Otomatik form doldurucu ve şifre yöneticisi RoboForm ile site hesaplarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Özgür Çınardalı - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler RoboForm Password Manager, kullanıcıların çevrim içi hesapları için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmasına, bu parolaları güvenli şekilde saklamasına ve otomatik olarak doldurmasına olanak tanıyan gelişmiş bir parola yöneticisidir.

Uygulama; tek tıklamayla giriş, otomatik form doldurma ve güvenli parola paylaşımı gibi özelliklerle günlük internet kullanımını hızlandırırken, hesap güvenliğini de üst seviyeye taşır.

Gelişmiş güvenlik özellikleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), passkey desteği, parolasız giriş ve veri ihlali izleme sistemi bulunur. Bu sayede kullanıcılar olası güvenlik risklerine karşı önceden bilgilendirilir.

RoboForm Password Manager, çevrim içi hesaplarınızın güvenli şekilde yönetilmesi ve günlük internet kullanımınızı kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir parola yöneticisidir. Güçlü şifre oluşturma, otomatik giriş ve form doldurma özellikleriyle hem zaman kazandırır hem de hesap güvenliğinizi artırır.

RoboForm, her site için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanıza yardımcı olurken, bu şifreleri otomatik olarak kaydeder. Tek tıklamayla giriş özelliği sayesinde kullanıcı adı ve şifre yazma zahmetinii ortadan kaldırır.

RoboForm Password Manager İndir

RoboForm, yalnızca şifrelerinizi saklamakla kalmaz; güvenliğinizi bir adım ileri taşıyan gelişmiş özellikler de sunar. İki faktörlü kimlik doğrulama desteği sayesinde e-posta, SMS, doğrulayıcı uygulamalar, güvenlik anahtarları ve passkey gibi farklı seçeneklerle hesabınızı koruma altına alabilirsiniz.

Eğer siz de parolasız giriş özelliği ile hesabınıza yüz tanıma, parmak izi veya cihazınızın PIN'ini kullanarak güvenli ve hızlı şekilde erişmek istiyorsanız RoboForm Password Manager indirin!

RoboForm Password Manager Özellikleri

Güçlü ve benzersiz parola oluşturma

Otomatik giriş ve tek tıklamayla form doldurma

Gelişmiş iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) seçenekleri

Passkey ve parolasız giriş desteği

Veri ihlali (data breach) izleme ve uyarı sistemi

Güvenli parola paylaşımı

Çoklu cihaz senkronizasyonu