PlayStation’ın çıkardığı yeni Spider-Man oyunları geniş kitleler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle de bu oyunlar PC’ye çıkış yaptıktan sonra daha da ilgi gördü. İlk oyundan sonra gelen Spider Man Miles Morales bazı sıkıntılara sahip olsa da epey beğenildi. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız ve Spider Man Miles Morales Türkçe yama arıyorsanız doğru yerdesiniz.

PlayStation’dan gelen yeni Spider-Man oyunlarının en büyük sıkıntısı Türkçe dil desteğine sahip olmamalarıydı. Neyse ki oyun PC’ye geldikten sonra Türkçe yama yapanlar bu duruma el attı. Spider-Man Miles Morales Türkçe yama şu an indirilebilir durumda. Eğer siz de bu oyunun tüm hikayesini yabancı dil bariyerine takılmadan rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız Spider-Man Miles Morales Türkçe yama indirebilirsiniz.

Eğer ilk oyunun Türkçe yamasına yani, Spider Man Remastered Türkçe yamaya ulaşmak için de bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Spider Man Miles Morales Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com ’un Spider Man Miles Morales Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Spider Man Miles Morales Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Spider Man Miles Morales’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Spider Man Miles Morales’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Spider Man Miles Morales Hakkında

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ilk kez 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2022 yılında ise PC’ye gelen Miles Morales çok daha geniş kitleler tarafından oynandı. Genel olarak beğenilen bir yapım olsa da Spider Man Miles Morales bazı sıkıntılara sahipti.

Bazı oyuncular oyunun hikayesini beğenmeseler de oynanış çok çok iyi olduğu için bunu göz ardı ettiler ve oyundan memnuiyetlerini dile getirdiler. İlk oyundan bile daha iyi bir oynanış sunan Spider Man Miles Morales kesinlikle takdir edilesi bir oyun. Tüm bunlara rağmen herkesin kızmakta haklı olduğu bir konu vardı. O da oyunun uzunluğu.

Maalesef Spider Man Miles Morales çok kısa bir oyun. Adeta bir DLC kadar uzun olan bu yapım, ilk oyun kadar doyurucu bir tecrübe bekleyenleri epey üzdü. Fiyatı da bir o kadar pahalı olduğu için pek çok oyuncu ilk oyun kadar uzun bir oyun bekledi. Eğer Spider Man Miles Morales satın alacaksanız bunu mutlaka göz önünde bulundurun.

Spider Man Miles Morales Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Spider Man oyunlarından hangilerini oynadınız? Spider Man Miles Morales Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.