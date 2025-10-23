Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Qmove APK, tatil günleri dahil olmak üzere yılın 365 günü kullanabileceğiniz bir nakliye uygulamasıdır.

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, şirketler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılar gibi göndericiler (Consignor) için tasarlanmış bir lojistik ve taşımacılık hizmeti platformudur.

Qmove, piyasa fiyatlarının %15 ila %30 altında taşıma fiyatları sunmayı vaat eder. Bu ekonomiyi, özellikle dönüş yolundaki boş araçları (empty-return vehicles) akıllıca kullanarak sağlar.

Platform, minivan ve kamyonetlerden 17 metre TIR'lara kadar çok çeşitli araç seçeneklerini bünyesinde barındırır. Ayrıca, kullanıcılar siparişi onaylamadan önce toplam ücreti şeffaf bir şekilde görür ve herhangi bir gizli maliyetle karşılaşmazlar.

Qmove APK, nakliye firmalarına erişmek ve teslimat işlerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir nakliyat uygulamasıdır. İster müşteri ister şoför olarak kullanabileceğiniz bu uygulamada, farklı araç seçenekleriyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet alabilirsiniz.

Kamyonet, kamyon, TIR ve farklı araç seçeneklerini içerisinde barındıran Qmove, aynı gün teslimat imkanı da sunmaktadır. Şehir içi dağıtım, ofis taşımacılığı, hacimli yük taşımacılığı, uzun mesafe nakliye, ürün sevkiyatı ve ticari lojistik gibi pek çok alanda çözümler sunuyor.

Qmove uygulamasının öne çıkan bazı özellikleri şu şekildedir:

Android için ekonomik nakliye uygulaması

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet alabilme

Şoför veya müşteri olarak kullanma

Farklı nakliyat seçenekleri

Piyasaya kıyasla daha uygun fiyatlar

Aynı gün teslimat seçeneği

Kullanıcı dostu arayüz

Farklı araç seçenekleri

Müşterilere sunduğu kapsamlı imkanların yanı sıra fiyat açısından da daha uygundur. Piyasadaki diğer nakliye firmalarına kıyasla %15 - %30 arası değişen indirimlerle birlikte nakliye ihtiyacınızı ucuza tamamlayabilirsiniz.

Türkiye genelinde binlerce onaylı şoför Qmove uygulamasını kullanıyor. Onaylı şoförlere ulaşmak ve teslimat işlemlerinizi rahatlıkla tamamlamak istiyorsanız, Qmove APK indirin ve mobil uygulama üzerinden kolayca sipariş verin.

Ayrıca, tatil günleri dahil olmak üzere günün her saati ve yılın 365 günü taşıma hizmeti alabilirsiniz.