Papers Grade Please APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 145 MB
- Üretici Lion Studios
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Papers Grade Please APK'da, bir öğretmen olarak öğrencilerinizle ilgilenin ve sınav notlarını verin.
Papers Grade Please APK'da, bir öğretmeni canlandırıyorsunuz ve öğrencilerinizin sınavlarına not vermelisiniz. Öğrencilerinizi sınava soktuktan sonra onlara not vermek için yanınıza çağırın ve kağıdındaki sorulara bakın. Soruların doğru cevaplanıp cevaplanmadığına siz karar veriyorsunuz. Bu nedenle soruların yanıtlarını doğru şekilde bulmalı ve öğrencilerinize hak ettiği notu vermelisiniz.
Oynanabilir birçok modu bulunan Papers Grade Please'de, 5. sınıf öğrencilerine öğretmenlik yapıyorsunuz ve çoğu derste bilgi sahibi olmanız şart. Matematik, İngilizce veya Coğrafya gibi pek çok derste bilgi sahibi olmalı ve sınavlardaki soruların cevaplarını doğru bir şekilde bulmalısınız.
Papers Grade Please APK İndir
Basit bir oynanışa sahip olan bu oyunda, hem eğlenip hem de beyninizi çalıştırmak zorundasınız. Çoğunlukla küçük yaş grubuna hitap eden Papers Grade Please APK'yı indirerek, siz de sınıfınıza öğretmenlik yapabilirsiniz.
Papers Grade Please Özellikleri
- Öğrencilerin sınav kağıtlarını kontrol edin ve not verin.
- Basit ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.
- Pek çok ders hakkında bilgi sahibi olun.
- Teneffüsteki öğrenci kavgalarını ayırın.
- Öğrencilere ceza verin.