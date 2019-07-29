En İyi 7 Açık Kaynak Kodlu Web Tarayıcısı

Hepimiz en iyi web tarayıcılarını biliyoruz. En iyi web tarayıcıları denildiğinde akla ilk gelen isimler Chrome, Opera ve Safari’dir. Peki, en iyi açık kaynak kodlu web tarayıcıları neler? Açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaktan keyif alıyorsanız, bu makale tam size göre. Bu yazıda, en iyi 7 açık kaynak kodlu web tarayıcısını derledik.

Chromium

Chromium, Google’ın açık kaynaklı web tarayıcısı projesidir. Birçok geliştirici, Chromium'u kendi tarayıcılarının temeli olarak kullanır. Chromium'u temel alan diğer tarayıcılar Amazon Silk (Fire TV cihazlarında bulunur), Avast Secure Browser, Vivaldi, Opera ve Microsoft Edge'dir.

Chrome uzantılarını Chromium'a yükleyebilseniz de geçiş yapmayı düşünen mevcut bir Chrome kullanıcısıysanız, bazı Chrome özelliklerinin yüklenmediğini unutmayın. Eksik özellikler, otomatik güncellemeler, Adobe Flash, bazı Codec’ler ve bazı Google servisleridir. Chromium, Windows, Mac ve Linux platformlarında bulunuyor.

Waterfox

2011’den beri var olan Waterfox, Mozilla Firefox'u temel alan açık kaynaklı bir 64 bit tarayıcıdır. Başlangıçta, Waterfox yalnızca mümkün olan en hızlı tarama deneyimini sağlamaya odaklandı, ancak şimdi kapsamı genişledi.

Açık kaynak kodlu faydaların yanı sıra Waterfox özel bir tarama deneyimi isteyen herkese hitap edecek iki kritik özelliğe sahiptir. İlk olarak, Waterfox herhangi bir telemetri verisi toplamaz; kimse tarayıcınızın içinde ne yaptığınızı izlemiyor. İkincisi, güncellemelerin doğru şekilde uygulanabilmesi için tek veri toplama işletim sisteminiz ve versiyon numaranızdır.

Diğer kayda değer özellikler arasında önyükleme eklentileri, Java Applet'leri, Silverlight uygulamaları ve herhangi bir 64-Bit NPAPI eklentisini destekler. Waterfox, Windows, Mac ve Linux platformlarında bulunuyor.

En iyi açık kaynak kodlu tarayıcılardan bir tanesi de Basilisk’tir. Basilisk, ilk olarak Kasım 2017'de yayına giren XUL tabanlı bir tarayıcıdır. Tarayıcının Servo veya Rust özelliği yoktur. Resmi olarak, Basilisk yalnızca Windows ve Linux'ta kullanılabilirdir.

Basilisk'in temel özellikleri arasında tüm NPAPI eklentileri için destek, WebAssembly (WASM) desteği ve modern web şifreleme standartları desteği yer alıyor.

Son olarak, geliştirici, Basilisk'in kalıcı bir gelişme durumunda olduğunu ve dolayısıyla sürekli bir beta sürüm olduğunu kabul ediyor. Basilisk, Windows ve Linux platformlarında bulunuyor.

Pale Moon

Pale Moon, Basilisk'ten sorumlu olan aynı ekip tarafından geliştirildi. İki tarayıcı arasında bazı önemli farklılıklar vardır. En önemlisi, Basilisk, Firefox sürüm 29'un kullanıcı arayüzünü sahip.

Gerçekten de Pale Moon'un en büyük özelliği özelleştirmedir. Kullanıcılar, tarayıcının arayüzünü yeniden düzenleyebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Pale Moon, tek işlem modunda çalıştırma kararı, XUL, XPCOM ve NPAPI eklentileri için destek ve Goanna tarayıcı motorunu kullanan Pale Moon’da Firefox uzantılarının çalıştığını belirtelim.

Son olarak Basilisk gibi resmi olmayan bir macOS yapısı ile birlikte Windows ve Linux için resmi sürümler vardır. Pale Moon, Windows ve Linux platformlarında bulunuyor.

Brave Browser

Brave Browser, meraklı bir açık kaynaklı tarayıcıdır. Chromium’un alt yapısını kullanmasına rağmen, bu listedeki diğer tarayıcılardan ayrılan birkaç benzersiz özelliği vardır.

Farklılıkların tümü reklamcılıkla ilgilidir. Brave Browser, tüm üçüncü taraf reklamları varsayılan olarak engeller. Brave Browser, bunun yerine kendi ademi merkeziyetçi reklam platformunu ekledi. Platform, Temel Dikkat Simgesi ($ BAT) tarafından desteklenmektedir. Kullanıcılar, en sevdikleri siteleri mikro ödemelerle desteklemek için BAT'ı kullanabilir, reklamverenler daha iyi hedefleme için kullanabilir ve kullanıcılar reklamları görüntüleyerek BAT kazanabilirler.

Eşsiz reklam modelinden uzak olarak Brave Browser, Google Chrome’dan sekiz kat daha hızlı ve izleyici eksikliği nedeniyle daha özel olduğunu iddia ediyor. Brave Browser, Windows, Mac, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

Dooble

Gizliliğinize değer veren açık kaynaklı bir tarayıcı istiyorsanız, Dooble'ı kontrol etmelisiniz.

Tarayıcı, üçüncü taraf içerik sağlayıcılarından iFrame'leri engelleyebilir, çerezleri otomatik olarak kaldırır, dağıtılmış arama motoru YaCy kullanır ve elinde tututulan veriler, kimliği doğrulanmış şifreleme kullanılarak kaydedilir.

Dooble ayrıca otomatik çerez çıkarma, JavaScript olmayan bir dosya yöneticisi, FTP tarayıcısı ve tarayıcınızı bir parola ile koruma olanağı sunar.

Daha yakın bir zamanda, Dooble eklenti desteği ekledi. Dooble’da sosyal medya eklentileri, e-posta istemcisi eklentisi, anında mesajlaşma eklentileri ve daha fazlası yer alıyor.

2019 yılının başlarında, geliştiriciler tüm kullanıcı arayüzüne bir revizyon yaptı. Şimdi çok daha modern görünüyor ve sonuç olarak kullanımı daha keyifli. Dooble, Windows, Mac ve Linux platformlarında bulunuyor.

Firefox

En iyi açık kaynak kodlu web tarayıcılarının listesi, Firefox’tan söz edilmeden tamamlanamaz. Firefox, Google Chrome’dan sonra ikinci en popüler tarayıcıdır.

Ayrıca, bu listedeki üç ana masaüstü platformunda ve önde gelen iki mobil işletim sisteminde bulunan tek tarayıcıdır. Tüm cihazlarınız arasında senkronize edilmiş tüm yer imleriniz ve ayarlarınızla tutarlı bir kullanıcı deneyimi istiyorsanız, Firefox sizin için en iyi açık kaynak tarayıcısıdır.

Avantajlarına rağmen, Firefox mükemmel değildir. Otomatik bir web sayfası çevirisi yok, bazı kullanıcılar RAM'i çok fazla kullandığından şikayet ediyor (Mozilla'nın aksine iddiada bulunmasına rağmen) ve güncelleştirmelerin kullanıcının izni olmadan eklenti yüklediği biliniyor. Firefox, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

En İyi Açık Kaynak Kodlu Web Tarayıcısı Hangisidir?

Peki, bugün mevcut olan en iyi açık kaynaklı web tarayıcısı hangisidir? Bu, cevaplaması kolay bir soru değildir.

Platformlar arası tutarlılığa değer veriyorsanız, Firefox kullanabilirsiniz. Mahremiyet isteyen herkes Dooble, Brave veya Waterfox'a göz atabilir. Özelleştirme fanatiklerinin Pale Moon'u incelemeleri gerekir ve eğer arayüz aşinalıklarını korurken açık kaynak kodlu bir tarayıcıya geçmek isteyen bir Chrome kullanıcısıysanız, Chromium kullanmalısınız.