Red Dead Redemption APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Netflix, Inc.
-
Mobil sürümüyle Android oyuncuları heyecanlandıran Red Dead Redemption APK, Netflix tarafından yayınlanan bir aksiyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- 2 Aralık 2025’te iOS ve Android cihazlarda, Netflix üyeliğiyle ekstra ücret olmadan erişilebilecek.
- Oyunun tam tek oyunculu sürümü, ayrıca genişletme paketi Undead Nightmare da dahil olacak şekilde mobilde sunuluyor.
- Mobil versiyon yalnızca tek oyunculu içerik sunuyor — çok oyunculu modları ya da çevrim içi oyun özelliklerini içermiyor.
Netflix tarafından yayınlanan Red Dead Redemption APK, mobil cihazlarda ilk kez piyasaya sürülüyor. Oyun dünyasının en kapsamlı serilerinden olan RDR APK, ayrıntıları ve aksiyon dolu modlarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca bu mobil sürüm, içerisinde "Undead Nightmare" modunu da barındırmaktadır.
Zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verin, Amerika'nın zorlu topraklarında savaşın veya Meksika'daki eşsiz maceralara atılın.
Red Dead Redemption Mobile APK, Netflix tarafından yayınlandığı için aktif bir abonelik gerektirmektedir. Eğer sizin de Netflix aboneliğiniz varsa, ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilir ve mükemmel hikayeye adım atabilirsiniz.
Red Dead Redemption NETFLIX APK İndir
İkonik bir korku DLC'si olan Undead Nightmare, mobil sürüme tamamen entegre edilmiştir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen RDR Mobile APK, oyunculara zombi temalı bir hayatta kalma deneyimi sunmaktadır. Eski kanun kaçağı olan ana karakter John Marston'un hikayesine tanıklık ettiğimiz bu sürümde, sadece zombilere değil, birçok düşmana karşı savaşmanız gerekecektir.
Herhangi bir çok oyunculu içerik barındırmayan Red Dead Redemption NETFLIX, sadece tek oyunculu modlara ev sahipliği yapmaktadır. Siz de Red Dead Redemption APK indirin ve Android cihazlarınızda Vahşi Batı'nın acımasız zombilerine karşı mücadele verin!
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunu oynamak için Netflix üyeliği zorunlu mudur?
Evet, zorunludur. Uygulama, Netflix'in oyun kataloğunun bir parçasıdır ve oyuna erişim sağlamak için aktif bir Netflix üyeliği ile giriş yapmanız gerekmektedir.
Bu mobil versiyonda çok oyunculu (Multiplayer) mod var mı?
Hayır. Oyunun Google Play sayfasında açıkça belirtildiği üzere, bu sürüm çok oyunculu içeriğe sahip değildir ve tamamen tek oyunculu deneyime odaklanmıştır (John Marston'ın hikayesi ve Undead Nightmare).
"Undead Nightmare" nedir ve bu mobil sürüme dahil midir?
"Undead Nightmare", Red Dead Redemption'ın ikonik bir korku hikayesi genişlemesidir. Normal oyunu, kıyamet sonrası bir zombi sürüsüne karşı hayatta kalma mücadelesine dönüştürür ve bu mobil sürüme tamamen dahildir.
Uygulama, kullanıcı verilerini topluyor veya üçüncü taraflarla paylaşıyor mu?
Uygulama, Konum, Kişisel Bilgiler ve diğer bazı veri türlerini toplayabilir. Ancak geliştirici, uygulamanın hiçbir veriyi üçüncü taraflarla paylaşmadığını belirtmiştir.
Oyunun geliştiricisi kimdir ve Netflix'in rolü nedir?
Oyun, orijinal olarak Rockstar Games tarafından yaratılmıştır. Netflix ise bu klasiği mobil platformlara taşıyan ve üyeleri için erişime açan yayıncı rolündedir.