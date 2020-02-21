Gizliliğinizi Korumak için En Güvenli 5 Web Tarayıcısı (2020)

Çevrim içi ortamda gizlilik söz konusu olduğunda web tarayıcınız zayıf bir nokta olabilir. Web tarayıcısı, tarama geçmişi gibi kişisel bilgilerinizin çoğunun depolandığı yerdir. Güvenli olmayan bir web tarayıcısı, kişisel bilgilerinizi toplar ve bazen hassas ayrıntıları üçüncü taraflarla paylaşır. Bu sebepten dolayı gizlilik, kişiselleştirme ve hız açısından en güvenli web tarayıcılarını kullanmanız gerekiyor. Bu yazıda, gizliliğinizi korumak için 2020 yılında kullanabileceğiniz en iyi 5 web tarayıcısını derledik.

Güvenli bir web tarayıcısı kullanmadığınız sürece özel bilgileriniz web tarayıcınız tarafından sürekli olarak izlenir ve saklanır. Bir web tarayıcısının sakladığı bilgilerin çoğu kişisel ve özeldir. Güvenli olmayan bir web tarayıcısı, ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri dahil olmak üzere tarama geçmişinizi, kullanıcı isimlerini ve şifreler gibi birçok veriyi saklar. Bu sebepten dolayı güvenilir bir web tarayıcısı kullanmak oldukça önemlidir.

1. Mozilla Firefox

Mozilla Firefox, Windows işletim sistemi için en güvenli ve popüler web tarayıcısıdır. Mozilla Firefox’un kişiselleştirme düzeyi oldukça fazladır. Mozilla Firefox, çok sayıda eklenti sunar. Mozilla Firefox'u en güvenli web tarayıcı yapan şey, kullanıcının etkinliklerini takip etmeden çevrim içi izleyicileri otomatik olarak engelleyebilen özel tarama özelliğidir. Mozilla, kâr amacı gütmeyen bir şirket olduğundan dolayı kullanıcıların verilerini asla reklam amacıyla satmaz.

2. Chromium

2009 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen Chromium, en güvenli web tarayıcılarından bir tanesidir. Chromium, en iyi masaüstü web tarayıcılarından biridir ve Google Chrome tarafından desteklenmektedir. Google Chrome'un aksine Chromium, açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır ve Google Chrome'dan çok daha güvenlidir. Chromium daha özel ve bağımsızdır. Büyük gizlilik endişeleri olan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Chromium, tarama geçmişinizi Google Chrome tarayıcısı gibi Google ile asla paylaşmaz.

3. Opera

Opera, popüler web tarayıcısı olmasa da kesinlikle kullanılacak en güvenli web tarayıcılarından bir tanesidir. Opera, web sayfalarını çok hızlı açan bir web tarayıcısıdır, ayrıca kullanıcı arayüzü de oldukça başarılıdır. Opera veri kullanımını azaltırken web sayfalarının açılma hızını artıran yerleşik bir turbo modu bulundurur. Opera, verilerinizi çevrim içi izlenmekten otomatik olarak koruyan yerleşik bir VPN’e de sahiptir.

4. Tor Browser

Tor Browser, internette güvenli bir şekilde gezmek için kullanabileceğiniz en iyi web tarayıcısıdır. Onion routing yöntemini kullanan Tor Browser, bağlantınızı üç katmanlı bir şifreleme ile güvene alarak maksimum güvenlik sağlar. Tor Browser, trafiğinizi birden çok sunucuya yönlendirdiği için bağlantı hızı diğer web tarayıcılarına göre daha yavaştır. Ek olarak Tor Browser, kötü amaçlı yazılımdan koruma özelliğine sahip değildir ve eklentiye izin vermez.

5. Safari

Safari, Apple tarafından iOS ve MacOS işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilen bir web tarayıcısıdır. Safari, MacOS ve iPhone kullanıcılarının kullanabileceği en güvenli web tarayıcılarından bir tanesidir. Safari, şüpheli web sitelerini tarar ve kara listeye alır. Safari, kullanıcıları, zayıf şifreler hakkında bilgilendiren bir şifre yöneticisi ile tasarlanmıştır. Gelişmiş güvenlik seçeneklerine sahip olan Safari, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.