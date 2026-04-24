PRAGMATA, bilim kurgu temalı bir aksiyon-macera oyunudur. Ay araştırma tesisini ele geçiren robotlara karşı mücadele edin, bulmacaları çözün ve eve dönüş yolunu bulmaca çalışın!

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler PRAGMATA, Capcom tarafından geliştirilen yepyeni bir bilim kurgu aksiyon-macera oyunudur.

Oyun, kontrolden çıkan yapay zekâ tarafından ele geçirilen bir Ay araştırma tesisinde geçiyor.

PRAGMATA’nın en dikkat çeken tarafı klasik çatışma sistemi ile gerçek zamanlı hackleme bulmacalarını birleştirmesi.

CAPCOM tarafından piyasaya sürülen PRAGMATA, oyunculara benzersiz bir bilim kurgu deneyimi yaşatıyor. Ay araştırma tesisinde geçen bu oyun, tesisin yapay zeka tarafından ele geçirilmesini konu alıyor. Tehlikeli robotlara karşı mücadele edecek ve eve geri dönüş yolunu bulmaya çalışacaksınız.

Oyuncular tarafından oldukça beklenen PRAGMATA, nihayet 17 Nisan 2026'da piyasaya sürüldü. Çıkış yapmasıyla birlikte %97'lik bir olumlu geri dönüş aldı.

Yaşanan tehlikenin ardından Hugh ve ekibi, tesisi araştırmak için görevlendirilir. Birçok sinematik sahne, aksiyon dolu savaşlar ve mükemmel hikaye ilerleyişiyle, kendinizi adeta sinema filminde gibi hissedeceksiniz.

Hikaye ve atmosfer tarafında mükemmel bir deneyim sunan PRAGMATA, oyunculara ortalama 10 saat civarında bir oynanış süresi sunuyor. Bu süre boyunca sadece savaşmayacak, çeşitli hackleme bulmacalarını da çözmeye çalışacaksınız.

Eğer siz de bilim kurgu temalı aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, PRAGMATA indirin ve yapay zeka robotlarına karşı mücadele verin!

PRAGMATA Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11 (64 bit)

İŞLEMCI: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / Radeon RX 5500 XT 8 GB

DIRECTX: Sürüm 12

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan