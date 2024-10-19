Red Dead Redemption Sistem Gereksinimleri Nedir? RDR 2'den Bile Çok!
Bu yazımıza göz atın ve Red Dead Redemption sistem gereksinimleri neymiş hemen öğrenin. Epey fazla!
Sızıntılar sonucunda, uzun bir süredir ilk Red Dead Redemption oyununun PC’ye geleceği biliniyordu. Sızıntılar nihayet resmiyete dönüştü ve yapımcı Rockstar Games Red Dead Redemption’ı sonunda PC’ye getireceğini bir anda duyurdu. Fiyatı epey eleştirilen bu oyunun sistem gereksinimleri de epey fazla bulundu. Red Dead Redemption sistem gereksinimleri adeta günümüz oyunları kadar talepkar diyebiliriz.
Red Dead Redemption sistem gereksinimleri epet fazla. 2010 yılında yayınlanan bir oyun için neredeyse günümüz oyunları kadar donanım talep edilmiş. Red Dead Redemption için aşırı bir grafiksel iyileştirme de söz konusu değil. Remastered kadar bile bir iyileştirme yapılmamış desek haksız çıkmayız herhalde. Buna rağmen çok fazla donanım isteyen Red Dead Redemption’ın sistem gereksinimleri neymiş beraber inceleyelim.
Red Dead Redemption Sistem Gereksinimleri
Red Dead Redemption Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Direct X destekleyen
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Red Dead Redemption Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Direct X destekleyen
- İlave Notlar: SSD öneriliyor
İlk olarak 2010 yılında çıkan Red Dead Redemption PlayStation 3 ve Xbox 360’da oynanabiliyordu. 2024 yılında PC’ye gelen Red Dead Redemption ekran kartı olarak minimum GTX 960, idealde de RTX 2070 gücünde bir donanım istiyor. Bu Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimlerinden bile daha fazla!
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Red Dead Redemption sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Red Dead Redemption sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Sisteminiz Red Dead Redemption sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.