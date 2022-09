Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Oyuncuları Kimdir?

İNTERNET

Yüzüklerin Efendisi Anime Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Bir dönemin efsane film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, birçok farklı yapımla geri dönüyor. Amazon Prime’ın merakla beklenen yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragmanın yayınlanmasının ardından, anime olarak izleyici karşısına çıkacak The War of the Rohirrim filminin de vizyon tarihi belli oldu.