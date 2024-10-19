Red Dead Redemption Sistem Gereksinimleri Nedir? RDR 2'den Bile Çok!

Sızıntılar sonucunda, uzun bir süredir ilk Red Dead Redemption oyununun PC’ye geleceği biliniyordu. Sızıntılar nihayet resmiyete dönüştü ve yapımcı Rockstar Games Red Dead Redemption’ı sonunda PC’ye getireceğini bir anda duyurdu. Fiyatı epey eleştirilen bu oyunun sistem gereksinimleri de epey fazla bulundu. Red Dead Redemption sistem gereksinimleri adeta günümüz oyunları kadar talepkar diyebiliriz.

Red Dead Redemption sistem gereksinimleri epet fazla. 2010 yılında yayınlanan bir oyun için neredeyse günümüz oyunları kadar donanım talep edilmiş. Red Dead Redemption için aşırı bir grafiksel iyileştirme de söz konusu değil. Remastered kadar bile bir iyileştirme yapılmamış desek haksız çıkmayız herhalde. Buna rağmen çok fazla donanım isteyen Red Dead Redemption’ın sistem gereksinimleri neymiş beraber inceleyelim.

Red Dead Redemption Sistem Gereksinimleri

Red Dead Redemption Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

: 12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X destekleyen

Red Dead Redemption Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT

: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

: 12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Direct X destekleyen

: Direct X destekleyen İlave Notlar: SSD öneriliyor

İlk olarak 2010 yılında çıkan Red Dead Redemption PlayStation 3 ve Xbox 360’da oynanabiliyordu. 2024 yılında PC’ye gelen Red Dead Redemption ekran kartı olarak minimum GTX 960, idealde de RTX 2070 gücünde bir donanım istiyor. Bu Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimlerinden bile daha fazla!

Red Dead Redemption Kaç GB?

Neyse ki Red Dead Redemption makul bir yer kaplıyor. 12 GB’lık bir depolama alanı talep eden Red Dead Redemption bu konuda makul olmayı başarıyor.

Red Dead Redemption sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Red Dead Redemption sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Sisteminiz Red Dead Redemption sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.