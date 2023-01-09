Sekiro Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Soulslike oyunlar içerisinde oldukça oldukça farklı bir konumda yer alan Sekiro, çıktığı günden bugüne kadar binlerce oyuncuyu kendine bağlamayı başardı. FromSoftware oyunları içindeki en sıradışı yapımlardan biri olan Sekiro bizlere benzersiz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Tabii Soulslike formüllerini kullanarak.

Diğer Soulslike oyunlarında olduğu gibi Sekiro’da da bir hikaye bulunuyor. Dark Souls oyunlarına kıyasla hikayenin daha açık bir şekilde anlatıldığı bu oyunda oldukça ağır bir dil kullanılıyor. İngilizcesi yeterli olmayan pek çok oyuncu dil bariyerine takıldığı için Sekiro’nun hikayesini anlayamıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için Sekiro Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulayarak siz de Sekiro’yu Türkçe oynayabilirsiniz.

Sekiro Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Sekiro Türkçe yama dosyasını indirin.

İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Ardından oyunun kurulu olduğu dosyayı açın.

İndirdiğiniz dosyanın içindeki her şeyi kopyalayın ve oyunun kurulu olduğu dizine yapıştırın.

Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Sekiro Türkçe yama kurulumu tamamlandı.

Sekiro Hakkında

Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware tarafından geliştirilmiş ve Activision tarafından 2019 yılında yayınlanmış tek oyunculu bir aksiyon oyunudur. 2019 yılının en iyi oyunlarından biri olan Sekiro soulslike türüne yeni bir soluk getirdi. Sekiro, Dark Souls serisinin temel mekaniklerini koruduğu için bir soulslike oyunudur ancak gizlilik ve ninjalık becerileri ile donatılmış bir karakteri oynadığımız Sekiro’da farklı bir oyun soulslike deneyimi elde ediyoruz.

Saç baş yolduracak kadar zor bir oyun olan Sekiro, FromSoftware oyunlarına aşina olan oyuncuları tatmin edecek bir oyun olmuş diyebiliriz. Dark Souls serisinin hantal ve ağır yapısının aksine bir ninjayı oynadığımız Sekiro’da dilerseniz gizlilikle ilerleyip sessiz bir şekilde tüm düşmanları ortadan kaldırabilirsiniz. Dilerseniz de tırmanma ve halat atma becerilerinizi kullanarak kıvrak bir şekilde hareket ederek düşmanları şaşırtabilirsiniz. Oynanış bakımından çok zengin bir oyun olan Sekiro’da ölmeye ve tekrar tekrar denemeye doyamayacaksınız.

Sekiro Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz soulslike oyunlarını seviyor musunuz? Sekiro Türkçe yama nasıl olmuş? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.