Disco Elysium Türkçe Yama Nasıl Olmuş?

Disco Elysium Türkçe dil desteğine 24 Ekim 2022 tarihinde kavuşmuştu. Çıkışından 3 yıl sonra Türkçe dil desteğine kavuşan Disco Elysium artık Türk oyuncular tarafından rahatça oynanabilir bir hale geldi. Peki Disco Elysium’un Türkçe yaması iyi bir şekilde çevrilmiş mi? Sizler için bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağız.

Disco Elysium Türkçe Yama İyi Olmuş mu?

Hatırlatmakta fayda var ki bu resmi bir yama. Disco Elysium Türkçe yama dosyasını harici bir şekilde indirmiyorsunuz. Oyunu 24 Ekim 2022 tarihinden sonra yükleyecek olan kişiler herhangi bir ekstra yama indirmeyecek. Bunu belirtmemizin sebebi, Disco Elysium’un Türkçe yaması resmi olarak kabul edilmiş ve test edilmiş bir yama. Yani genel izlenimlerimiz zaten bu yamanın iyi olacağı yönünde. Peki Disco Elysium’u oynadıktan sonra fikrimiz değişti mi?

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Disco Elysium şu an piyasadaki en iyi RPG oyunlarından bir tanesi. Bunun sebebi ise hiç şüphesiz eşsiz bir diyalog sistemine sahip olması ve çok derinlikli bir hikaye içerisinde dilediğimiz gibi bir dedektif olmamıza imkan vermesi. Çevirmen ekibin paylaştığı bilgiye göre Disco Elysium’da 1 milyondan fazla kelime bulunmakta. Buna ek olarak, Disco Elysium’un dili de oldukça ağır ve edebi bir dil. Yani 1 milyon kelime çeviri anlamında zaten zorlu bir süreç ancak bu 1 milyon kelimeler basit, günlük dilde kullandığımız kelimeler değil. Oldukça teknik kelimelerin de bulunduğu bu oyun çok fazla argo da içeriyor. Hal böyle olduğundan çevrilmesi en zor oyunlardan biri Disco Elysium desek yanılmayız.

Disco Elysium Türkçe yamalı haliyle bizlere çok iyi bir rol yapma tecrübesi sunuyor. Disco Elysium’un Türkçe yaması Locpick Game Localization’a emanet edilmiş. Bu uzun ve zorlu çevirinin altından çok iyi bir şekilde kalkan Locpick ekibini kutluyoruz.

Disco Elysium’un Türkçe çevirisinin iyi olmadığına dair birtakım inanışlar da vardı ancak pek gerçeği yansıtmayan bir düşünceydi bu. Twitter’da bazı kullanıcılar paylaştıkları görsellerde gramer ve yapı olarak pek çok hatalı cümlenin oyun içinde yer aldığını söylemişti. Ancak bu yamanın kötü bir yama olduğunu değil, bu görselleri yükleyen kişilerin oyunu ve mevcut diyaloğu anlamadığına işaretti.

Oyunda yer alan alakasız ya da bozuk cümlelerin sebebi, o karakterin normalde de bozuk bir aksanla konuşmasından ya da saçma şeyler söylemesinden ötürüydü. Ya da çok sarhoş veya madde etkisinde olan kişilerin sayıkladığı laflardı. Kısacası bağlamından koparılmış bazı diyaloglar sosyal medya üzerinden paylaşılarak çeviri kötüymüş gibi lanse edildi ancak belirttiğimiz gibi böyle bir durum söz konusu değil.

Sonuç olarak, Disco Elysium’u oynamak isteyip de dil bariyerinden ötürü oyunu tecrübe edememiş kişiler için Disco Elysium oynamanın tam sırası.

Disco Elysium Türkçe yama hakkındaki görüşlerimiz bu kadardı. Umuyoruz ki çevirinin nasıl olduğunu merak edenler için faydalı bir içerik olmuştur. Siz Disco Elysium’u oynamayı düşünüyor musunuz? Disco Elysium’un Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.