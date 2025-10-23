Qmove APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.2 MB
- Üretici QMove
-
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Qmove APK, tatil günleri dahil olmak üzere yılın 365 günü kullanabileceğiniz bir nakliye uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, şirketler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılar gibi göndericiler (Consignor) için tasarlanmış bir lojistik ve taşımacılık hizmeti platformudur.
- Qmove, piyasa fiyatlarının %15 ila %30 altında taşıma fiyatları sunmayı vaat eder. Bu ekonomiyi, özellikle dönüş yolundaki boş araçları (empty-return vehicles) akıllıca kullanarak sağlar.
- Platform, minivan ve kamyonetlerden 17 metre TIR'lara kadar çok çeşitli araç seçeneklerini bünyesinde barındırır. Ayrıca, kullanıcılar siparişi onaylamadan önce toplam ücreti şeffaf bir şekilde görür ve herhangi bir gizli maliyetle karşılaşmazlar.
Qmove APK, nakliye firmalarına erişmek ve teslimat işlerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir nakliyat uygulamasıdır. İster müşteri ister şoför olarak kullanabileceğiniz bu uygulamada, farklı araç seçenekleriyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet alabilirsiniz.
Kamyonet, kamyon, TIR ve farklı araç seçeneklerini içerisinde barındıran Qmove, aynı gün teslimat imkanı da sunmaktadır. Şehir içi dağıtım, ofis taşımacılığı, hacimli yük taşımacılığı, uzun mesafe nakliye, ürün sevkiyatı ve ticari lojistik gibi pek çok alanda çözümler sunuyor.
Qmove uygulamasının öne çıkan bazı özellikleri şu şekildedir:
- Android için ekonomik nakliye uygulaması
- Türkiye'nin dört bir yanında hizmet alabilme
- Şoför veya müşteri olarak kullanma
- Farklı nakliyat seçenekleri
- Piyasaya kıyasla daha uygun fiyatlar
- Aynı gün teslimat seçeneği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Farklı araç seçenekleri
Müşterilere sunduğu kapsamlı imkanların yanı sıra fiyat açısından da daha uygundur. Piyasadaki diğer nakliye firmalarına kıyasla %15 - %30 arası değişen indirimlerle birlikte nakliye ihtiyacınızı ucuza tamamlayabilirsiniz.
Qmove APK İndir
Türkiye genelinde binlerce onaylı şoför Qmove uygulamasını kullanıyor. Onaylı şoförlere ulaşmak ve teslimat işlemlerinizi rahatlıkla tamamlamak istiyorsanız, Qmove APK indirin ve mobil uygulama üzerinden kolayca sipariş verin.
Ayrıca, tatil günleri dahil olmak üzere günün her saati ve yılın 365 günü taşıma hizmeti alabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Qmove uygulamasını kullanarak hangi tür nakliye işlemlerini yapabilirim?
Qmove, çok yönlü bir platformdur. Şehir içi dağıtım, aynı gün teslimat, ofis taşımacılığı, hacimli veya orta ölçekli yük taşımacılığı ve uzun mesafeli ticari nakliye gibi hemen hemen tüm lojistik ihtiyaçlarınız için araç bulmanıza olanak tanır.
Uygulama gerçekten ne kadar ekonomik?
Geliştirici, piyasa fiyatlarından %15 ila %30 daha uygun fiyatlar sunduğunu belirtmektedir. Bu ekonomi, sistemin özellikle bir teslimat yaptıktan sonra boş dönen araçları (dönüş yükü) akıllıca kullanarak kapasiteyi verimli bir şekilde değerlendirmesi sayesinde sağlanır.
Sipariş verdiğimde araç ne kadar sürede gelir?
Qmove, akıllı eşleştirme sistemi ile hızlı hizmet vaat eder. Ortalama olarak, sistem en yakın uygun aracı saniyeler içinde bulur, şoförler siparişi 10
Uygulamada hangi tip ve büyüklükteki araçları bulabilirim?
Platform, en küçük ticari yüklerden en büyüklerine kadar geniş bir araç yelpazesini destekler. Minivan, panelvan, hafif kamyonet ve kamyonlardan 17 metre TIR'lara kadar farklı kapasite ve tipte araçlar mevcuttur.
Kargomun güvenliğinden nasıl emin olabilirim?
Qmove, profesyonel ve doğrulanmış şoförlerle çalışır. Tüm süreç boyunca müşteri destek ekibi tarafından izleme yapılır ve haksız fiyatlandırmayı önler. Ayrıca uygulama üzerinden gerçek zamanlı (GPS) olarak kargonuzun nerede olduğunu takip edebilirsiniz.