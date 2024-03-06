Microsoft PC Manager Nedir? Nasıl Kullanılır?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarların daha hızlı çalışmasını sağlayacak bir uygulama geliştirildi. Microsoft PC Manager sayesinde cihazınızı daha verimli ve akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki, tam olarak PC Manager nedir? Ne işe yarar? Bu yazımızda A’dan Z’ye anlatıyoruz.

Microsoft PC Manager Nedir?

Yetersiz donanımlı bilgisayarların pek çoğunda Windows’un yavaş çalışması sık görülen ortak sorunlardan birisidir. Bu sebeple bazı kullanıcılar Linux’a geçmeyi tercih edebilir. Bazıları ise Windows’un performansını artırmak için çeşitli yöntemleri dener.

Windows’un geliştiricisi olan Microsoft da bu duurmun farkında ve konu üstünde çalışmalar yürütüyor. Birinci elden sunulan performans arttırma çözümlerinden biri olarak bizlere Microsoft PC Manager yazılımını sunuyor.

Bu yazılım ile Windows’ta yapabileceğiniz çeşitli işlemler mevcut. Bu işlemler bellek temizliği ve hızlandırma konularına odaklanıyor. Gelin, PC Manager ile Windows’ta nasıl iyileştirmeler yapabileceğinize birlikte bakalım.

Microsoft PC Manager Nasıl Kullanılır?

Birden çok işlem seçeneği sunan uygulamada ilk olarak virüs tarama opsiyonunun olduğunu görüyoruz. Bu aracı kullanarak yapacağınız taramalarla bilgisayarınızın işleyişine zarar veren etmenleri keşfedip ortadan kaldırabilirsiniz.

Hali hazırda kullandığınız tarayıcıda bulunan eklentiler ve çerezler bilgisayarınızın performansını düşürüyor olabilir. Bu aracı kullanarak varsayılan tarayıcı ayarını kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Cihazınızı kullanırken ekran görüntüsü almak istiyorsanız bunu yapmanızı sağlayan bir buton da PC Manager yazılımında bulunuyor olacak. Ayrıca ses kaydetme, para birimi çevirme, hesap makinesi kullanımı gibi seçenekler de sunuyor.

Disk yönetimi konusunda bilgisayarınızda arka planda çalışan uygulamaların tamamını tek seferde görüntülemenizi sağlayacak bir seçenek sunuyor. Uygulama ile ilgili öne çıkan özelliklerden biri de başka performans artırma seçenekleri sunuyor olması.

PC Boost seçeneğine tıkladığınızda arkada çalışan uygulamalar hızlı bir şekilde kapatılıyor ve kalıntı dosyaları temizleniyor. Bu sayede bilgisayarın performansı artırılmış oluyor. Tarayıcıdan gelen reklamları ve pop-upları engellemek için ‘pop-up management’ sekmesinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Microsoft PC Manager Nasıl İndirilir?

Microsoft’un kendi uygulama sitesi üzerinden kolayca indirebileceğiniz bu yazılıma ulaşmak için buraya tıklayarak ‘download’ tuşuna basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Bu yazılımın Windows 10 (1809 ve üstü) ve Windows 11 için kullanıma uygun olduğunu göz önünde bulundurun.

Download tuşuna bastıktan sonra Microsoft Store’daki yönlendirmeleri takip ederek Microsoft PC Manager’ı bilgisayarınıza kurabilir, uygulamanın sunduğu farklı seçenekleri kullanarak bilgisayarınızın performansını yükseltebilirsiniz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Windows işletim sistemli bilgisayarınıza kurup kullanmayı denediniz mi? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın!