Predator: Hunting Grounds, insanların Predator ile savaştığı heyecan dolu bir nişancı oyunudur. Çok oyunculu modlara sahip olan Predator: Hunting Grounds'da, iki farklı rolde de oynayabilirsiniz.

⚡ Önemli Bilgiler Predator tarafı gizlilik, dikey hareketlilik ve termal görüş gibi ileri teknolojilere odaklanırken; Fireteam tarafı takım çalışması, ateş gücü ve stratejik hedefleri tamamlama üzerine kuruludur.

Askeri tim sadece Predator'dan kaçmaz; aynı zamanda haritadaki yapay zeka (AI) kontrollü milis güçlerine karşı operasyonlar yürütür ve verileri güvenli bir şekilde tahliye (extraction) etmeye çalışır.

Hem Predator sınıfları (Scout, Hunter, Berserker ve DLC karakterleri) hem de Fireteam ekipmanları için geniş bir kozmetik ve mühimmat ağacı mevcuttur.

IllFonic tarafından geliştirilen ve yayınlanan Predator: Hunting Grounds, çok oyunculu bir nişancı oyunudur. 1987 yapımı Predator filminden esinlenen bu yapımda, hem insan hem de Predator olarak savaşabilirsiniz. İnsan olarak görevleri tamamlamaya çalışın, Predator olarak ise insanları avlayın!

Extraction benzeri bir yapım diyebileceğimiz Predator: Hunting Grounds'da, dört kişilik bir takım olarak oynayacaksınız. Harita üzerindeki tüm görevleri hayatta kalarak tamamladıktan sonra helikoptere gitmeli ve başarıyla kaçmalısınız.

Predator: Hunting Grounds İndir

Ölümcül uzaylı silahları, Predator karakterinin en yıkıcı eşyalarındandır. Silahları insanlar üzerinde kullanarak, onları tuzla buz edebilirsiniz.

Predator'de ölümcül silahlar bulunsa da, insanlarda da son teknoloji ekipmanlar bulunmaktadır. Eğer Predator rolünde oynuyorsanız, saldırı öncesi saklanmalı ve rakibinizin en zayıf anında hamle yapmalısınız.

Siz de Predator: Hunting Grounds indirin ve çok oyunculu nişancı deneyimi yaşayın!

Predator: Hunting Grounds Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-Bit versions)

Windows 10 (64-Bit versions) İŞLEMCI: Intel Core i5-6400 or AMD FX-8320

Intel Core i5-6400 or AMD FX-8320 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GTX 960 or AMD R9 280x

Nvidia GTX 960 or AMD R9 280x AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan