2023'te Sinemada En Çok İzlenen Filmler ve Konuları

2023’ü geride bırakırken beyazperdede izi kalan filmlere yakından bakalım. Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada en çok izlenen filmler hangileri oldu?

2023 filmlerine ait gişe sıralamaları, konuları ve oyuncuları hakkındaki tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik. İşte, 2023 için beyazperdede yıl sonu raporu!

2023 Yılında Türkiye’de En İyi Gişe Yapan 5 Film

Rafadan Tayfa (Galaktik Tayfa)

Oppenheimer

Hızlı ve Öfkeli 10

Barbie

Avatar: Suyun Yolu

1. Rafadan Tayfa (Galaktik Tayfa)

Oyuncuları: Şirin Giobbi, Levent Kol, Emine Sergen Kazbek

Türkiye’de en çok izlenen ve sinema salonlarında en yüksek gişe rakamına ulaşan filmlere bakacak olursak zirvede Rafadan Tayfa (Galaktik Tayfa)’nın yer aldığını görüyoruz.

TRT’nin sevilen çizgi filmlerinden uyarlanan bu yapım hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilmiş olacak ki en yüksek gişeye ulaşmayı başarmış.

Karadenizli karakterlerin balıkçı teknesinde bir uzaylı ile karşılaşması ile film başlıyor. Sonrasında ise Rafadan Tayfa'nın sevimli karakteri Hayri bir anda kendini bu işin tam ortasında buluyor.

Tabii ki tayfanın geri kalanı da Hayri'ye yardım ediyor. Vizyona giriş tarihi 6 Ocak 2023.

2. Oppenheimer

Oyuncuları: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek

İkinci sırada ise Oppenheimer yer alıyor. Epik biyografi türündeki gerilim filminde 1945’te yaşanan Hiroşima olayının öncülerinden birinin hikayesi anlatılmış.

İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan atom bombasının nasıl geliştirildiğine dair detaylar bu filmde ele alınıyor. Christopher Nolan’ın yönettiği filmde başrolleri Cillian Murphy ve Emily Blunt paylaşıyor. Vizyona girdiği tarih 21 Temmuz 2023.

3. Hızlı ve Öfkeli 10

Oyuncuları: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster

Gişe açısından üçüncü sıradaki film Hızlı ve Öfkeli 10. Unutulmaz bir serinin devamı niteliğindeki Amerikan aksiyon filminde Dominic Toretto ailesi ile birlikte Hernan Reyes’in oğlu Dante’ye karşı mücadele ediyor.

Uyuşturucu baronunun oğlu olan Dante bu filmde Dom’dan intikam almak uğruna hem kendisinin hem de sevdiklerinin peşine düşüyor. Filmin çıkış tarihi 19 Mayıs 2023.

4. Barbie

Oyuncuları: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera

Dünya çapında yankı uyandıran Barbie filmi Türkiye’de en çok gişe yapan filmler arasında dördüncü sırada yer alıyor. ‘Mükemmel kadın’ imajına atıfta bulunan bu filmde Barbie kendisini artık yaşadığı dünyaya ait hissetmiyor.

Alternatif bir yaşam alanı arayışında olan ikonik karakterin maceraları filmin ana konusu oluyor. Vizyona girdiği tarih 21 Temmuz 2023.

5. Avatar: Suyun Yolu

Oyuncuları: Sam Worhington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder

Beşinci sırada ise Avatar: Suyun Yolu yer alıyor. 10 yıl önce vizyona giren ‘Avatar’ filminin devamı niteliğindeki bu yapım animasyon olarak düzenlenmiş epik bir bilimkurgu filmi.

Pandora gezegeninde sevdikleri ve ailesi ile birlikte hayat süren Jake Sully’nin yine ailesi ile birlikte hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Yayınlandığı tarih 16 Aralık 2022.

Listenin devamında ise sırası ile şu filmler yer alıyor:

Kutsal Damacana 4

John Wick 4

Çizmeli Kedi: Son Dilek

İllegal Hayatlar

Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

Süper Mario Kardeşler Filmi

Meg 2: Çukur

Transformers: Canavarların Yükselişi

Elemental: Doğanın Güçleri

Galaksinin Koruyucuları 3

Mission: Impossible – Ölümcül Hesaplaşma

Elif ve Arkadaşları: Kapadokya

Ant-Man ve Wasp: Quantumania

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası efsanesi

2023’te Dünyada En Çok İzlenen 10 Sinema Filmi

Barbie

Süper Mario Kardeşler

Örümcek Adam: Örüimcek Evrenine Geçiş

Galaksinin Koruyucuları 3

Oppenheimer

The Little Mermaid

Avatar: Suyun Yolu

Ant-Man ve Was: Quantumania

John Wick: Chapter 4

Sound of Freedom

Siz bu filmlerden hangilerini izlediniz? En beğendiğiniz yapımlar hangileri oldu? Bizimle görüşlerinizi paylaşın.