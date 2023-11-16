Risk of Rain Returns Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Bilgisayarda bulunan donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Dolayısıyla Risk of Rain Returns sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi elde edilmesi açısından önemlidir.

Bu rehberde roguelike oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden popüler oyunun ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerini sıraladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve Risk of Rain Returns'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Risk of Rain Returns Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-8350

: Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-8350 RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 710 (1 GB) veya AMD Radeon R7 240 (1 GB)

Yayıncılığını Gearbox Publishing'in üstlendiği oyunu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-8350 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GT 710 (1 GB) veya AMD Radeon R7 240 (1 GB) gerekiyor.

İki boyutlu eğlenceli bir oyun olan Risk of Rain Returns isimli yapımın Steam sayfasında yer alan minimum sistem gereksinimlerine göre bunların yanı sıra en az 4 GB RAM isteniyor. Peki, Risk of Rain Returns oyununu bilgisayara yüklemek için en az kaç GB kullanılabilir alan gerekiyor?

Risk of Rain Returns Kaç GB?

Hopoo Games tarafından geliştirilen Risk of Rain Returns isimli oyun en az 350 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarınızın depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanarak oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz.

Risk of Rain Returns Fiyatı

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyan Risk of Rain Returns, popüler dijital oyun mağazası Steam'de 149 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Söz konusu başarılı oyunun fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.

Bu rehberde 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Risk of Rain Returns kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Popüler oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.