Risk of Rain 2

Aksiyon yüklü bir dünyaya sahip olan Risk of Rain 2 deli gibi satmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hopoo Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanan Risk of Rain 2 başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Tek oyunculu ve çok oyunculu farklı oynanış modlarına ev sahipliği yapan Risk of Rain 2, cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen başarılı aksiyon oyunu fantastik bir oynanış dünyasına ev sahipliği yapıyor. Farklı karakterlerin ve çeşitli zorluklarında yer aldığı yapım içerisinde, oyuncular karakterlerini geliştirebilecek, gece ve gündüz döngüsü eşliğinde çeşitli görevleri başarmaya çalışacaklar. Rekabet dolu bir oynanış ortamına ev sahipliği yapan oyun, çok oyunculu modu ile dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya topluyor. Fantastik oynanışı ile belirli bir kitleye hitap eden Risk of Rain 2, olumlu geribildirimler ile adından söz ettiriyor.

Risk of Rain 2 Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Türkçe dahil 11 farklı dil desteği,

Düzenli içerik güncellemeleri,

110'dan fazla farklı nesne,

Kilitli pek çok içerik,

Farklı zorluklara sahip görevler,

Farklı zorluklara sahip düşmanlar,

Üç oyuncuya kadar birlikte oynama,

Türkçe dil desteğine sahip olan Risk of Rain 2, oyunculara hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynama modları sunuyor. Cazip fiyat etiketi ile başarılı gidişatına kaldığı yerden devam eden oyun, Steam üzerinde aldığı geri bildirimler ile yükseliyor. Bilgisayar platformunda oyunculara epey zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı veren aksiyon oyunu, fantastik dünyası ile her kesimden oyuncuya hitap eden içeriklere ev sahipliği yapıyor. Üç oyuncuya kadar blrikte oynama fırsatı da veren başarılı oyun, kendine has oynanış mekaniklerine de sahip. Oyunculara ister tek başlarına isterlerse de çoklu olarak oynama fırsatı veren yapım, günümüze kadar milyonlarca adet kopya satmayı başardı.

Risk of Rain 2 İndir

Steam üzerinde cazip fiyat etiketi ile sergilenmeye devam edilen Risk of Rain 2, satışlarını artırmaya devam ediyor. Yepyeni güncellemeler ile adından söz ettiren yapım, oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor.

Risk of Rain 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or newer, 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD FX-8350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 580 / AMD HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Risk of Rain 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri