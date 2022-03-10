Dünyayı ele geçirmeye evinizin bahçesinden başlamak isteyen zombilere karşı tek savunma silahınız bahçenizde yetiştireceğiniz bitkiler olacak.

Deniz Gür - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyayı ele geçirmeye çalışan birbirinden garip ve komik zombiler, önce sizin bahçenizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Siz de zombilere karşı tek silah olan bitkileri kullanarak düşmanlarınızı evden uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Renkli içerikleri ile oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da aksiyonlu anlar yaşatan başarılı oyun, günümüzde hala geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam ediliyor. Başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam eden oyun, her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

PopCap'ın yarattığı farklı ve eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies, zombi oyunlarına farklı bir heyecan getiriyor. Kokuşmuş zombilere karşı sağlıklı bitkiler ile savunma kuracağınız oyunda geliştireceğiniz savunma stratejileri büyük önem taşıyor. Bölümler ilerledikçe birbirinden varklı bitkiler, sürekli güçlenen zombilere karşı en büyük savunmanız. Kafasında trafik konisi bulunan, sırıkla atlama sporcusu olan ve hatta buz kızağı yapan zombilere karşı koyacağınız eğlenceli bir oyun olan Plants vs. Zombies ile çok eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Sadece fareniz ile oynayacağınız oyun müzikleri ve görsel arayüzü ile de eğlenceli bir hava sunuyor.

Versiyon 1.3'e eklenen özellikler:

- 20 farklı yeni bölüm

- Zombatar bölümü ile kendi zombinizi yaratabilme

- Achievement bölümü ile yeni özellikler kazanabilme