Papers, Please Türkçe Yama

Papers, Please Türkçe Yama, oyuna Türkçe dil seçeneği ekliyor

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Papers, Please Türkçe Yama oldukça başarılı bir bağımsız oyun olan Papers, Please için geliştirilmiş bir Türkçe dil paketidir.

Gönüllü olarak oyunlar için Türkçe yama geliştiren Oyunçeviri ekibi tarafından yayınlanan Papers, Please Türkçe Yama sayesinde oyununuzu tamamen Türkçe olarak oynayabilmektesiniz. Bilindiği üzere Papers, Please oyunu içerisinde sadece diyaloglar, metinler ve evraklar olan bir bulmaca oyunu. Bu nedenle oyundaki yazıları anlamanız oyunda ilerleyebilmeniz için hayati önem taşıyor. Kimi zaman evraklardaki yanlış bilgileri tespit etmeniz, kimi zaman ek kaynaklardaki bilgilerden yararlanarak dolandırıcılıkları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Oyunun ana dili İngilizce olunca bu işi yapmak zorlaşıyor. Bu nedenle Papers, Please Türkçe Yama imdadınıza koşan bir çözüm oluyor. Türkçe dil desteği ile Türk oyuncuların imdadına yetişen yama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Papers, Please Türkçe Yama oyunun Steam versiyonu için geliştirilmiştir. Eğer oyunu GOG üzerinden satın aldıysanız yama çalışmayacaktır. Papers, Please Türkçe Yama'yı yüklemek için indirdiğiniz zip dosyasını C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\PapersPlease\loc klasörüne kopyalamanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra oyunun seçeneklerine girerek dl bölümünden Türkçe'yi seçebilir ve oyunu Türkçe oynayabilirsiniz. Yama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İyi eğlenceler.