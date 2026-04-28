Project Vesperi
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Last Praetorian Interactive LLC
Project Vesperi, Venüs gezegenindeki gizemli yaşam belirtisini araştırdığınız bir aksiyon-macera oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Project Vesperi, hikâye odaklı bir bilim kurgu macera oyunudur.
- Hikâye, insanlığın yeni yaşam alanı aradığı 2083 yılında geçiyor.
- Project Vesperi “film uzunluğunda” sinematik deneyim sunmayı hedefliyor.
Bilim kurgu temalı aksiyon-macera oyunu olan Project Vesperi, oyunculara hikaye odaklı bir deneyim sunmaktadır. Adeta bir film izliyormuş gibi hissedecek ve hikayedeki sırları ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.
Dr. Evelyn karakterini canlandırdığınız bu oyunda, seçimler tamamen sizin elinizdedir. Yapacağınız her seçim finali etkiler ve farklı sonlarla karşılaşırsınız. Toplamda 10'dan fazla son bulunuyor ve bu sayede oyunculara tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim sunuluyor.
Venüs gezegenindeki gizemli bir yaşam belirtisini araştırıyorsunuz. İnsanlığın geleceği için sırları çözmeli ve çeşitli büyük krizleri sonlandırmalısınız.
Atmosfer, hikaye anlatımı ve sinematik oynanışıyla ön plana çıkan Project Vesperi'yi indirin ve siz de farklı gezegenlerdeki çözülmemiş sırları ortaya çıkarın!
Project Vesperi Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: AMD Radeon RX 580, 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060, 3GB
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Project Vesperi nasıl bir oyun?
Seçim odaklı, hikâye tabanlı bilim kurgu macera oyunudur.
Project Vesperi ne zaman çıktı?
Oyun 24 Nisan 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
Project Vesperi tek oyunculu mu?
Evet, tamamen tek oyunculu bir deneyim sunuyor.
Project Vesperi kaç farklı son içeriyor?
Steam açıklamasına göre 10’dan fazla farklı son bulunuyor.
Project Vesperi Türkçe dil desteği var mı?
Şu anda resmi Türkçe dil desteği bulunmuyor.