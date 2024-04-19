fallout-4-sistem-gereksinimleri

Fallout dizisinin yayınlanması ile birlikte pek çok Fallout oyunu tekrar şahlandı. Yeniden en çok satanlar listesine giren bazı Fallout oyunları bile oldu. Fallout 4’e dönmek isteyenler için de bir yazı yazalım dedik. Eğer bu oyuna geri dönme ya da niyetiniz varsa ya da ilk kez oynayacaksanız Fallout 4 sistem gereksinimlerini kontrol etmenizde fayda var.

Fallout 4 bazı oyuncuları çok memnun etse de RPG yönü biraz tıraşlanmış olduğu için serinin eski hayranları o kadar da beğenmedi. Eğer aksiyon odaklı, açık dünyasında kaybolabileceğiniz, keşif hissi yüksek bir nükleer kıyamet sonrası oyunu arıyorsanız Fallout 4 tam size göre.

Fallout 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerektirir)

: Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerektirir) İşlemci : Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da eş değeri

: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da eş değeri Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Fallout 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerektirir)

: Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerektirir) İşlemci : Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB ya da eş değeri

: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB ya da eş değeri Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Fallout 4, 2015 yılında çıkmış bir oyun olduğu için günümüzde pek çok sistem bu oyunu rahatlıkla çalıştıracaktır. Sadece 8 GB RAM ve GTX 780 gibi son derece eski bir ekran kartı ile bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. 30 GB depolama alanı ise son derece makul.

Fallout 4 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Sizin bilgisayarınız Fallout 4 sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.