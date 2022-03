Üreticisi Konamı olan Pro Evolution Soccer'ın son çıkartması PES 6.

Serinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan Pro Evolution Soccer 6 bir döneme damga vurmuştu. Ülkemizde ve dünyada oynanan başarılı oyun yerini yeni sürümlerine bıraktı.

Geriye baktığımızda, birbirinden güzel 5 PES eskitmiş olduğumuzu görüyoruz. Normalde, daha önce birçok oyunu çıkmış bu gibi serilerin giriş yazılarında, geçmiş oyunlara ufak tefek bakışlar atar, ya da haklarında bir iki yüzeysel bilgi veririz. Çünkü biliriz ki, eskileri oynamamış olanlar vardır ve onları da bilgilendirmek gerekir. İşte, bu ince detayda bile PES, tabuları rahatlıkla yıkabileceğini gösteriyor. Evinde bilgisayarı ya da konsolu olmayan, bu gibi ihtiyaçlarını Internet cafe'lerde gideren arkadaşlarımız da olmak üzere, hepimiz PES ve Winning Eleven serisini artık iyice yakından tanıyoruz. Yaşı 5-10 arasında değişebilen ufak kardeşlerimiz bile, “Beyler hadi Winning'e” cümlelerini rahatlıkla kurabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki, dünya çapında tanımayan yok, dolayısıyla giriş cümlesinde PES hakkında yüzeysel bilgi bile vermeye gerek kalmıyor. İşte böyle farklı bir dünya bu PES.



Kralın dönüşü



Başka bir taraftan, serinin neden bu kadar tavan yaptığını sorgulayacak olursak, FIFA'ya en büyük rakip olmasını, hatta zamanla onu geride bırakmasını bile tez olarak kullanabiliriz. Başka bir spordan örnek verecek olursak, hala NBA Live serisinin tam bir rakibi ortaya çıkmamış durumda. Eskiden aynısını FIFA için de düşünebilirdik ama işte, kazın ayağı öyle olmadı ve nereden çıktığını bilmediğimiz bir anda, PES hortumuna kapılmış bulduk kendimizi. Belki de tek eksisi, oyun içerisinde bulunan lisanssız oyuncuların çokluğuydu. Ancak oynanışı, futbol seyir zevkini bir oyun olarak bilgisayar ekranlarına taşıması ve atmosferiyle birlikte, bu durumu rahatlıkla görmezden gelebildik. PES 6'da da bu durumun devam ediyor olduğunu baştan söyleyelim, ancak bunu bir ayrıntı olarak görüp, kendinizi esas futbol atmosferine bırakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz, çünkü o geri geldi.



Konami, konsollarda Winning Eleven (WE), bilgisayarlarımızda PES olarak oynadığımız yapımı yine olumlu yönlerde geliştirmeye devam etmiş. Öncelikle, WE 10'a denk gelen konsol versiyonundan biraz bahsetmek gerekirse, tabii ki konsoldaki futbol kapışmacıları için biçilmiş kaftan olacak, yine cafe'ler dolup taşacak ve evlerde sabahlamalar başlayacak. Yalnız, WE 10 ve PES 6'yı birbirleriyle karşılaştırıp benzer taraflarını ortaya koymak, aslında pek doğru bir hareket olmayacak, bu yüzden PES'i tamamen farklı bir oyunmuş gibi değerlendireceğiz. Hem görsel, hem de oynanış olarak ikisi gerçekten birbirlerinden ayrılıyorlar ve sanki PES 6 çok farklı bir oyunmuş gibi çıkıyor karşımıza. Farklı zamanlarda ikisini de oynadığınızda, ne demek istediğimizi aslında çok daha iyi anlayacaksınız. PES 6'da birçok şey değişmiş ve WE 10 oynadığınızı hissetmiyorsunuz, belki de Konami bu benzeşmeyi ortadan kaldırabilmek için değişikliklere gitmiş.



PES 6'nın ilk olarak grafiklerini değerlendirmeye başlayalım. PES oyunlarında, bir önceki oyun ile ondan sonra çıkan arasındaki grafiksel farkı hep rahatlıkla süzebiliriz. İşte, PES 6'da da bu kural bozulmuyor ve grafik motorunun daha da geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. Zemin ve karakter modellemeleri son derece güzel. Animasyonlarda da geliştirilmelere gidilmiş ve ortaya çok güzel sonuçlar çıkmış. Fizik kuralları sonuna kadar işliyor, topu kontrol edişler, şutlar, darbeler tamamen gerçek hayattakine uygun olarak cereyan ediyorlar. Bilinen oyuncuların çoğu gerçeğine benziyorlar, ancak arada yine alakasızlar da olmuş. Topun hareketi, zemine ve atılan pasa göre gerçekçi oluyor ve yavaş ya da hızlı vuruşlarımıza göre de şekilleniyor. Bu gibi görsel ayrıntılar son derece güzel ve hakikaten gerçek fizik kurallarıyla atmosferi yüksek bir futbol oyunu oynamak çok zevkli oluyor. Bu güzel görüntülere, gerçekçi sesler de eklenince, kendinizi stadyumda hissedebiliyorsunuz.Taraftarların pozisyonlara, gollere ve ataklara olan tepkileri gayet güzel, bunun dışında çarpışma ya da top darbelerinde meydana gelen sesler de gayet hoş. Ancak, nedense şut çektiğiniz zaman top direkten geri geldiğinde çıkan sese kişisel olarak bir hayranlığım oluştu, kulağa harika geliyor nedense. Maç içerisindeki olaylara göre ekranlara gelen ara video'lardaki modellemeler de, geçmiş oyunlara göre elden geçirilmiş ve daha yüzüne bakılır bir hale gelmişler.



Bizim oyuncularımız onlar



Her zaman görmeye alışkın olduğumuz tüm oyun mod'ları, burada da aynen yerlerini koruyorlar. Aşırı olmasa da, ufak ufak değişiklikler dikkatimizi çekiyor, ancak genelde mantık aynı ve radikal yenilemeler bulunmuyor. Match kısmında, direkt olarak takımlarımızı seçip maça başlıyoruz, tabii bu modda arkadaşlarımız ile gamepad kullanarak kapışma şansına da sahip oluyoruz. PES ile özdeşleşmiş olan Master League yine karşımızda. Bu kısma girdikten sonra, bize ayarlar adımlar şeklinde yaptırılıyor. Oyun zorluğu, Master League zorluğu ya da transfer konusundaki zorluklar buradan ayarlanabiliyor. Eğer daha önceki PES oyunlarında en zor seviyede oynuyorduysanız, buraya da direkt olarak aynı şekilde giriş yapmanızı önerebiliriz. Bu moda başladıktan sonra, takımın tüm taktiksel dizilişlerinden ve kondisyon durumlarından tamamen siz sorumlu oluyorsunuz. Oyuncuların form durumlarına göre kadroları şekillendirebiliyor, “Regulate Condition” seçeneği ile kondisyon çalıştırabiliyorsunuz. Takımınızı seçtikten sonra bir gruba yönlendiriliyorsunuz ve burada hem şampiyon olmaya çalışırken, bir yandan düzenlenen turnuva ve kupalarda da başarıya ulaşıp bir sonraki liglere yükselmeye çalışıyorsunuz. PES'in iskeletini oluşturan mod burası ve oturduğunuz zaman başında saatler harcamanız muhtemel, zaten buna başladıktan sonra sizi bir sonraki PES oyununa kadar idare edeceğini düşünüyoruz.



Bu arada az evvel takım seçmekten bahsetmişken. Master League'de, isterseniz direkt maç modundaki oyun kadrolarını kullanabilir, isterseniz de bilinmedik karakterlerle oynayıp kendi yeteneklerini de geliştirebilirisiniz. Oyuncularınız, Master League'de maçlardan sonra deneyim kazanıyorlar ve böylece özellikleri de giderek güçleniyor. Sezon aralarında ya da sonlarında, transfer dönemi geliyor ve istediğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz mevkilere göre transferler yapabiliyorsunuz. Özellikle genç oyunculara yönelmenizi tavsiye edebiliriz çünkü gerçekten aralarından önemli yetenekler çıkabiliyor. Onları ileriki zamanlarda daha da geliştirerek geleceğin yıldızlarını oluşturabiliyorsunuz. Oynamak son derece basit ve zevkli olan Master League gerçekten PES'i PES yapan unsur. Takımlara gelince, birtek Galatasaray'ın kadrosunun orijinal olduğunu görüyoruz. Oyunda Fenerbahçe ve Beşiktaş da var ancak Beşiktaş FC Bosphorus, Fenerbahçe de Constanti olarak geçiyor, kadrolar da maalesef tuhaf isimlerden oluşmuşlar. Yine de, oyuncularımız az çok özelliklerini taşıyorlar, onların forma numaralarından da kim olduklarını az çok anlayabiliyorsunuz. Ayrıca, Türk milli takımı da esas olmayan bir kadroyla yer alıyor.



Tekrar ana menüye döndüğümüzde, bir sonraki seçenek Lig seçeneği. Burada; İtalya, İspanya gibi önde gelen liglerden birisini seçerek şampiyonluk yarışına girebiliyoruz. Bu moda göz attığımda ilk merak ettiğim şey; Juventus'un hala Seri A'da gözüküp gözükmediğiydi, ancak hakikaten de gözükmüyor. Daha sonra kupa seçeneği bulunuyor ve burada kendi kupamızı hazırlayarak ona uzanmaya çalıştığımız bir turnuvada mücadele ediyoruz. Training kısmında, çeşitli çalışmalar yapıp kendimizi oyuna ve içerisindeki öğelere ısındırabiliyoruz. Özellikle duran top organizasyonları konusunda çalışmalar yapmanızı önerebiliriz çünkü gerçekten oyun içinde duran topları olumlu yönde kullanmanın getirisi son derece büyük.Orta-kafa-gol üçlemesinin çok işe yaradığını ben de bizzat gördüm, onun dışında frikik çalışmayı da ihmal etmeyin çünkü gerçekten frikik özelliği yüksek olan oyuncularınız ile harika gol bulmanız olası. Bu arada unutmadan, attığınız güzel golleri, oyun onları tekrar gösterirken kaydetmeyi de ihmal etmeyin, böylece arkadaşlarınıza nispet yapabilmek için elinizde belge bulundurmuş olursunuz.



Kafanıza göre takılın



Edit kısmını kullanarak oyuncuları, onların fiziki şekillerini, stadyumları, forma numaralarını, ayakkabıları ve takımları tekrar elden geçirebiliyor, ya da eğer dünya üzerinde gerçek zamanlı olarak transferler yaşanmışsa, siz de buradan gerçeklerine göre ayarlayabiliyor, oyununuzu güncel tutabiliyorsunuz. Bu bölüm tamamen kendi zevkinize ve uğraşınıza göre hazırlanmış. Options menüsünde çeşitli ayarları yapabilmenin yanında, PES Shop kısmı bulunuyor. Buraya girdiğinizde, satın alabileceğiniz kilitli şeylerin bulunduğunu göreceksiniz. Bunlar içerisinde oyuncular, stadyumlar, toplar, klasik takımlar ve oyun ilgili daha nice öğeler bulunuyor. Satın almak için gerekli olan puanları, maçları kazandıkça topluyorsunuz ve giderek biriktirebiliyorsunuz. Bol bol biriktirdikten sonra hepsini satın almanız daha güzel oluyor. Ancak, arada Master League'de de kullanabileceğiniz önemli oyuncuları da satın almak, sizin için önem teşkil edebiliyor.



International Challenge bölümü bir nevi dünya kupası gibi. Milli takımınızı seçiyorsunuz ve gruplar seçildikten sonra bu gruplardan çıkıp turnuva boyunca tutunmaya çalışıyorsunuz. Bu bölümün başında, isterseniz sadece Avrupa değil, diğer kıtaların içlerindeki takımları da kontrol etme şansına sahipsiniz. Random Selection Match bölümünde, çok fazla uğraşmıyor ve her şeyi bilgisayara bırakıyorsunuz. O da sizin için iki takım seçiyor ve bunları kullanarak eğlencelik bir maç yapabiliyorsunuz, tabii bunu yaparken bilinmedik çok çeşitli takımlara da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Son olarak da Network bölümü ile, online olarak diğer PES kullanıcılarıyla kapışabiliyorsunuz. Tabii bunun için, orijinal PES 6'ya ihtiyacınız var ve onun içerdiği şifreyi kullanmanız gerekiyor.



PES 6 ile ilgili bahsedebileceğim kişisel bir handikabım oldu, belki oyun içerisinde bunu siz de fark edebilirsiniz. Her şey gayet güzel ve fizik kuralları son derece gerçekçi, ancak oyuncu hareketleri son derece yavaş oluyor. Bu yavaşlık bilgisayardan ya da grafiklerden meydana gelen bir yavaşlık değil, öyle programlanmışlar ve en sert çektiğiniz şut bile ekranda yavaş gidiyormuş gibi gözüküyor, kalabalık defansın arasına girdiğinizde de, genelde tabiİ® ki topu kaybediyorsunuz ancak zaman zaman bu yavaşlığı kullanarak çoğu kez aralarından çıkıp kaleciyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Aynı yavaşlık, şut çizgisinin dolması konusunda da yaşanıyor, yavaş dolduğu zaman tam ayarını yapamadığınız yerler oluyor. Aslında bu çizginin yavaş dolması olayı, alışılabilecek bir durum. Çünkü normalde eski PES oyunlarında biz daha hızlı dolmasına alışmışız ve ilk başlarda PES 6'dan da aynı reaksiyonu bekleyince biraz afallıyoruz.



Hoşgeldin Kral



Bunun dışında, Konami'nin artık her sene alışmış olduğumuz şaheseri yine karşımızda duruyor, uykusuz gecelerin habercisi oluyor. Gerçek futbol heyecanını, tüm gerçekçi fizik kurallarıyla birlikte PES 6'da yaşayabilmek mümkün. Lisansı olmayan kulüpleri ve oyuncuların yavaş hareket etme durumlarını göz ardı ettiğiniz zaman, PES 6'nın her bilgisayarda mutlaka yüklü olması gerektiğini, bir sonraki PES çıkana kadar da hiç silinmemesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz, futbol dolu günler ve geceler ile birlikte, PES 6'ya tekrar hoş geldin diyoruz.

