Poppy Playtime - Chapter 5, Playtime fabrikasında geçen, bulmaca çözme mekanikleri sunan korku temalı bir macera oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Poppy Playtime - Chapter 5, ana oyuna bağlı bir DLC bölümüdür.

Poppy Playtime - Chapter 5'i oynayabilmek için base game indirilmelidir.

Poppy Playtime - Chapter 5, yoğun korku ve gerilim unsurları içerir.

Poppy Playtime - Chapter 5, serinin devamı niteliğinde olan ve sizleri fabrikanın daha karanlık ve tehlikeli bölgelerine götüren bir korku macera oyunudur. Oyunda, Playtime Co. içindeki gizemleri çözmeye çalışırken hayatta kalma mücadelesi verirsiniz.

Bu bölümde Huggy Wuggy’nin sürekli tehdidi altında ilerlerken, daha derin ve ürkütücü alanları keşfedersiniz. Önceki müttefiklerinizin yokluğu, oyunu daha zor ve yalnız bir deneyim haline getirir ve gerilim seviyesini artırır.

Oyunda The Prototype karakterinin etkisi daha fazla hisseder ve fabrikanın geçmişine dair karanlık sırlar ortaya çıkar. Grabpack araçlarının yeni özellikleri ile bulmacalar çözebilir, çevresel engeller aşabilir ve ilerledikçe daha tehlikeli düşmanlarla karşılaşabilirsiniz.

Poppy Playtime - Chapter 5 Oyun Özellikleri

Korku ve gerilim temalı hikâye

Playtime Co. fabrikasında keşif

Huggy Wuggy takibi ve tehdit unsuru

The Prototype odaklı yeni içerik

Grabpack ile bulmaca çözme

Çevresel engeller ve keşif mekanikleri

Tek oyunculu hikâye deneyimi

Poppy Playtime - Chapter 5 İndir

Poppy Playtime - Chapter 5, Windows cihazlarınız için sunulan korku temalı bir macera oyunudur.

Eğer siz de önceki oyundaki fabrikanın derinliklerini keşfetmek ve hikâyenin devamını deneyimlemek istiyorsanız Poppy Playtime - Chapter 5'i indirin!

Poppy Playtime - Chapter 5 Sistem Gereksinimleri

OS: Windows 10 / 11 (64-bit)

Processor: Intel Core i3 9100 / AMD Ryzen 5 3500

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 1650 / Radeon RX 470

DirectX: Version 12

Önerilen

OS: Windows 10 / 11 (64-bit)

Processor: Intel Core i9-11900K / AMD Ryzen 9 5900X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800XT

DirectX: Version 12