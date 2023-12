Papers Grade Please APK

Papers Grade Please APK'da, bir öğretmeni canlandırıyorsunuz ve öğrencilerinizin sınavlarına not vermelisiniz. Öğrencilerinizi sınava soktuktan sonra onlara not vermek için yanınıza çağırın ve kağıdındaki sorulara bakın. Soruların doğru cevaplanıp cevaplanmadığına siz karar veriyorsunuz. Bu nedenle soruların yanıtlarını doğru şekilde bulmalı ve öğrencilerinize hak ettiği notu vermelisiniz.

Oynanabilir birçok modu bulunan Papers Grade Please'de, 5. sınıf öğrencilerine öğretmenlik yapıyorsunuz ve çoğu derste bilgi sahibi olmanız şart. Matematik, İngilizce veya Coğrafya gibi pek çok derste bilgi sahibi olmalı ve sınavlardaki soruların cevaplarını doğru bir şekilde bulmalısınız.

Papers Grade Please APK İndir

Basit bir oynanışa sahip olan bu oyunda, hem eğlenip hem de beyninizi çalıştırmak zorundasınız. Çoğunlukla küçük yaş grubuna hitap eden Papers Grade Please APK'yı indirerek, siz de sınıfınıza öğretmenlik yapabilirsiniz.

Papers Grade Please Özellikleri