Painty Hide n Seek APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 252.5 MB
- Üretici CDT Games Limited
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MECCHA CHAMELEON benzeri olan Painty Hide n Seek APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kamuflaj odaklı saklambaç oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Painty Hide n Seek, kamuflaj mekaniklerine sahip renkli bir saklambaç oyunudur.
- Oyunun temelinde renk seçimi ve doğru pozisyon alma bulunuyor.
- Saklanan oyuncular çevreyle uyum sağlamak için doğru renkleri seçmeli, uygun bir saklanma noktası bulmalı ve Arayıcı bölgeyi ararken hareketsiz kalmalıdır.
Painty Hide n Seek APK, son zamanlarda oldukça popüler olan saklambaç oyunları arasında yer alıyor. MECCHA CHAMELEON benzeri olarak karşımıza çıkan bu oyunda, karakterinizi çevredeki nesnelerle kamufle etmeli ve diğer oyunculara görünmemelisiniz.
Karakter tamamen beyaz bir şekilde modellenmiştir. Haritada bulunan herhangi bir yere kendinizi yapıştırın, arka plana uyacak şekilde boyayın ve tamamen görünmez kalın. Diğer oyunculara görünmek istemiyorsanız, tüm ayrıntılara dikkat etmeli ve en küçük renk farkını bile kapatmalısınız.
Painty Hide n Seek APK İndir
Oynanış olarak basit kontrollere sahip olan Painty Hide n Seek APK, çizim ve renk uyumu açısından zorlu bir deneyim sunuyor. Bulunduğunuz yerin rengini bulmalı, tüm bedeninizi boyamalı ve hareketsiz kalmalısınız.
Son zamanlarda popülerleşen kamuflaj odaklı saklambaç oyunları, oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Eğer siz de Android cihazlarınızda saklambaç deneyimi yaşamak istiyorsanız, Painty Hide n Seek APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli dakikalara imza atın!
Painty Hide n Seek Oyunu Özellikleri
- Kamuflaj odaklı saklambaç oyunu
- Basit grafikler ve kontroller
- Her mekana uygun renk paletleri
- Zorlu saklanma deneyimi
- Çevrimiçi çok oyunculu mod
Sıkça Sorulan Sorular
Painty Hide n Seek nasıl bir oyundur?
Painty Hide n Seek, oyuncuların karakterlerini çevreye uyacak şekilde boyayarak saklandığı, kamuflaj odaklı bir saklambaç oyunudur. Amaç, doğru renkleri ve saklanma noktasını seçerek Arayıcı tarafından bulunmadan turu tamamlamaktır.
Painty Hide n Seek ücretsiz mi?
Evet. Oyun Tamindir üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Bununla birlikte reklamlar ve uygulama içi satın alma seçenekleri içerir.
Oyunda nasıl saklanılır?
Öncelikle karakterinizi bulunduğunuz sahneye uygun renklerle boyamanız, ardından iyi bir saklanma noktası seçmeniz gerekir. Son olarak uygun bir poz verip Arayıcı sizi ararken hareketsiz kalmalısınız.
Painty Hide n Seek'te kamuflaj neden önemli?
Kamuflaj, oyunun temel mekaniklerinden biridir. Karakterinizin çevredeki nesnelerle ve ortamla daha iyi uyum sağlaması, Arayıcı tarafından fark edilme ihtimalinizi azaltabilir.
Painty Hide n Seek çevrimdışı oynanabilir mi?
Hayır. Çevrimdışı oyun modu bulunmuyor.