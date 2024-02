Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown ile Pers efsanesi geri geliyor. Hemen Prince of Persia: The Lost Crown indirin ve bu 2.5D aksiyon oyununu deneyimleyin.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Prince of Persia: The Lost Crown 2024 yılında piyasaya sürüldü. Ubisoft’tan çok uzun bir süredir yeni Prince of Persia oyunu bekleniyordu ancak böyle bir oyun beklenmiyordu. Alışılmış Prince of Persia oyunları gibi bir şey bekliyorduk ancak 2.5D bir aksiyon oyunu ile karşılaştık.

İlk başta eleştirilen ancak oyun çıktıktan sonra iyi bir oyun olduğu anlaşılan Prince of Persia: The Lost Crown ön yargıları kırdı ve kendisini kanıtlayan iyi bir oyun oldu. Genel olarak olumlu yorum alan Prince of Persia: The Lost Crown bu markayı tekrar diriltecek gibi gözüküyor.

Prince of Persia: The Lost Crown Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz İşlemci : NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) Bellek : 8 GB (Çift kanallı kurulum)

: 8 GB (Çift kanallı kurulum) Depolama : 30 GB

: 30 GB DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Ekran Kartı : Windows 10 (yalnızca 64 bit)

: Windows 10 (yalnızca 64 bit) Giriş Hesapları Gerekli: Ubisoft