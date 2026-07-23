MECCHA CHAMELEON benzeri olan Painty Hide n Seek APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kamuflaj odaklı saklambaç oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Painty Hide n Seek, kamuflaj mekaniklerine sahip renkli bir saklambaç oyunudur.

Oyunun temelinde renk seçimi ve doğru pozisyon alma bulunuyor.

Saklanan oyuncular çevreyle uyum sağlamak için doğru renkleri seçmeli, uygun bir saklanma noktası bulmalı ve Arayıcı bölgeyi ararken hareketsiz kalmalıdır.

Painty Hide n Seek APK, son zamanlarda oldukça popüler olan saklambaç oyunları arasında yer alıyor. MECCHA CHAMELEON benzeri olarak karşımıza çıkan bu oyunda, karakterinizi çevredeki nesnelerle kamufle etmeli ve diğer oyunculara görünmemelisiniz.

Karakter tamamen beyaz bir şekilde modellenmiştir. Haritada bulunan herhangi bir yere kendinizi yapıştırın, arka plana uyacak şekilde boyayın ve tamamen görünmez kalın. Diğer oyunculara görünmek istemiyorsanız, tüm ayrıntılara dikkat etmeli ve en küçük renk farkını bile kapatmalısınız.

Painty Hide n Seek APK İndir

Oynanış olarak basit kontrollere sahip olan Painty Hide n Seek APK, çizim ve renk uyumu açısından zorlu bir deneyim sunuyor. Bulunduğunuz yerin rengini bulmalı, tüm bedeninizi boyamalı ve hareketsiz kalmalısınız.

Son zamanlarda popülerleşen kamuflaj odaklı saklambaç oyunları, oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Eğer siz de Android cihazlarınızda saklambaç deneyimi yaşamak istiyorsanız, Painty Hide n Seek APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli dakikalara imza atın!

Painty Hide n Seek Oyunu Özellikleri

Kamuflaj odaklı saklambaç oyunu

Basit grafikler ve kontroller

Her mekana uygun renk paletleri

Zorlu saklanma deneyimi

Çevrimiçi çok oyunculu mod