ise emülatör kullanmadır. Windows ve Mac işletim sistemlerine özel olarak geliştirilen emülatörler sayesinde PlayStation'daki video oyunlarını büyük bir kolaylıkla bilgisayarınızda da oynamaya devam edebilirsiniz.

PlayStation 3'teki oyunları bilgisayarda da oynamak için ESX PS3 Emulator'u kullanabilirsiniz. Windows 7 ve üstü bir işletim sistemine, 32 bit bilgisayarlar için 1 GB Ram, 64 bit bilgisayarlar için 2 GB Ram gereklidir. Windows ve Mac kullanıcısı olarak ESX PS3 Emulator'un dışında PlayStation 3'teki oyunları oynamak için RPCS3 PS3 Emulator veya PPSSPP PS3 Emulator'u de kullanabilirsiniz.

PCSX4 PS4 Emulator, Windows 10 ve MacOS işletim sistemlerini kullanan oyunseverlerin PlayStation 4'teki video oyunlarını bilgisayarda oynamasına izin veren bir emülatördür. Windows kullanıcılarının PCSX4 PS4 Emulator'u çalıştırmak için 64 bit Windows 7, 8.1 veya 10 bir işletim sistemine, MacOS kullanıcılarının ise MacOS 10.13.6 sürümüne sahip olması yeterlidir. Emülatörü çalıştırmak için bilgisayarda .net framework 3.5, VC++2015 ve DirectX 11.1 olması gereklidir.