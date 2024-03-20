Silindir Hacmi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Özellikle ilkokul ve lise öğrencilerinin merak ettiği bir konu olan silindir hacmi hesaplama, sınavlarda sıklıkla sorulabilecek bir sorudur. Silindir hacmi oldukça basit bir formüle sahiptir. Mantığını bir kez anladığınız zaman bir daha unutmanız çok zordur. Gelin sizler için silindir hacmi nasıl hesaplanır anlatalım.

Silindir Hacmi Hesaplama Formülü

V= πr²h

V = Silindirin hacmi

π = Matematiksel sabit, yaklaşık olarak 3,14 (Sorularda genellikle 3 almanız gerektiği söylenir)

r = Silindirin tabanındaki dairenin yarıçapı

h = Silindirin yüksekliği

Silindirin hacmi, dairenin alanının yükseklik ile çarpılması ile elde edilir. Eğer zaten dairenin alanını hesaplamayı biliyorsanız silindirin alanını da hesaplama formülünü hatırlamak çok kolay olacaktır. Silindir hacmi hesaplamak için kafanızı çok da yormaya gerek yoktur. Sadece dairenin alanı ile silindirin yüksekliğini çarpın ve sonucu bulun.

Silindirin hancimi hesaplarken dikkat etmeniz gereken en önemli parametre uzunluk cinsinin her yerde aynı olmasıdır. Örneğin silindirin çapı santimetre cinsinden verildiyse ve uzunluk milimetre cinsinden verilirse bulacağınız sonuç hatalı olacaktır. Pi (π) sayısı zaten değişmeyen bir sabit olduğu için kafanızı karıştırmaz ancak uzunlukların aynı cinsten olduğuna emin olun.

Silindir hacmi hesaplamak için yapmanız gerekenler sırası ile silindirindirin yarıçapının karesini almak, bulduğunuz sonucu π ve yükseklik ile çarpmak. Hepsi bu kadar.

Bir örnek ile konuyu iyice pekiştirelim. Yukarıdaki görseldeki silindirin hacmi nasıl hesaplanır?

π sayısını 3 olarak aldığımız zaman, taban yarıçapı 5 cm olduğu için onun karesini alıyoruz. 5x5’ten 25 cm yapar. 3 ile 25’i çarparak silindirin tabanındaki dairenin alanını buluyoruz. Yani 75 cm². 75 ile 10’u çarptığımız zaman da 750 cm³ sonucunu buluyoruz. En son sonucun küp olduğunu unutmayın. Zira 3 boyutlu bir nesnenin uzayda kapladığı yeri hesaplıyoruz.

Silindir hacmi nasıl hesaplanır sorusuna yanıt aradığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce silindir hacmi hesaplama işlemini akılda tutmak zor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.