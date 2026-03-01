Poppy Playtime - Chapter 5
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Mob Entertainment
-
Poppy Playtime - Chapter 5, Playtime fabrikasında geçen, bulmaca çözme mekanikleri sunan korku temalı bir macera oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Poppy Playtime - Chapter 5, ana oyuna bağlı bir DLC bölümüdür.
- Poppy Playtime - Chapter 5'i oynayabilmek için base game indirilmelidir.
- Poppy Playtime - Chapter 5, yoğun korku ve gerilim unsurları içerir.
Poppy Playtime - Chapter 5, serinin devamı niteliğinde olan ve sizleri fabrikanın daha karanlık ve tehlikeli bölgelerine götüren bir korku macera oyunudur. Oyunda, Playtime Co. içindeki gizemleri çözmeye çalışırken hayatta kalma mücadelesi verirsiniz.
Bu bölümde Huggy Wuggy’nin sürekli tehdidi altında ilerlerken, daha derin ve ürkütücü alanları keşfedersiniz. Önceki müttefiklerinizin yokluğu, oyunu daha zor ve yalnız bir deneyim haline getirir ve gerilim seviyesini artırır.
Oyunda The Prototype karakterinin etkisi daha fazla hisseder ve fabrikanın geçmişine dair karanlık sırlar ortaya çıkar. Grabpack araçlarının yeni özellikleri ile bulmacalar çözebilir, çevresel engeller aşabilir ve ilerledikçe daha tehlikeli düşmanlarla karşılaşabilirsiniz.
Poppy Playtime - Chapter 5 Oyun Özellikleri
Korku ve gerilim temalı hikâye
Playtime Co. fabrikasında keşif
Huggy Wuggy takibi ve tehdit unsuru
The Prototype odaklı yeni içerik
Grabpack ile bulmaca çözme
Çevresel engeller ve keşif mekanikleri
Tek oyunculu hikâye deneyimi
Poppy Playtime - Chapter 5 İndir
Poppy Playtime - Chapter 5, Windows cihazlarınız için sunulan korku temalı bir macera oyunudur.
Eğer siz de önceki oyundaki fabrikanın derinliklerini keşfetmek ve hikâyenin devamını deneyimlemek istiyorsanız Poppy Playtime - Chapter 5'i indirin!
Poppy Playtime - Chapter 5 Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 10 / 11 (64-bit)
Processor: Intel Core i3 9100 / AMD Ryzen 5 3500
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 1650 / Radeon RX 470
DirectX: Version 12
Önerilen
OS: Windows 10 / 11 (64-bit)
Processor: Intel Core i9-11900K / AMD Ryzen 9 5900X
Memory: 16 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800XT
DirectX: Version 12
Sıkça Sorulan Sorular
Poppy Playtime - Chapter 5 nasıl bir oyundur?
Korku ve bulmaca mekanikleri içeren hikâye odaklı bir macera oyunudur.
Poppy Playtime - Chapter 5 tek başına oynanır mı?
Hayır, bu içerik bir DLC olduğu için ana oyunun kurulması gerekir.
Poppy Playtime - Chapter 5'te Huggy Wuggy var mı?
Evet, oyunda Huggy Wuggy tehdidi devam etmektedir.
Poppy Playtime - Chapter 5'in korku seviyesi yüksek mi?
Evet, oyun yoğun gerilim ve korku atmosferi sunar.