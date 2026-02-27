Android cihazlarınızdaki uygulamları yamalamak için kullanabileceğiniz ReVanced Manager APK, reklam engelleme ve birçok kullanıcı dostu özelliği içerisinde barındırıyor.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

ReVanced Manager APK, Android cihazlar için geliştirilen açık kaynaklı bir yamalama uygulamasıdır. ReVanced Manager'da, sosyal medya uygulamalarını özelleştirebilir ve reklamları engelleyebilirsiniz. Youtube reklam engelleme özelliği sayesinde binlerce kullanıcıya sahip olan bu uygulama, birçok sosyal medya uygulamasını da desteklemektedir.

Youtube, Reddit, Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarını daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Nasıl mı? ReVanced Manager APK ile yamalama yaparak, arka planda oynatma ve reklam engelleme gibi kullanıcı dostu özellikleri geri getirebilirsiniz.

Eski kalite düzenleme menüsü, arama çubuğu, beğenmeme butonu ve çeşitli özelliklere tekrardan erişebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify'da da özel temalar uygulayabilir, şarkı sözlerinin bulunduğu menüyü düzenleyebilir ve reklamları kaldırabilirsiniz.

ReVanced Manager APK İndir

Yamalamak istediğiniz uygulamayı seçin, işlemi başlatın ve ayarları tekrardan yapılandırın. Birçok Android cihazda rahatlıkla çalışabilen ReVanced Manager APK, Android TV'lerde, tabletlerde ve hatta bluestacks gibi emülatörlerde de çalışabilmektedir.

Telefonunuzdaki uygulamları yamalamak ve eski özellikleri tekrardan geri getirmek istiyorsanız, ReVanced Manager APK indirin ve kullanıcı dostu bir deneyime sahip olun!

ReVanced Manager Uygulaması Özellikleri