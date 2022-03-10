Plants vs. Zombies
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 554,087
- DOSYA BOYUTU 40.80 MB
- Üretici Electronic Arts
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Dünyayı ele geçirmeye evinizin bahçesinden başlamak isteyen zombilere karşı tek savunma silahınız bahçenizde yetiştireceğiniz bitkiler olacak.
Dünyayı ele geçirmeye çalışan birbirinden garip ve komik zombiler, önce sizin bahçenizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Siz de zombilere karşı tek silah olan bitkileri kullanarak düşmanlarınızı evden uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Renkli içerikleri ile oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da aksiyonlu anlar yaşatan başarılı oyun, günümüzde hala geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam ediliyor. Başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam eden oyun, her kesimden oyuncuya hitap ediyor.
PopCap'ın yarattığı farklı ve eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies, zombi oyunlarına farklı bir heyecan getiriyor. Kokuşmuş zombilere karşı sağlıklı bitkiler ile savunma kuracağınız oyunda geliştireceğiniz savunma stratejileri büyük önem taşıyor. Bölümler ilerledikçe birbirinden varklı bitkiler, sürekli güçlenen zombilere karşı en büyük savunmanız. Kafasında trafik konisi bulunan, sırıkla atlama sporcusu olan ve hatta buz kızağı yapan zombilere karşı koyacağınız eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies ile çok eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.
Sadece fareniz ile oynayacağınız oyun müzikleri ve görsel arayüzü ile de eğlenceli bir hava sunuyor.
Versiyon 1.3'e eklenen özellikler:
- 20 farklı yeni bölüm
- Zombatar bölümü ile kendi zombinizi yaratabilme
- Achievement bölümü ile yeni özellikler kazanabilme
Plants vs Zombies Free APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,926
- DOSYA BOYUTU 95.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Plants vs Zombies APK Android oyununda yetiştirdiğiniz bitkilerle zombileri yok ediyorsunuz. Bitkiler Zombilere Karşı oyunu ücretsiz!
Plants vs Zombies Free APK Android oyunda bitkiler zombilere karşı savaşıyor! 30 kez yılın oyunu ödülünü kazanan Plants vs Zombies APK Türkçe adıyla Bitkiler Zombilere Karşı oyununu ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.
Zombilerle mücadele mobil dünyada devam ediyor. Bağımlılık yaratan Plants vs Zombies APK Android oyununda amacınız zombilere geçit vermeden en güzel bahçeyi yetiştirmek. PopCap'ın yarattığı farklı ve eğlenceli bir oyun olan Plants vs Zombies'i android cihaz sahipleri severeek oynayacak.
Kokuşmuş zombilere karşı sağlıklı bitkiler ile savunma kuracağınız oyunda geliştireceğiniz savunma stratejileri büyük önem taşıyor. Bölümler ilerledikçe birbirinden varklı bitkiler, sürekli güçlenen zombilere karşı en büyük savunmanız. Kafasında trafik konisi bulunan, sırıkla atlama sporcusu olan ve hatta buz kızağı yapan zombilere karşı koyacağınız eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies ile çok eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.
Plants vs Zombies APK İndir
Eğlenceyi seven zombi çetesi evinizi istila etmek üzereyken bitkilerinizi beslemeye hazır olun. Kapınızı kırmadan önce 26 tür zombiyi parçalamak için bezelye atıcılar, cevizler, kiraz bombaları ve daha fazlası gibi 49 zombi öldüren bitkiden oluşan cephaneliğinizi kullanın. 50 bölüm içeren macera modunda gece, gündüz, siste, yüzme havuzunda, çatıda, her yerde her zaman mücadele edin. Hayatta kalma modunda sürekli gelen zombi dalgasını savuşturun. Bitkilerinizle zombilere karşı ne kadar dayanabilirsiniz? Sırıkla yüksek atlayan, şnorkelle yüzen, kafasına kova geçiren dahil 26 eğlenceli yürüyen ölüyle savaşın. Her birinin kendine özgü becerisi var; bu yüzden hepsiyle savaşmak için hızlı düşünün ve daha hızlı bitki yetiştirin.
Sınırlı yeşillik ve tohum kaynağınızı nasıl kullandığınıza dikkat edin. Zombiler beyinleri o kadar çok severler ki evinize girmek için her yolu denerler; zıplarlar, koşarlar, dans ederler, yüzerler ve hatta bitkileri yerler. Stratejinizi planlamanıza yardımcı olacak tüm zombiler ve bitkiler hakkında daha fazla bilgi almak için takvimi açın.
Bir evcil hayvan salyangozu, güçlendirmeler ve daha fazlasını coinlere ihtiyacınız olacak. İlerleyerek 49 güçlü uzun ömürlü bitki kazanın. Zombileri yok etme hünerinizi sergileyin ve 46 harika başarımı kazanın.
- 30’dan fazla yılın oyunu ödülünü kazandı!
- 50 macera dolu bölümde zombileri öldürün.
- Kendi bahçenizde bitkileri büyütün.
- Son hayatta kalan oyun paketi ve 22 mini oyun
- 46 başarım kazanın.
Plants vs. Zombies
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 22,452
- DOSYA BOYUTU 72.30 MB
- Üretici Electronic Arts
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iPhone ve iPad için geliştirilen Plants vs. Zombies, bitklilerle zombilerin eve yaklaşmasına karşı koyulan eğlenceli bir oyun.
PopCap'ın yarattığı farklı ve eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies, Plants vs. Zombies isimli oyunun iPhone ve iPad için üretilmiş sürümüdür.
Kokuşmuş zombilere karşı sağlıklı bitkiler ile savunma kuracağınız oyunda geliştireceğiniz savunma stratejileri büyük önem taşıyor. Bölümler ilerledikçe birbirinden varklı bitkiler, sürekli güçlenen zombilere karşı en büyük savunmanız. Kafasında trafik konisi bulunan, sırıkla atlama sporcusu olan ve hatta buz kızağı yapan zombilere karşı koyacağınız eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies Mobil ile çok eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.
Plants vs. Zombies
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 582
- DOSYA BOYUTU 82.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Plants vs. Zombies, bitkilerinizle zombilerin bahçenize girmelerini engellemeniz gereken ödüllü ve popüler bir Windows Phone oyunu.
Plants vs. Zombies, Android ve iOS'ta olduğu kadar Windows Phone'da da en çok oynanan zombi oyunları arasında. Klasiğin dışına çıkarak bitkilerle zombilerin mücadelesini konu alan ödüllü yapım sürekleyici, sıkmayan oynanış sunmasıyla zaman geçirmek için en ideal seçenekler arasında.
Electronic Arts imzasını taşıyan popüler zombi oyununda zombileri öldürmek için elimize balta, tabanca, keskin nişancı tüfeği almıyor, bahçemizin her noktasına ekebileceğimiz tehlikeli bitkileri kullanıyoruz. Zaten adından klasik zombi öldürme oyunlarından farklı bir yapım olduğunu anlamışsınızdır.
Oynanışa geçecek olursam, oyunda tamamen zararlı bitkilerle durdurabileceğimiz 26 türde zombi ile karşı karşıya geliyoruz. Amacımız zombilerin bahçemize dalmasına engel olmak. Bunu başarmak ilk bölümlerde oldukça basit. Çünkü fazla sayıda zombi gelmiyor ve zombiler bahçemize gelene kadar bitkilerimizi döşemiş oluyoruz. Ancak ilerleyen günlerde zombi sayısının artmasıyla oyun zorlaşıyor ve bahçeye gelişigüzel yerleştirdiğimiz bitkileri daha stratejik noktalara koymamız gerektiğini anlıyoruz.
Gece ve gündüz bahçemize, yüzme havuzumuza, çatımıza girmeye çalışkan zombilerle mücadele ettiğimiz oyunda strateji oldukça ön plana çıkıyor. Bitkiler sadece tek bir noktaya bakabildiklerinden çok akıllıca yerleştirmenizi ve bitkilerin zombiler tarafından rahatlıkla ısırıldığını unutmamanızı öneririm. Bitki demişken oyunda istemediğimiz kadar bitki çeşidi mevcut ve bunları zombileri öldürdükten sonra topladığımız altınlarla alabiliyoruz.
Deneme sürümünde sadece macera modunu oynayabildiğimiz, satın aldığımızda ek olarak mini bulmacalar, bulmaca ve serbest stil oynama modlarını sunan Plants vs. Zombies oyunu klasik öldür – ilerle zombi oyunlarından bıkanlar için harika bir seçenek.