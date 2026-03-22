30'dan fazla platformun oyunlarını oynayabileceğiniz RetroArch APK, kapsamlı bir emülatör uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler RetroArch tek bir emülatör değildir; içinde onlarca farklı konsolu (NES, PS1, PSP, Arcade, GameBoy vb.) çalıştırabilen "çekirdekler" barındırır.

Eski oyunlardaki giriş gecikmesini (input lag) orijinal donanımdan bile daha düşük seviyeye indiren bir teknolojiye sahiptir.

Oyunları sadece çalıştırmakla kalmaz; "CRT Shader"ları ile eski tüplü televizyon görüntüsünü taklit edebilir veya yapay zeka ile dokuları 4K çözünürlüğe kadar netleştirebilirsiniz.

RetroArch APK, çeşitli klasik oyunları oynamanıza olanak tanıyan bir emülatör uygulamasıdır. Farklı konsolların oyunlarını rahatça oynayabileceğiniz RetroArch APK, telefonunuzu adeta bir oyun konsoluna çeviriyor. Ayrıca, kapsamlı oyun içi kontrolleri ve gamepad desteğini de oyunculara sunuyor.

Windows, Mac, PS3, PSP, Wii ve birçok platformun oyunlarına erişebilirsiniz. Otuzdan fazla emülatör arasından istediğinizi seçin, kendi oyunlarınızı ekleyin ve bazılarını çevrimiçi olarak oynayın.

Emülatör ve oyunların yanı sıra gelişmiş kontroller ve kapsamlı menü seçenekleri, RetroArch APK'yı daha kullanışlı yapıyor. Oyun oynarken ekranınızı kaydedebilir, hile yapabilir veya farklı oyuna hızlıca geçebilirsiniz.

RetroArch, ayarlanabilir ekran özelliği ile birlikte farklı çözünürlük ayarlarını içerisinde barındırıyor. Yatay, dikey veya 4:3 ölçekte ekranınızı ayarlayabilirsiniz. Sadece çözünürlük değil, grafik ve efekt seçenekleriyle oyunlarınıza vintage hava katabilirsiniz.

RetroArch Uygulaması Özellikleri

Android için emülatör uygulaması

PS3, PSP, PC, Wii oyunlarına erişim

Özelleştirilebilir kontrol seçenekleri

Gamepad desteği

Çözünürlük ve grafik ayarları

Ekran kaydedici