Plants vs Zombies APK Android oyununda yetiştirdiğiniz bitkilerle zombileri yok ediyorsunuz. Bitkiler Zombilere Karşı oyunu ücretsiz!

Yeşim Halıcı - 4 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Plants vs Zombies Free APK Android oyunda bitkiler zombilere karşı savaşıyor! 30 kez yılın oyunu ödülünü kazanan Plants vs Zombies APK Türkçe adıyla Bitkiler Zombilere Karşı oyununu ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Zombilerle mücadele mobil dünyada devam ediyor. Bağımlılık yaratan Plants vs Zombies APK Android oyununda amacınız zombilere geçit vermeden en güzel bahçeyi yetiştirmek. PopCap'ın yarattığı farklı ve eğlenceli bir oyun olan Plants vs Zombies'i android cihaz sahipleri severeek oynayacak.

Kokuşmuş zombilere karşı sağlıklı bitkiler ile savunma kuracağınız oyunda geliştireceğiniz savunma stratejileri büyük önem taşıyor. Bölümler ilerledikçe birbirinden varklı bitkiler, sürekli güçlenen zombilere karşı en büyük savunmanız. Kafasında trafik konisi bulunan, sırıkla atlama sporcusu olan ve hatta buz kızağı yapan zombilere karşı koyacağınız eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies ile çok eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Plants vs Zombies APK İndir

Eğlenceyi seven zombi çetesi evinizi istila etmek üzereyken bitkilerinizi beslemeye hazır olun. Kapınızı kırmadan önce 26 tür zombiyi parçalamak için bezelye atıcılar, cevizler, kiraz bombaları ve daha fazlası gibi 49 zombi öldüren bitkiden oluşan cephaneliğinizi kullanın. 50 bölüm içeren macera modunda gece, gündüz, siste, yüzme havuzunda, çatıda, her yerde her zaman mücadele edin. Hayatta kalma modunda sürekli gelen zombi dalgasını savuşturun. Bitkilerinizle zombilere karşı ne kadar dayanabilirsiniz? Sırıkla yüksek atlayan, şnorkelle yüzen, kafasına kova geçiren dahil 26 eğlenceli yürüyen ölüyle savaşın. Her birinin kendine özgü becerisi var; bu yüzden hepsiyle savaşmak için hızlı düşünün ve daha hızlı bitki yetiştirin.

Sınırlı yeşillik ve tohum kaynağınızı nasıl kullandığınıza dikkat edin. Zombiler beyinleri o kadar çok severler ki evinize girmek için her yolu denerler; zıplarlar, koşarlar, dans ederler, yüzerler ve hatta bitkileri yerler. Stratejinizi planlamanıza yardımcı olacak tüm zombiler ve bitkiler hakkında daha fazla bilgi almak için takvimi açın.

Bir evcil hayvan salyangozu, güçlendirmeler ve daha fazlasını coinlere ihtiyacınız olacak. İlerleyerek 49 güçlü uzun ömürlü bitki kazanın. Zombileri yok etme hünerinizi sergileyin ve 46 harika başarımı kazanın.