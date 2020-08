Tablet vs Bilgisayar: Hangisini Almalısınız?

Eğer gündelik işlerinizi gerçekleştirebilmek adına yeni bir teknolojik ürün arayışı içindeyseniz, sizin de yolunuz tablet vs bilgisayar kıyaslamasına düşmüş olabilir. Her iki ürün grubu da kendi içerisinde bazı avantajlara ve bazı dezavantajlara sahip olmakla birlikte, neredeyse aynı işlevleri görmesi ile kafaları karıştıyor. Peki tablet mi almalısınız bilgisayar mı? Bu yazımızda her iki ürünün birbirine karşı sunduğu avantajları ve dezavantajları daha yakından inceleyeceğiz.

Tablet vs Bilgisayar: Farkları Neler?

Tüketiciler bir bilgisayar satın alırken çok çeşitli seçenekler ile karşı karşıya kalırlar. Bu seçeneklerden ikisi tam teşekküllü bir bilgisayar sistemi (masaüstü ya da dizüstü bilgisayar) iken birisi de tabletlerdir. Her ikisi de gündelik hayatta yaptığınız pek çok işlemi yerine getirebilir, yazılım çalıştırabilir ve diğer görevleri gerçekleştirebilir. Ancak ikisi arasında bir seçim yapmadan önce dikkate alınması gereken birçok faktör var.

Hemen aşağıda yer alan listede sizlere bu iki cihaz arasındaki farkları en net ve en kısa hali ile anlatarak aklınızdaki soru işaretlerine ışık tutmaya çalışacağız.

Tablet vs Bilgisayar: Güç Kıyaslaması

Modern bilgisayarlar güçlü işlemciler ve bu işlemleri soğutabilmek adına performanslı soğutma sistemleri ile birlikte gelir. Öte taraftan bu durum tabletler için tam olarak geçerli değil. Tabletler yapıları gereği çok daha kompakt cihazlardır ve ileri seviye bir bilgisayar ile eş değer bilgi işlem gücü sunamazlar. Yine de daha yeni tabletlerde gerçekten güçlü işlemcilerle karşılaşmaya başladık.

Bu noktada önemli olan detay bilgisayarla / tabletle ne yaptığınız ve bilgisayardan / tabletten ne beklediğinizle ilgilidir.

Örneğin yaptığınız şeyler dizi izlemek, ofis dosyalarını düzenlemek, notlar tutmak, basit oyunlar oynamak ve basit video düzenlemeleri yapmaksa tercihiniz tabletten yana olabilir. Bunun dışında profesyonel tasarım, video düzenleme, kodlama ya da üç boyutlu modelleme işlemlerinde tabletler işinizi görmeyecektir.

Kazanan: Tercihler Doğrultusunda Seçilmeli

Tablet vs Bilgisayar: Fiyat Kıyaslaması

Bir bilgisayarın fiyatı işlemcisine ya da diğer tüm bileşenlerine bağlı olarak neredeyse sonsuza kadar uzanabilir. Öte taraftan tabletler genellikle daha erişilebilir cihazlardır ve basit işlerde ortalama bir bilgisayardan alabileceğiniz performansı sunabilirler.

Kazanan: Tablet

Tablet vs Bilgisayar: Ekran Kıyaslaması

Bilgisayar tarafına baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda ortalama 15.6 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Tabii modellere bağlı olarak 13 inç ila 17 inç boyutları arasında pek çok seçenek ile karşılaşmanız mümkün. Tabletler genellikle 7 inç ila 13 inç boyutları arasında olmakla birlikte bazı durumlarda harici bir monitöre bağlanabilir.

Kazanan: Bilgisayar

Tablet vs Bilgisayar: Taşınabilirlik Kıyaslaması

Dizüstü bilgisayarlar nispeten taşınabilirdir ve çoğu sırt çantasında taşınabilir. Öte taraftan genellikle birkaç kilo ağırlığında olan bu cihazların yanında büyük adaptörler de taşımanız gerekecek. Yani bir noktada daha fazla ağırlık, daha fazla aparat gibi sorunların olduğu söylenebilir. Öte taraftan tabletlerde durum bu şekilde değil. Genellikle oldukça hafif ve ince olduklarından taşınmaları kolaydır ve evrensel şarj adaptörlerinden dolayı genellikle fazladan aparatlar taşımanıza ihtiyaç kalmaz.

Kazanan: Tablet

Tablet vs Bilgisayar: Kapasite Kıyaslaması

Eğer cihazlarınızda fazla alana ihtiyaç duyuyorsanız dizüstü bilgisayarlar genellikle oldukça yüksek seviyelerde depolamalara olanak sunar. Buna karşın tabletlerde de 1 TB'a kadar depolama kapasitesi seçenekleri yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başlandı. Buna ek olarak her iki cihazda da harici depolama desteğinin bulunduğunu göz önüne aldığımızda depolamanın çok ciddi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

Kazanan: Tercihler Doğrultusunda Seçilmeli

Tablet vs Bilgisayar: Pil Ömrü Kıyaslaması

Bir tabletin ekranı, herhangi bir dizüstü bilgisayara nazaran daha küçük olmakla birlikte çok daha az bileşeni bünyesinde barındırır ve bu hali ile uzun pil ömrü sunar. Mevcut durumda en verimli batarya teknolojisi sunan bilgisayarların çoğu dahi, tabletlerin sunduğu pil performansını sunmaktan uzak.

Kazanan: Tablet

Tablet vs Bilgisayar: İşletim Sistemi Kıyaslaması

Bilgisayarlar sundukları işlem gücü nedeni ile daha eksiksiz bir işletim sistemine sahiptir. Bu, tabletlere kıyasla daha çok işlevi yerine getirebileceğini ve daha çok yazılımı çalıştırabileceği anlamına gelir. Tablet tarafında ise mobil cihazlarda kullanılan Android ve iOS işletim sistemlerine yer veriliyor. Bu nedenle yapabilecekleri daha kısıtlı. Tabii diğer tüm detaylarda olduğu gibi bu noktada da neler istediğiniz ve neler beklediğiniz önemlidir.

Kazanan: Bilgisayar

Tablet vs Bilgisayar: Özelleştirme

Hemen her bilgisayar daha fazla belleğe, daha geniş depolama alanına ve benzer yükseltmelere olanak sunar. Bazı tabletler harici bir bellek kartı ya da depolama birimi ile genişletilebilir olsa da yükseltme tarafında bilgisayarlara nazaran çok daha kısıtlı imkanlar sunar.

Kazanan: Bilgisayar

Kimler Bilgisayar Almalı?

Yukarıdaki karşılaştırmaya göz attıktan sonra tablet yerine bilgisayar tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Video düzenleme, tasarım oluşturma, üç boyutlu modelleme gibi yüksek performans gerektiren yazılımları kullanacak olan kişiler.

- İhtiyacı olan tüm programları istediği gibi kullanabilmek isteyen kişiler.

- Yazılımsal ya da donanımsal kısıtlamalara maruz kalmak istemeyen kişiler.

- Daha geniş ekrana ihtiyaç duyanlar.

- İlerleyen zamanlarda sistemi ihtiyaçları doğrultusunda yükseltebilmek ya da değiştirebilmek isteyen kişiler.

Kimler Tablet Almalı?

Yukarıdaki karşılaştırmaya göz attıktan sonra bilgisayar yerine tablet tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- İlgilendiği işler yüksek performans gerektirmeyen kişiler.

- Ekran boyutuna çok da önem vermeyen kişiler.

- Sık seyahat edenler ve bu nedenle daha ince ve daha hafif bir cihaz arayanlar.

- Daha uygun fiyatlı bir çözüm arayanlar.

- Pil ömrünün bir iş gününü rahatlıkla çıkartmasını isteyenler.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz bilgisayar mı yoksa tablet mi ve neden? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.