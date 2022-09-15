Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Oyuncuları Kimdir?

2 Eylül’de ilk 2 bölümü yayınlanan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, her Cuma yayınlanan yeni bölümü ile gündem olmayı başarıyor. Pek çok izleyici Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Biz de bu yazımızda sizlere dizinin ilk sezonunda oynamış olan oyuncuların listesini hazırladık.

The Lord of the Rings The Rings of Power Oyuncuları:

Galadriel - Morfydd Clark

- Morfydd Clark Sadoc Burrows - Lenny Henry

- Lenny Henry Arondir - Ismael Cruz Cordova

- Ismael Cruz Cordova Elanor 'Nori' Brandyfoot - Markella Kavenagh

- Markella Kavenagh Marigold Brandyfoot - Sara Zwangobani

- Sara Zwangobani Poppy Proudfellow - Megan Richards

- Megan Richards Malva - Thusitha Jayasundera

- Thusitha Jayasundera Largo Brandyfoot - Dylan Smith

- Dylan Smith Vilma - Maxine Cunliffe

- Maxine Cunliffe The Stranger (Meteor Adam) - Daniel Weyman

(Meteor Adam) - Daniel Weyman Halbrand - Charlie Vickers

- Charlie Vickers Elrond - Robert Aramayo

- Robert Aramayo Dilly Brandyfoot - Beau Cassidy

- Beau Cassidy Bronwyn - Nazanin Boniadi

- Nazanin Boniadi Celebrimbor - Charles Edwards

- Charles Edwards Waldreg - Geoff Morrell

- Geoff Morrell Tredwill - Peter Tait

- Peter Tait Theo - Tyroe Muhafidin

- Tyroe Muhafidin Rían - Kip Chapman

- Kip Chapman Elendil - Lloyd Owen

- Lloyd Owen Queen Regent Míriel - Cynthia Addai-Robinson

- Cynthia Addai-Robinson Pharazôn - Trystan Gravelle

- Trystan Gravelle Isildur - Maxim Baldry

- Maxim Baldry Ontamo - Anthony Crum

- Anthony Crum Valandil - Alex Tarrant

- Alex Tarrant Eärien - Ema Horvath

- Ema Horvath Prince Durin IV - Owain Arthur

- Owain Arthur High King Gil-galad - Benjamin Walker

- Benjamin Walker Princess Disa - Sophia Nomvete

- Sophia Nomvete Rowan - Ian Blackburn

- Ian Blackburn Adar - Joseph Mawle

- Joseph Mawle King Durin III - Peter Mullan

- Peter Mullan Finrod - Will Fletcher

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncuları ile alakalı tartışmalar ilk günden beri hararetli bir şekilde tartışılıyor. Tolkien eserlerinin sıkı hayranları bu dizideki bazı karakterleri oynayan kişilerin çok yanlış seçildiğini düşünüyor. Özellikle elflerin dizideki resmedilişi sıkı hayranlar tarafından eleştiriliyor.

Görünen o ki dizi 3-4 ayrı koldan ilerliyor ve birkaç ana karakter üzerinden bizlere hikaye aktarılıyor. Elflerin hikayesini Galadriel’in yaşadıklarıyla şahit oluyoruz. İnsanlarla içli dışlı olan Arondir de insanların hikayesini anlatmak için seçilmiş gibi duruyor. Hobbitlerin hikayesi Elanor 'Nori' Brandyfoot ve yakın arkadaşı tarafından bizlere aktarılıyor. Nori’nin keşfettiği “Meteor Adam” ise gizemini korumaya devam ediyor. Kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi serisi bakalım dizi olarak da aynı başarıyı gösterebilecek mi?

Rings of Power oyuncuları listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Rings of Power oyuncularını beğendiniz mi? Favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.