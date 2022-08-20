Android için En İyi 7 Konsol Emülatörü

Android için geliştirilen konsol emülatörü, akıllı telefon ya da tablet üzerinden çoğu konsol oyununu oynayabilmenize imkân tanır. Günümüzde pek çok emülatör yer alıyor. Peki, alanında en başarılı olan yazılımlar neler? Hazırladığımız yazıda birbirinden başarılı emülatörleri bir arada topladık.

80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olmak konulu onca şey yazıldı çizildi ama bu dönem içersinde deneyimlediğimiz video oyunlarının da üzerimizde etkisi oldukça büyük. O dönem ilk kez video oyunlarıyla tanışan ve inanılmaz maceralarının anılarını canlı tutan kitleyi mutlu edeceğimiz bir haberimiz var.

Android cihazınız varsa, eski oyun klasiklerini cep telefonunuzdan veya tabletinizden oynamanız mümkün. Öte yandan oyun dünyasının tarihini yakalamak isteyen yeni gençlik için de inanılmaz bir hazine teşkil eden emülatörler, pratik anlamda satıştan kaldırılmış veya ülkemize hiçbir zaman ulaşmamış oyunları oynamamızı sağlıyor.

Dünya üzerinde CoolROM gibi servisler ROM dosyalarına ulaşmanızı sağlıyor olsa da yasadışı bir yönelime girmediğinizden emin olmakta fayda var. Bu sebepten dolayı dijital bir kopyasına sahip olma hakkınız olan oyunları oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Yasal sınırlamalar konusunda emin olmanız konusunda sizi teşvik etmeyi amaçlamakla birlikte sizlere fiyat/kalite hesabı üzerinden en iyi örnekleri sıralamaya çalıştık.

Android’de Oynanabilecek En iyi 7 Konsol Emülatörü Önerileri

FPse for Android

Drastic DS Emulator

MyOldBoy

C64.emu

RetroArch

Nostalgia.NES

PPSSPP

FPse for Android

Günümüzde piyasada çok fazla PlayStation 1 emülatörü mevcut. Bu yazılımlar arasında FPse for Android ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden PS1 oyunlarını oynamak istiyorsanız söz konusu yazılıma göz atabilirsiniz.

Drastic DS Emulator

Android işletim sistemine sahip mobil cihazınız üzerinden Nintendo DS oyunlarını oynamak istiyorsanız Drastic DS Emulator isimli yazılıma göz atabilirsiniz. Drastic DS Emulator, sistemdeki tüm oyunlarla uyumlu değil fakat mevcut olan en iyi emülatörlerden bir tanesidir.

MyOldBoy

MyOldBoy, isminden de anlaşılacağı üzere hem Game Boy hem de Game Boy Color oyunlarını oynatabilen bir yazılımdır. Performans konusunda başarılı bir iş çıkartan yazılımın kullanımı da basittir. Bu, kullanıcıların zorluk yaşamadan emülatörü kullanabilmesine yardım eder.

C64.emu

Piyasaya sürüldüğü dönemde büyük ilgi gören Commodore 64'ün C64.emu isimli dünya genelinde oldukça popüler olan emülatörü bulunuyor. Her ne kadar sınırlı oyun yelpazesine sahip olsa da Commodore 64'ün hâlâ çok fazla sayıda hayranı bulunuyor.

RetroArch

Çok kolay bir kullanıma sahip olan RetroArch'ın en iyi yanı ücretsiz olmasıdır. Açık kaynak proje RetroArch sayesinde çeşitli oyunları oynayabilir ve nostalji yaşayabilirsiniz. Böylelikle uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün. Emülatörde Türkçe dil desteği mevcut.

Nostalgia.NES

NES oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için Android platformunda Nostalgia.NES isimli bir emülatör bulunuyor. Çok başraılı bir emülatör olan Nostalgia.NES, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan çeşitli özelliklere sahiptir. Ayrıca çoğu oyunu destekler.

PPSSPP

Taşınabilir el konsolu olan PSP (PlayStation Portable) için geliştirilen oyunları, Android cihazınız üzerinden oynayabilmeniz mümkün. Bu konuda PPSSPP isimli dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan yazılım ön plana çıkıyor. Birçok oyunu destekleyen emülatör sayesinde keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bu yazıda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet üzerinden konsol oyunlarının oynanabilmesine yardımcı olan 7 adet emülatörü sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi Android emülatörleri listemize göz atabilirsiniz.