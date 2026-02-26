Predator: Hunting Grounds
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.41 GB
- Üretici IllFonic Publishing
-
Predator: Hunting Grounds, insanların Predator ile savaştığı heyecan dolu bir nişancı oyunudur. Çok oyunculu modlara sahip olan Predator: Hunting Grounds'da, iki farklı rolde de oynayabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Predator tarafı gizlilik, dikey hareketlilik ve termal görüş gibi ileri teknolojilere odaklanırken; Fireteam tarafı takım çalışması, ateş gücü ve stratejik hedefleri tamamlama üzerine kuruludur.
- Askeri tim sadece Predator'dan kaçmaz; aynı zamanda haritadaki yapay zeka (AI) kontrollü milis güçlerine karşı operasyonlar yürütür ve verileri güvenli bir şekilde tahliye (extraction) etmeye çalışır.
- Hem Predator sınıfları (Scout, Hunter, Berserker ve DLC karakterleri) hem de Fireteam ekipmanları için geniş bir kozmetik ve mühimmat ağacı mevcuttur.
IllFonic tarafından geliştirilen ve yayınlanan Predator: Hunting Grounds, çok oyunculu bir nişancı oyunudur. 1987 yapımı Predator filminden esinlenen bu yapımda, hem insan hem de Predator olarak savaşabilirsiniz. İnsan olarak görevleri tamamlamaya çalışın, Predator olarak ise insanları avlayın!
Extraction benzeri bir yapım diyebileceğimiz Predator: Hunting Grounds'da, dört kişilik bir takım olarak oynayacaksınız. Harita üzerindeki tüm görevleri hayatta kalarak tamamladıktan sonra helikoptere gitmeli ve başarıyla kaçmalısınız.
Predator: Hunting Grounds İndir
Ölümcül uzaylı silahları, Predator karakterinin en yıkıcı eşyalarındandır. Silahları insanlar üzerinde kullanarak, onları tuzla buz edebilirsiniz.
Predator'de ölümcül silahlar bulunsa da, insanlarda da son teknoloji ekipmanlar bulunmaktadır. Eğer Predator rolünde oynuyorsanız, saldırı öncesi saklanmalı ve rakibinizin en zayıf anında hamle yapmalısınız.
Siz de Predator: Hunting Grounds indirin ve çok oyunculu nişancı deneyimi yaşayın!
Predator: Hunting Grounds Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-Bit versions)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-6400 or AMD FX-8320
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GTX 960 or AMD R9 280x
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun şu an oynanabilir durumda mı ve oyuncu sayısı nasıl?
Evet, 2024 sonunda yapılan yayıncı değişikliği ve 2025 güncellemeleriyle oyuncu sayısında stabil bir artış yaşanmıştır. Cross-play (Çapraz platform) desteği sayesinde PC ve konsol oyuncuları aynı havuzda eşleştiği için maç bulma süreleri makul seviyededir.
Predator olarak oynamak için neden daha fazla sıra bekliyorum?
Predator rolü oyuncular arasında çok popülerdir ve her maçta sadece 1 adet Predator kontenjanı bulunur. Bu nedenle Predator sırası genellikle 4-6 dakika sürerken, Fireteam sırası birkaç saniye içinde sonuçlanmaktadır.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Maalesef, oyunun resmi Steam verilerine göre Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Menüler ve görev talimatları İngilizce ağırlıklı olmak üzere diğer büyük Avrupa dillerini desteklemektedir.
Tek başıma (Offline) oynayabilir miyim?
Oyunun temel odağı çevrimiçi çok oyunculu moddur. Ancak botlara karşı kendinizi geliştirebileceğiniz bir antrenman modu ve "Tutorial" bölümü mevcuttur. Tam oyun deneyimi ve ilerleme kaydetmek için aktif internet bağlantısı gereklidir.
Sistem gereksinimleri çok yüksek mi?
Oyun Unreal Engine 4 motorunu kullanır ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle orta segment bir sistem talep eder. Stabil bir 60 FPS deneyimi için en az NVIDIA GTX 1660 veya RTX 2060 seviyesinde bir ekran kartı önerilmektedir.