Android parola yöneticileri arasında yer alan RoboForm Password Manager APK, şifrelerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını ve otomatik doldurma ile kolay erişmenizi sağlar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler RoboForm, şifrelerinizi güvenli bir kasada saklar ve tek bir ana parola ile tüm hesaplarınıza kontrollü şekilde erişmenizi sağlar.

Uygulama, otomatik doldurma özelliği sayesinde web siteleri ve uygulamalarda giriş bilgilerinizi hızlıca tamamlar.

Cihazlar arası senkronizasyon desteği sunarak telefon, tablet ve bilgisayarda aynı şifrelerinizi kullanmanıza imkân tanır.

RoboForm Password Manager APK, Android cihazlarda şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı ve yönetmenizi sağlayan gelişmiş bir parola yöneticisidir. Günlük hayatta kullanılan web siteleri ve uygulamalar için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı olan RoboForm, otomatik doldurma özelliğiyle de giriş işlemlerini hızlandırır. Tek bir ana parolanız ile tüm hesaplarınıza erişebilirsiniz.

Farklı cihazlar arasında senkronizasyon desteğini sunan uygulama sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarlarınızda aynı hesap bilgilerini kullanabilirsiniz. Parmak izi ve PIN gibi ek güvenlik seçenekleri de vardır, verilerinizi koruma altına alır.

RoboForm Password Manager APK İndir

Şifreleri akılda tutmak yerine güvenli bir şekilde depolamak isteyenler için RoboForm, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkar. Web siteleri, uygulamalar ve formlar için kayıtlı bilgileri otomatik olarak doldurarak zamandan tasarruf edersiniz.

Eğer siz de dijital hesaplarınızı tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, RoboForm Password Manager APK indirin!

RoboForm Password Manager Özellikleri

Android için parola yöneticisi uygulaması

Güvenli şifre saklama ve yönetme

Otomatik doldurma (autofill) desteği

Güçlü ve rastgele parola oluşturucu

Cihazlar arası senkronizasyon

Parmak izi ve PIN ile ek güvenlik

Kullanıcı dostu ve sade arayüz