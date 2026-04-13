Pi Browser APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici Pi Community Company
-
Pi Browser APK, Pi uygulamalarıyla entegre çalışan ve maksimum güvenlikli gezinme deneyimi sunan bir tarayıcı uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Pi Browser, Pi Network ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) ana durağıdır.
- Tarayıcı, kullanıcıların Pi coinlerini saklamasına, göndermesine ve almasına olanak tanıyan gözetimsiz (non-custodial) bir cüzdana ev sahipliği yapar.
- Uygulama, geliştiricilerin Pi platformu üzerinde yeni uygulamalar oluşturabilmesi için gerekli olan SDK ve test ortamlarını sunar.
Merkezi olmayan bir web taracıyısı olan Pi Browser APK, kullanıcı dostu bir tarayıcı deneyimi sunmaktadır. Pi ağının herhangi bir alanına entegre olan Pi Browser, maksimum güvenlik için kendi DNS'ini kullanmaktadır. Hem güvenli hem de sade bir tarayıcı deneyimi yaşayacaksınız.
Pi Browser'da, blockchain teknolojisiyle entegre uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendi Pi uygulamalarınızı test edebilir ve yönetebilirsiniz.
Pi Network henüz tam anlamıyla açık bir piyasa değerine sahip değildir. Sistemin geleceği için kritik bir rol oynayan Pi Browser, geliştiricilere uygulama geliştirme imkanı sunar ve kullanıcıların Pi coin’i aktif olarak kullanmasını sağlar.
Pi Browser APK İndir
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Pi Browser APK'da, tüm aramalarınızı basit ve sabit arayüz ile rahatlıkla yapacaksınız. Sadece Pi uygulamaları değil, aynı zamanda dilediğiniz tüm web sitelerine erişebilirsiniz.
Pi Browser Uygulaması Özellikleri
- Merkezi olmayan web tarayıcısı
- Pi uygulamalarıyla entegre deneyim
- Maksimum güvenlik için özel DNS
- Kullanıcı dostu arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
Pi Browser'ı kullanmak güvenli mi?
Evet, Pi Network ekosisteminin resmi tarayıcısıdır. Ancak "Cüzdan Parolanızı" (Passphrase) asla tarayıcı içindeki resmi cüzdan adresi (wallet.pi) dışındaki herhangi bir yere veya kişiye vermemelisiniz.
KYC (Kimlik Doğrulaması) işlemi buradan mı yapılıyor?
Evet. KYC daveti aldığınızda, Pi Browser içindeki kyc.pi sekmesine girerek belgelerinizi yüklemeniz ve doğrulama sürecini tamamlamanız gerekir.
Standart web sitelerine (Google, Facebook vb.) buradan girilebilir mi?
Evet, Pi Browser aynı zamanda normal bir web tarayıcısı gibi çalışır. Adres çubuğuna herhangi bir URL yazarak standart internet sitelerinde gezinebilirsiniz.
"Cüzdan parolasını unuttum", ne yapmalıyım?
Eğer parolanızı (24 kelimelik dizi) kaybettiyseniz ve cüzdanınızda henüz Mainnet'e taşınmış Pi yoksa, tarayıcı üzerinden yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Ancak Mainnet'teki bakiyenize ulaşmak için eski parolanız şarttır; parola sıfırlanamaz.
Uygulama neden telefonumda çok yer kaplıyor?
Pi Browser, birçok merkeziyetsiz uygulamayı önbelleğe aldığı için zamanla veri boyutu artabilir. Uygulama ayarlarından önbelleği temizleyerek depolama alanını boşaltabilirsiniz.