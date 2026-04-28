Project Vesperi, Venüs gezegenindeki gizemli yaşam belirtisini araştırdığınız bir aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Project Vesperi, hikâye odaklı bir bilim kurgu macera oyunudur.

Hikâye, insanlığın yeni yaşam alanı aradığı 2083 yılında geçiyor.

Project Vesperi “film uzunluğunda” sinematik deneyim sunmayı hedefliyor.

Bilim kurgu temalı aksiyon-macera oyunu olan Project Vesperi, oyunculara hikaye odaklı bir deneyim sunmaktadır. Adeta bir film izliyormuş gibi hissedecek ve hikayedeki sırları ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.

Dr. Evelyn karakterini canlandırdığınız bu oyunda, seçimler tamamen sizin elinizdedir. Yapacağınız her seçim finali etkiler ve farklı sonlarla karşılaşırsınız. Toplamda 10'dan fazla son bulunuyor ve bu sayede oyunculara tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim sunuluyor.

Venüs gezegenindeki gizemli bir yaşam belirtisini araştırıyorsunuz. İnsanlığın geleceği için sırları çözmeli ve çeşitli büyük krizleri sonlandırmalısınız.

Project Vesperi Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

Windows 10/11 İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: AMD Radeon RX 580, 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060, 3GB

AMD Radeon RX 580, 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060, 3GB DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan