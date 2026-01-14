RoboForm Password Manager APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 57.2 MB
- Üretici Siber Systems Inc
-
Android parola yöneticileri arasında yer alan RoboForm Password Manager APK, şifrelerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını ve otomatik doldurma ile kolay erişmenizi sağlar.
⚡ Önemli Bilgiler
- RoboForm, şifrelerinizi güvenli bir kasada saklar ve tek bir ana parola ile tüm hesaplarınıza kontrollü şekilde erişmenizi sağlar.
- Uygulama, otomatik doldurma özelliği sayesinde web siteleri ve uygulamalarda giriş bilgilerinizi hızlıca tamamlar.
- Cihazlar arası senkronizasyon desteği sunarak telefon, tablet ve bilgisayarda aynı şifrelerinizi kullanmanıza imkân tanır.
RoboForm Password Manager APK, Android cihazlarda şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı ve yönetmenizi sağlayan gelişmiş bir parola yöneticisidir. Günlük hayatta kullanılan web siteleri ve uygulamalar için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı olan RoboForm, otomatik doldurma özelliğiyle de giriş işlemlerini hızlandırır. Tek bir ana parolanız ile tüm hesaplarınıza erişebilirsiniz.
Farklı cihazlar arasında senkronizasyon desteğini sunan uygulama sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarlarınızda aynı hesap bilgilerini kullanabilirsiniz. Parmak izi ve PIN gibi ek güvenlik seçenekleri de vardır, verilerinizi koruma altına alır.
RoboForm Password Manager APK İndir
Şifreleri akılda tutmak yerine güvenli bir şekilde depolamak isteyenler için RoboForm, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkar. Web siteleri, uygulamalar ve formlar için kayıtlı bilgileri otomatik olarak doldurarak zamandan tasarruf edersiniz.
Eğer siz de dijital hesaplarınızı tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, RoboForm Password Manager APK indirin!
RoboForm Password Manager Özellikleri
- Android için parola yöneticisi uygulaması
- Güvenli şifre saklama ve yönetme
- Otomatik doldurma (autofill) desteği
- Güçlü ve rastgele parola oluşturucu
- Cihazlar arası senkronizasyon
- Parmak izi ve PIN ile ek güvenlik
- Kullanıcı dostu ve sade arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
RoboForm Password Manager APK ücretsiz mi?
Evet, uygulama ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak bazı gelişmiş özellikler için isteğe bağlı premium abonelik/uygulama içi satın alma seçenekleri sunulabilir.
Uygulama şifrelerimi otomatik doldurur mu?
Evet. RoboForm, desteklenen uygulama ve tarayıcılarda otomatik doldurma (autofill) ile kullanıcı adı ve şifre alanlarını hızlıca tamamlayabilir.
Uygulamada güçlü şifre oluşturabilir miyim?
Evet. Uygulama, rastgele ve güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı olan parola üretici (password generator) özelliğine sahiptir.
Şifrelerim farklı cihazlarda senkronize olur mu?
Evet. RoboForm, hesapla oturum açtığınızda cihazlar arasında senkronizasyon sunar ve kayıtlı verilerinize farklı cihazlardan erişmenizi sağlar.
Uygulamayı parmak iziyle kilitleyebilir miyim?
Evet. Cihazınız destekliyorsa RoboForm’u parmak iziyle kilitleyerek ek güvenlik katmanı ekleyebilirsiniz.