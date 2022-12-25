Reddit Video İndirme Nasıl Yapılır?

Reddit, video indirme işleminin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Bu sebepten ötürü çoğu internet kullanıcısı, Reddit videoları nasıl indirilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Dünya çapında gün içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından ziyaret edilen Reddit'te kullanıcılar müzikten yemeğe video oyunlarından teknolojiye spordan fotoğrafçılığa kadar çeşitli konularda paylaşım yapabiliyor.

Popüler web sitesi üzerinden yayımlanan gönderilerde GIF, görsel, metin ve hatta video eklenebiliyor. Kullanıcıların bir kısmı, platforma yüklenen bazı videoları bilgisayarına indirmek istiyor. İnternet sitesi, bu işlemin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Peki, Reddit videoları nasıl indirilir?

Reddit Video İndirme Adımları Neler?

Reddit sitesini ziyaret edin.

İndirmek istediğiniz videoyu görüntüleyin.

"Share" butonuna tıklayın.

"Copy Link" butonuna basın.

RedditSave sitesine girin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Download" butonuna tıklayın.

"Download HD Video" veya "SD Versions" butonuna basın.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan web sitesi üzerinden paylaşılan videoları indirmek için kullanabileceğiniz pek çok üçüncü taraf hizmet bulunuyor. Bu hizmetler, platforma yüklenen videoları kolayca indirebilmenize imkân tanıyor.

Bu rehberde RedditSave isimli çevrim içi hizmeti tercih ettik fakat bunun yerine Viddit Red, SaveMP4 ve Redv gibi hizmetleri de kullanabilirsiniz. Bu hizmetlerin tamamı için ilk olarak videonun bağlantısını kopyalamanız gerekiyor? Peki, söz konusu işlem nasıl yapılır?

İlk olarak gün içerisinde çok fazla sayıda kişinin zaman geçirdiği Reddit'i ziyaret edin. Popüler web sitesini ziyaret ettikten sonra indirmek istediğiniz videoyu açmanız gerekiyor. Açılan sayfada videonun hemen altında çeşitli seçenekler göreceksiniz.

Seçeneklerin arasından "Share" butonuna tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak ve açılan pencerede yeni seçenekler yer alacak. "Copy Link" butonuna basarak videonun bağlantısını kopyalayabilirsiniz.

Bağlantı kopyalama işlemini gerçekleştirdikten sonra RedditSave isimli üçüncü taraf hizmetini ziyaret edin. RedditSave sitesinde yer alan kutucuğa bağlantıyı yapıştırın. Daha sonra "Download" yazısının yer aldığı yeşil renkli butona tıklayın.

Söz konusu butona tıklamanız hâlinde karşınıza "Download HD Video" ve "SD Versions" olmak üzere iki farklı seçenek çıkacak. Eğer videoyu HD çözünürlüğünde indirmek istiyorsanız "Download HD Video" butonuna basın.

Videoyu daha düşük çözünürlükte indirmek için "SD Versions" butonuna tıklayın. Bu butona bastığınızda çeşitli çözünürlük seçenekleri göreceksiniz. Bunlar arasından bir tanesini seçebilir ve indirme işleminin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda Reddit video indir işleminin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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