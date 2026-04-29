Pragmata Türkçe Yama Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber)

Capcom'un yeni nesil bilim kurgu oyunu Pragmata, gizemli atmosferi ve etkileyici grafikleriyle kısa bir süre önce oyunseverlerin beğensine de sunuldu. Pek çok Türk oyuncunun da takdirini alan Pragmata'da maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Biz de siz okuyucularımıza, oyunu Türkçe oynabilmeniz için bir Pragmata Türkçe Yama Rehberi hazırladık. Aşağıda yer alan adımları birebir uygulayarak oyunu tamamen Türkçe hale getirebilirsiniz. İşte, kurulum için uygulamanız gerek adımlar.

Pragmata Türkçe Yama Öncesi Yapmanız Gerekenler

Herhangi bir yamayı kurmadan önce oyun dosyalarınızın yedeğini almayı veya dosyaları doğrulamayı unutmayın. Bu, oyununuz ola ki bozulduğunda oyunu tekrar indirme zahmetinden kurtarır.

Bu yama öncesi yapmanız gereken işlemlere Steam kullanıcıları üzerinden örnek verelim;

Steam kütüphanenize gidin. Pragmata'ya sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine basın. Ardından "Yerel Dosyalar" sekmesine tıklayarak "Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Steam, eksik veya hatalı bir dosya bulursa bunu otomatik olarak düzeltir. Oyununuzun tamamen temiz ve orijinal olduğundan emin olduktan sonra, Türkçe yamayı kurmaya başlayabilirsiniz.

Yedekleme yapmak isterseniz de oyunun kurulu olduğu dosyayı kopyalarak, başka bir yere yapıştırmanız yeterlidir. Herhangi bir sorun yaşarsanız, bu kopyaladığınız klasörü eski yerine atarak oyunu kurtarabilirsiniz.

Pragmata Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Pragmata Türkçe yamasını indirin.

İnen yama dosyasındaki programı, oyununun kurulu olduğu klasörün içerisine atın.

Klasörün içerisine attığınız yama programına sağ tıklayarak "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

Kurulum bittikten sonra oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Pragmata'yı nasıl Türkçe oynacağınızı, yukarıda özet bir şekilde açıkladık. Eğer kurulumun nasıl yapılacağını detaylı ve görselli bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Adım 1: Pragmata Türkçe Yamayı İndirin

İlk olarak oyunun Türkçe yamasını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Biz de Calypso Çeviri'nin yamalarını sürekli güncel ve kullanılabilir tutması sebebiyle onların hazırladığı yamayı tercih ettik. Yamayı indirmek için Pragmata Türkçe Yama İndir sayfasına gidin ve sayfanın altında bulunan "indir" butonuna tıklayın.

Adım 2: Pragmata Türkçe Yamayı Kurun

Yamayı indirdikten sonra, açın ve içerisinde bulunan "Pragmata Türkçe Yama V3.exe" dosyasının, oyunun kurulu olduğu klasörün içersine atın. Daha sonra oyun klasörünün içerisine attığınız "Pragmata Türkçe Yama V3.exe" dosyasına sağ tıklayıp, "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın. Açılan kurulum penceresinde oyunun ana dosyasının seçili olduğunu kontrol ettikten sonra, oyunu hangi platformdan (Steam, Epic Games vb.) oynuyorsanız o butona tıklayın. Türkçe yama kurulduğunda, " Türkçe yama kuruldu" bildirimi alacaksınız. Böylece yama kurulum işlemi tamamlanmış olacak.

Adım 3: Pragmata'yı Açın ve Oynamaya Başlayın

Yama kurulumu bittikten sonra oyunu açın. Oyunun Türkçe olduğunu göreceksiniz. Böylece, Pragmata'yı Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Pragmata Türkçe Yama Nasıl Kaldırılır?

Pragmata'nın bulunduğu klasörü açın.

Klasör içersindeki "natives" ve "dinput8.dll" dosyalarını bulun ve silin.

Pragmata'nın Türkçe yamasını kurduktan sonra silmek istediğinizde bu işlemi yapmak çok basit. Öncellikle, oyun dosyalarının bulunduğu klasörü açın. Klasörün içerisindeki "natives" ve "dinput8.dll" dosyalarını silin. Böylece, Türkçe yamayı kaldırıp, oyunun orijinal diline geçebilirsiniz.

Pragmata Türkçe Yama Kurulduktan Sonra Sıkça Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Her ne kadar adımları eksiksiz uygulasanız da bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Türkçe yama kurulumu sırasında sıkça karşılaşan hataları ve çözüm yollarını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyuna Girerken Siyah Ekranda Kalma

Eğer Türkçe yamayı kurduktan sonra oyun siyah ekranda takılı kalıyor ve açılır açılmaz masaüstüne atıyorsa, bu genellikle yama sürümü ile oyun sürümünün uyuşmamasından kaynaklanır.

Çözüm olarak, oyun dosyalarınızı oyunu indirdiğiniz uygulama üzerinden doğrulayarak orijinal haline döndürün. Ardından Calypso Çeviri'nin web sitesine giderek Türkçe yamanın oyunun son güncellemesine uygun yeni bir versiyonu olup olmadığını kontrol edin. Bu ek olarak oyunun bu sorunla karşılaşmamanız için oyunun resmi sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Altyazıların Kutu (□□□) Şeklinde Görünmesi

Oyun içindeki yazılar, harfler yerine içi boş kutucuklar veya anlamsız semboller şeklinde görünüyorsa, oyunun kullandığı font Türkçe karakterleri desteklemiyor demektir.

Bu sorunu çözmek için Türkçe yama klasörünün içinde varsa font düzeltme yamasını ayrı olarak kurmanız gerekebilir. Veya yama kurulumunu baştan, yönetici izinleriyle tekrar yaptığınızdan emin olun.

Antivirüs Programının Dosyayı Silmesi

Bazen Windows Defender, yama.exe dosyasını şüpheli yazılım olarak görüp indirdiğiniz anda silebilir veya karantinaya alabilir.

Çözüm için Windows Güvenlik ayarlarına girip virüs ve tehdit korumasını geçici olarak kapatın. Yamayı kurduktan sonra güvenliği tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Yavaş yavaş büyük oyun geliştiricileri Türk oyuncuların sesini duyup, oyunlarına Türkçe dil desteği eklemeye başladığı bu dönemde, Capcom'un Pragmata'ya Türkçe dil desteği eklememesini şahsen doğru bulmadığımı belirteyim. Oyunu Türk oyunculardan daha az satın alan ülkelerin bile dilleri oyuna eklenmişken, Türkçe'yi de resmi olarak görmek isterdik. Kendi dilimizde oyun oynamak için sürekli yamalarla uğraşmak gerçekten çok can sıkıcı.