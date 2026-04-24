PRAGMATA
PRAGMATA, bilim kurgu temalı bir aksiyon-macera oyunudur. Ay araştırma tesisini ele geçiren robotlara karşı mücadele edin, bulmacaları çözün ve eve dönüş yolunu bulmaca çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- PRAGMATA, Capcom tarafından geliştirilen yepyeni bir bilim kurgu aksiyon-macera oyunudur.
- Oyun, kontrolden çıkan yapay zekâ tarafından ele geçirilen bir Ay araştırma tesisinde geçiyor.
- PRAGMATA’nın en dikkat çeken tarafı klasik çatışma sistemi ile gerçek zamanlı hackleme bulmacalarını birleştirmesi.
CAPCOM tarafından piyasaya sürülen PRAGMATA, oyunculara benzersiz bir bilim kurgu deneyimi yaşatıyor. Ay araştırma tesisinde geçen bu oyun, tesisin yapay zeka tarafından ele geçirilmesini konu alıyor. Tehlikeli robotlara karşı mücadele edecek ve eve geri dönüş yolunu bulmaya çalışacaksınız.
Oyuncular tarafından oldukça beklenen PRAGMATA, nihayet 17 Nisan 2026'da piyasaya sürüldü. Çıkış yapmasıyla birlikte %97'lik bir olumlu geri dönüş aldı.
Yaşanan tehlikenin ardından Hugh ve ekibi, tesisi araştırmak için görevlendirilir. Birçok sinematik sahne, aksiyon dolu savaşlar ve mükemmel hikaye ilerleyişiyle, kendinizi adeta sinema filminde gibi hissedeceksiniz.
Hikaye ve atmosfer tarafında mükemmel bir deneyim sunan PRAGMATA, oyunculara ortalama 10 saat civarında bir oynanış süresi sunuyor. Bu süre boyunca sadece savaşmayacak, çeşitli hackleme bulmacalarını da çözmeye çalışacaksınız.
Eğer siz de bilim kurgu temalı aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, PRAGMATA indirin ve yapay zeka robotlarına karşı mücadele verin!
PRAGMATA Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11 (64 bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / Radeon RX 5500 XT 8 GB
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
PRAGMATA ne zaman çıktı?
Oyun Nisan 2026’da çıkış yaptı. Steam sayfasında 16 Nisan 2026 tarihi görünüyor.
PRAGMATA hangi platformlarda var?
PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarında yer alıyor.
PRAGMATA açık dünya mı?
Hayır, daha çok hikâye odaklı ve bölüm yapısına sahip lineer bir aksiyon oyunudur.
PRAGMATA kaç saat sürüyor?
Ana hikâye ortalama 10 saat civarında, yan içeriklerle daha uzun sürebiliyor.
PRAGMATA iyi mi?
İlk oyuncu yorumları ve incelemeler oldukça olumlu. Özellikle hikâye atmosferi ve savaş sistemi beğeniliyor.