Oyuncuları birbirinden farklı maceralara götüren POSTAL 4: No Regerts yepyeni içerikler ile karşımıza çıktı.

Doğukan Çağlakpınar - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Running With Scissors tarafından geliştirilen ve Windows platformu için Steam üzerinde lansmana çıkan POSTAL 4: No Regerts, macera yüklü yapısı ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor. Açık dünya temalı yapısı ile oyuncuları peşinden sürükleyen yapım, çeşitli aksiyon sahneleri ile oyunculara gerilim dolu bir yapı sunuyor. Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden oyun, zengin bir açık dünyaya sahip. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabilen oyun, 4 farklı dil desteğine sahip. Ancak bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe yer almıyor. Tek oyunculu bir hikaye oynanışına sahip olan oyun, beğenileri kazanmaya devam ediyor.

POSTAL 4: No Regerts Özellikleri

Aksiyon sahneleri,

Macera yüklü oynanış,

Tek oyunculu mod,

Hikaye teması,

Açık dünya,

Birinci şahıs kamera açıları,

İngilizce, Lehçe, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince dil seçenekleri,

Yoğun görsel efektler,

Yoğun görsel efektlere ve çarpıcı aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan POSTAL 4: No Regerts birinci şahıs nişancı oyunu olarak adından söz ettiriyor. Açık dünya teması ile oyuncuları tatmin eden yapım, fantastik bir oyun deneyimi sunuyor. Açık bir dünya da dolaşarak düşmanları avlamaya çalışacağımız oyun da günlük görevler de yer alıyor. Yapım içerisinde göçmen kaçakçılığı yapacak, yarışlarda şikeler yapacak kısacası kötü bir karakteri canlandıracağız. İllegal işler yapacağımız oyun da gerçek bir kötü olarak rol alacağız.

Keşfedilecek yepyeni bir kasabayı da oyunculara sunan yapım, ilk oyununun aksine daha geniş bir içerik kalitesine ev sahipliği yapıyor. Agrasif bir oyun deneyimi sunan oyunda hem dost hem de düşman edinmek de mümkün olacak.

POSTAL 4: No Regerts İndir

Staem üzerinde lansmana çıkan POSTAL 4: No Regerts oyuncular tarafından ‘çoğunlukla olumlu’ olarak ifade edildi. Cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun başarılı satışlarına devam ediyor.

POSTAL 4: No Regerts Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8 and 10

İşlemci: 2.5 GHz quad core processor

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX11 compatible graphics card w/ dedicated 2GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 30FPS frame lock recommended for these specs. Things will be optimzed further during Early Access.

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8 and 10

İşlemci: 4.0 GHz quad core processor

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX11 compatible graphics card w/ dedicated 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Above specs are for current Early access build and will get lower as we optimize further