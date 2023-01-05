Reddit Nedir? Nasıl Kullanılır?

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kaynaklarına ayrılan zamanın dijital ortamlarda kullanılması Reddit gibi uygulamaların artmasına sebep oldu. Reddit, 2005 yılında hizmet vermeye başladı. Kullanıcılarından aldığı katkılar sonucu önemli bir bilgi kaynağı oldu.

Platform, barındırdığı büyük arşivle dijital dünyada önemli bir bilgi kaynağıdır. Aylık olarak incelendiğinde yüz milyonları geçen ziyaretçi sayısına sahip bir platform olduğu net bir şekilde görülüyor. Ziyaretçilerine katkı sunan tartışmalarıyla dikkat çeken platformda editörler, tartışmaları kontrol altında tutarak herkesin yararlanabilmesini sağlıyor. Kontrol mekanizması doğrultusunda kullanıcılarına hizmet veriyor.

Reddit kullanıcıları; kendilerine özel topluluklar oluşturuyor. Kullanıcılar oluşturmuş oldukları toplulukların gönüllü yönetimini yapıyor. Ayrıca kullanıcılar oluşturdukları toplulukları dışarıya açarak platformu daha kullanışlı hale getiriyor. Gönüllü çalışan redditör isimli denetleyicilerin sayesinde tartışmalar düzeyli geçiyor. Dolayısıyla hakaret, konunun dışına çıkma ve aşağılama gibi durumlar asla söz konusu olamaz.

Reddit Nasıl Kullanılır?

Reddit’i kullanmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak platformun resmi web sayfasına girilir.

Daha sonra sitenin sağ üst köşesinde yer alan “Kaydol” sekmesine tıklanır.

Siteyi kullanabilmek için e-posta adresini girip, kullanıcı adı ve şifresi belirlenmelidir.

Üyeliği oluşturduktan sonra alt dizinlere abone olup oy kullanabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz içeriklerle özet akışı oluşturmak amacıyla bir hesap da oluşturabilirsiniz.

“Reddit nasıl kullanılır?” sorusuna yukarıdaki hesap oluşturma işlemlerinden sonra şöyle devam edilmelidir:

1. Alt Dizinler Ekleme

Siteye üye olduktan sonra kullanıcı kendi ana sayfasına popüler yayınlardan geçiş yapar. Yeni alt dizinler ön sayfa üzerinde konumlanır. Reddit platformunun üst bölümünde yeni içeriklerin oluşturulabileceği kullanışlı arama kısmı vardır. Kullanıcı ilgilendiklerini o kısma girmelidir. Ekran üzerine alt dizinlerle eşleşen yayınlar düşer. Özgül bilgilere ulaşmak isteyenler arama sayfasının üst tarafındaki sekmeleri kullanabilir.

2. Paylaşım Yapma

Reddit üzerinden kullanıcı istediği zaman paylaşım yapabilir. Bunun için “Gönderi Oluştur” butonuna tıklanmalıdır. Aynı zamanda üst araç çubuğu üzerindeki “Artı” (+) düğmesine de tıklanabilir.

Gönderim sayfası üzerinden kullanıcılar; bağlantı, metin gönderisi ve resim/video seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Gönderi seçimiyle birlikte açıklayıcı başlıkta mutlaka girilmesi gerekiyor. Paylaşım yaparken topluluk kurallarını ihlal edip etmediğinizi çok iyi inceleyiniz. Gönderilerin altına birkaç etiket ekleyebilirsiniz. Bu etiketleri şöyle sıralayabiliriz;

2.1. Flair

Alt dizinlerden bazıları daha çok bilgiye ulaşmak adına yayınların üzerine ufak metin snippet etiketleme yapılmasını sağlar.

2.2. Spoiler

İçerik hakkında bilgi veren bir özelliktir. Eğer imkan varsa gönderi bulanıklaştırılabilir.

2.3. OC

Orijinal İçerik’lerin kısaltmasını ifade ediyor. İçeriği yayınlayan kişinin orijinal çalışması olduğuna dair bilgi verir.

2.4. NSFW

Müstehcen içerikleri olduğunu ifade eder. Bundan dolayı içerikler bulanıklaştırılır.

Gönderilerin gönderilmesinin ardından bir süre subreddit üzerinde yayınlanır. Yeni hesapların gönderi yayınlamasına hemen izin verilmeyebilir. Moderatörün gönderiyi onaylaması gerekebilir. Gönderilerde problem varsa kullanıcıya bildirim gönderilir. Reddit diğer platformlardan farklı olarak iki tane mesaj sisteminden oluşuyor.

Bunlar; özel (PMS) ve sohbet mesajlarıdır. Sohbet, anlık mesajlaşma programlarına çok benziyor. Sohbet kısmına erişim için Reddit’in üst tarafındaki “sohbet balonu” simgesi üzerine tıklanmalıdır. Özel (PMS) içinse öncelikle platformdaki zil simgesine daha sonra “Mesajlar” kısmına tıklanmalıdır.

Reddit Ne İşe Yarar?

Reddit, diğer sosyal medya platformlarından çok farklı çalışmaktadır. Platforma üye olur olmaz paylaşım yapmak imkansızdır. Bu tür kuralların koyulmasındaki en önemli sebep paylaşım yapıldıktan hemen sonra görülebilmesidir.

Reddit üzerinden paylaşım yapabilmek için üyeliğin üzerinden 30 gün geçmesi gerekiyor. 30 günlük süre zarfında kullanıcının aktif olup olmadığına da bakılır. Kullanıcı aktif olduğu zamanlarda “Karma” isimli puanlar toplamalı. Site içerisinde itibarlı bir kullanıcı olma noktasında puanlar çok önemlidir.

Platform üzerinde “Subreddit” isimli alt başlıklar altında birçok konu hakkında paylaşım yapılabilir. Amerikan kökenli Reddit platformunda kullanıcılar; tartuışma ve haber içerikleri yayınlayabilir. Bağlantı, video, metin, anket paylaşımları yapılabilen bir platformdur. Müzik, spor farketmeksizin her konuda içerik üretilebilir.

Yazımızda sizlere Reddit nedir, nasıl kullanılır ile ilgili bir rehber hazırladık. Dilerseniz Reddit Video İndirme Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.