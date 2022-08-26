Ünlü yönetmen Ridley Scott, bugüne kadar yönettiği filmler ile pek çok izleyiciyi hatta yönetmeni bile etkilemiştir. Pek çok efsanevi filme imzasını atan Ridley Scott, aynı zamanda çok ünlü bir yapımcıdır. Öyle ki, prodüktörlüğünü üstlendiği film sayısı yönettiği film sayısından çok daha fazladır. İyi bir yönetmen olmanın yanı sıra iyi bir yapımcıdır da. Bu özelliğinden dolayı Ridley Scott, oldukça varlıklı bir yönetmen olarak da bilinir. Biz de bu yazımızda sizlere Ridley Scott filmlerinden en iyilerini listeledik. İzlemek için güzel bir şeyler arıyorsanız Ridley Scott’un filmleri sizi oldukça tatmin edecektir.

En İyi Ridley Scott Filmleri Listesi

Alien

Gladiator

Blade Runner

Kingdom of Heaven

Hannibal

Yukarıdaki Ridley Scott filmleri IMDB puanlarına göre sıralanmıştır.

Alien (1979)

Sinema tarihinin en bilinen film serilerinden biri olan Alien, korku ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren oldukça özel bir filmdir. Hem korkutuculuğuyla hem de bilim kurgu altyapısıyla yıllar boyunca izlenecek bir serinin başlangıcı Ridley Scott tarafından ateşlenmiştir. Sonraki filmleri başka yönetmenler tarafından çekilse de pek çok kişi için en iyi Alien filmi Ridley Scott’un çektiği ilk Alien filmidir.

Ridley Scott sonrasında Prometheus ve Alien: Covenant gibi başka Alien filmlerini de yönetmiştir. En iyi uzay filmlerinden biri olan Alien’ı hala izlemediyseniz bir an önce izlemenizi öneririz.

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

IMDB Puanı: 8.5

Gladiator (2000)

Gladyatör temalı filmler içerisinde en iyilerden biri olarak kabul edilen Ridley Scott imzalı bu film, oldukça sürükleyici ve aksiyon dolu bir eserdir. Sinema tarihine geçmiş efsane sahneleri bulunan Gladiator, köleliğe ve Roma’ya bakış açınızı değiştirebilecek bir film. Oyuncu kadrosuyla da göz dolduran bu filmi izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir.

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

IMDB Puanı: 8.5

Blade Runner (1982)

Ridley Scott filmleri içerisindeki belki de en özel olan filmlerden biri olan Blade Runner, en iyi bilim kurgu filmleri denildiği zaman anılan filmlerden birisidir. Çıktığı yıla göre eşsiz bir hikaye anlatan Blade Runner, birer yapay zeka olan replicantları avlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Bundan çok daha fazlasını sunan Blade Runner size insanlığı, etiği, ahlakı ve varoluşu sorgulatacak bir film. Yapay zeka konulu en iyi filmlerden biri olan Blade Runner, kült sayılabilecek filmlerden bir tanesi.

Tür: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

IMDB Puanı: 8.1

Kingdom of Heaven (2005)

Ridley Scott’ın Orta Çağ Kudus’ünde geçen bu film kılıç kalkan dövüşü seven kişiler için oldukça yüksek seyir zevkine sahip bir filmdir. Haçlıların konu edildiği bu filmde aksiyon hiç bitmiyor. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken bu film Orta Çağ meraklıları için eşsiz bir eser.

Tür: Aksiyon, Drama, Macera

Oyuncular: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson

IMDB Puanı: 7.2

Hannibal (2001)

Bu filmde FBI ajanı ile akıl almaz bir suçlunun iletişime geçmesine şahir oluyoruz. İnsanları yiyen Hannibal Lecter, korkunç bir kişive azılı bir suçludur. Hannibal ile iletişime geçen FBI ajanının başından geçenleri izlediğimiz bu film yıllar içerisinde oldukça ikonik bir film haline gelmiştir.

Tür: Suç, Drama, Gerilim

Oyuncular: Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman

IMDB Puanı: 6.8

En iyi Ridley Scott filmleri listesi burada sonlanıyor. Sizin Ridley Scott filmleri arasından favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

