2005 yılında Amerika’da iki üniversite öğrencisi tarafından kurulan Reddit, bir süre sonra dünyaya açıldı ve tüm dünya tarafından kabul gördü. Birçok gündemin başlangıcı olan Reddit, kimi kullanıcılar tarafından bilinmese de dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir.

Birçok sosyal medya platformuna yön veren Reddit zaman zaman bunaltıcı bir hal alabilir. Bu nedenle Reddit kullanıcıları hesaplarını silmek isteyebilir. Bizler de sizler için Reddit hesap silme nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Reddit Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Reddit hesap silme linki ne gidin.

ne gidin. Uyarıları dikkatlice geçin.

Adımları sırasıyla ilerleyin.

Reddit hesabınıza giriş yapın.

Eğer giriş yapamıyorsanız hesabınız silinmiş olacaktır.

Reddit hesabınızı silmeden önce mutlaka bilmeniz gerekenler arasında hesabınızı sildikten sonra paylaşımlarınız yorumlarınız gibi içerikler silinmez. Bu nedenle Reddit hesap kapatmadan önce mutlaka önceki paylaşımlarınızı silin ve verilerinizi yapabildiğiniz kadarıyla değiştirin.

Reddit hesap silme işlemi oldukça basit bir işlemdir. Ancak bazı kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle hesabınızı kapatmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

2005 yılında hayatımıza giren Reddit milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Hatta birçok sosyal medya platformlarındaki meme veya editler Reddit üzerinden çıkmaktadır. Birçok insanın hayatına dokunan platform zaman zaman bunaltıcı olabiliyor. Bu nedenden ötürü insanlar hesaplarını kapatmak istiyor.

Her platformda olduğu gibi Reddit üzerinden de zaman zaman yapılan paylaşımlar etik ya da yasal olmayabilir. İnsanlar genellikle bu tarz paylaşımları görmemek için hesaplarını kapatmakta veya engelleme işlemlerini gerçekleştirir.

Reddit hesap silme işlemini tamamladıktan sonra eğlenceli paylaşımlar görmek istiyorsanız giriş yapmadan da platform üzerinde gezinebilirsiniz. Ayrıca Instagram, Twitter veya YouTube gibi platformlarda Reddit paylaşımları yapan sayfaları takip edebilirsiniz.



Bu içeriğimizde sizler için Reddit hesap silme nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler Reddit hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Reddit nedir, nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.