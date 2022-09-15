Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Oyuncuları Kimdir?
Çıktığı günden beri gündemden düşmeyen dizi Rings of Power’ın oyuncularını merak ettiniz mi? Tüm oyuncuların listesi bu yazımızda sizlerle.
2 Eylül’de ilk 2 bölümü yayınlanan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, her Cuma yayınlanan yeni bölümü ile gündem olmayı başarıyor. Pek çok izleyici Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Biz de bu yazımızda sizlere dizinin ilk sezonunda oynamış olan oyuncuların listesini hazırladık.
The Lord of the Rings The Rings of Power Oyuncuları:
- Galadriel - Morfydd Clark
- Sadoc Burrows - Lenny Henry
- Arondir - Ismael Cruz Cordova
- Elanor 'Nori' Brandyfoot - Markella Kavenagh
- Marigold Brandyfoot - Sara Zwangobani
- Poppy Proudfellow - Megan Richards
- Malva - Thusitha Jayasundera
- Largo Brandyfoot - Dylan Smith
- Vilma - Maxine Cunliffe
- The Stranger (Meteor Adam) - Daniel Weyman
- Halbrand - Charlie Vickers
- Elrond - Robert Aramayo
- Dilly Brandyfoot - Beau Cassidy
- Bronwyn - Nazanin Boniadi
- Celebrimbor - Charles Edwards
- Waldreg - Geoff Morrell
- Tredwill - Peter Tait
- Theo - Tyroe Muhafidin
- Rían - Kip Chapman
- Elendil - Lloyd Owen
- Queen Regent Míriel - Cynthia Addai-Robinson
- Pharazôn - Trystan Gravelle
- Isildur - Maxim Baldry
- Ontamo - Anthony Crum
- Valandil - Alex Tarrant
- Eärien - Ema Horvath
- Prince Durin IV - Owain Arthur
- High King Gil-galad - Benjamin Walker
- Princess Disa - Sophia Nomvete
- Rowan - Ian Blackburn
- Adar - Joseph Mawle
- King Durin III - Peter Mullan
- Finrod - Will Fletcher
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları ile alakalı tartışmalar ilk günden beri hararetli bir şekilde tartışılıyor. Tolkien eserlerinin sıkı hayranları bu dizideki bazı karakterleri oynayan kişilerin çok yanlış seçildiğini düşünüyor. Özellikle elflerin dizideki resmedilişi sıkı hayranlar tarafından eleştiriliyor.
Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor
Sinema dünyasının en unutulmaz film serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi filmlerinin görsel efektlerini yapan Weta Workshop, Orta Dünya konseptli kendi oyunları üzerinde çalıştığını açıkladı.
Görünen o ki dizi 3-4 ayrı koldan ilerliyor ve birkaç ana karakter üzerinden bizlere hikaye aktarılıyor. Elflerin hikayesini Galadriel’in yaşadıklarıyla şahit oluyoruz. İnsanlarla içli dışlı olan Arondir de insanların hikayesini anlatmak için seçilmiş gibi duruyor. Hobbitlerin hikayesi Elanor 'Nori' Brandyfoot ve yakın arkadaşı tarafından bizlere aktarılıyor. Nori’nin keşfettiği “Meteor Adam” ise gizemini korumaya devam ediyor. Kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi serisi bakalım dizi olarak da aynı başarıyı gösterebilecek mi?
Yüzüklerin Efendisi Anime Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu
Bir dönemin efsane film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, birçok farklı yapımla geri dönüyor. Amazon Prime’ın merakla beklenen yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragmanın yayınlanmasının ardından, anime olarak izleyici karşısına çıkacak The War of the Rohirrim filminin de vizyon tarihi belli oldu.
Rings of Power oyuncuları listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Rings of Power oyuncularını beğendiniz mi? Favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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