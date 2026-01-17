RoboForm
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 44,298
- DOSYA BOYUTU 47.8 MB
- Üretici Siber Systems
-
Otomatik form doldurucu ve şifre yöneticisi RoboForm ile site hesaplarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- RoboForm Password Manager, kullanıcıların çevrim içi hesapları için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmasına, bu parolaları güvenli şekilde saklamasına ve otomatik olarak doldurmasına olanak tanıyan gelişmiş bir parola yöneticisidir.
- Uygulama; tek tıklamayla giriş, otomatik form doldurma ve güvenli parola paylaşımı gibi özelliklerle günlük internet kullanımını hızlandırırken, hesap güvenliğini de üst seviyeye taşır.
- Gelişmiş güvenlik özellikleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), passkey desteği, parolasız giriş ve veri ihlali izleme sistemi bulunur. Bu sayede kullanıcılar olası güvenlik risklerine karşı önceden bilgilendirilir.
RoboForm Password Manager, çevrim içi hesaplarınızın güvenli şekilde yönetilmesi ve günlük internet kullanımınızı kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir parola yöneticisidir. Güçlü şifre oluşturma, otomatik giriş ve form doldurma özellikleriyle hem zaman kazandırır hem de hesap güvenliğinizi artırır.
RoboForm, her site için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanıza yardımcı olurken, bu şifreleri otomatik olarak kaydeder. Tek tıklamayla giriş özelliği sayesinde kullanıcı adı ve şifre yazma zahmetinii ortadan kaldırır.
RoboForm Password Manager İndir
RoboForm, yalnızca şifrelerinizi saklamakla kalmaz; güvenliğinizi bir adım ileri taşıyan gelişmiş özellikler de sunar. İki faktörlü kimlik doğrulama desteği sayesinde e-posta, SMS, doğrulayıcı uygulamalar, güvenlik anahtarları ve passkey gibi farklı seçeneklerle hesabınızı koruma altına alabilirsiniz.
Eğer siz de parolasız giriş özelliği ile hesabınıza yüz tanıma, parmak izi veya cihazınızın PIN'ini kullanarak güvenli ve hızlı şekilde erişmek istiyorsanız RoboForm Password Manager indirin!
RoboForm Password Manager Özellikleri
- Güçlü ve benzersiz parola oluşturma
- Otomatik giriş ve tek tıklamayla form doldurma
- Gelişmiş iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) seçenekleri
- Passkey ve parolasız giriş desteği
- Veri ihlali (data breach) izleme ve uyarı sistemi
- Güvenli parola paylaşımı
- Çoklu cihaz senkronizasyonu
Sıkça Sorulan Sorular
RoboForm ücretsiz mi?
Evet. RoboForm’un ücretsiz sürümü kullanılabilir. Ancak bazı gelişmiş özellikler için ücretli planlar sunulmaktadır.
RoboForm parolalarımı nasıl korur?
RoboForm, verileri güçlü şifreleme yöntemleriyle saklar ve yalnızca kullanıcı tarafından belirlenen ana parola veya doğrulama yöntemleriyle erişim sağlar.
RoboForm otomatik giriş özelliği nasıl çalışır?
Uygulama, kayıtlı kullanıcı adı ve şifreleri tanır ve desteklenen sitelerde tek tıklamayla otomatik giriş yapmanızı sağlar.
İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) desteği var mı?
Evet. RoboForm; e-posta, SMS, doğrulayıcı uygulamalar, güvenlik anahtarları ve passkey gibi birden fazla 2FA seçeneğini destekler.
RoboForm birden fazla cihazda kullanılabilir mi?
Evet. RoboForm, desteklenen planlar kapsamında farklı cihazlar arasında senkronizasyon yaparak tüm parolalarınıza her yerden erişmenizi sağlar.
RoboForm
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 571
- DOSYA BOYUTU 18.5 MB
- Üretici Siber Systems
-
Mobil cihazlar için otomatik form doldurucu ve şifre yöneticisi RoboForm ile site hesaplarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Dünyanın en çok kullanılan form doldurucusu ve şifre yöneticisi AI RoboForm web tabanlı formları tek tuşla rahatça doldurabileceğiniz bir program. RoboForm tarayıcınıza bir tuş ekleyerek giriş ve form doldurma işlemlerini basite indirmenize olanak sağlayan bir uygulama.
Kurulum sonrası bir sihirbaz sayesinde isim, adres, telefon, e-posta, kullanıcı adı şifre, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini giriyorsunuz ve daha sonra bu bilgileri bir internet adresinde kullanmanız gerektiğinde geriye sadece tarayıcıya entegre olan tek tuşa basmak kalıyor.
Web siteleri için geçerli kullanıcı desteği de veren programın araç çubuğunda yer alan arama motoru sayesinde istediğiniz arama motorları üzerinde aramalar yapabilir, forumlarınızı düzenleyebilir ve giriş yapıcağınız hazır formları seçebililrsiniz. Yenilenen araç çubuğu ile RoboForm giriş yaparken form doldurmak zorunda olduğunuz sitelere en hızlı erişimi sağlamanıza yardımcı oluyor.
Diğer Özellikler:
* Çevrimdışı şifre ve not kaydı
* Güvenli, rastgele şifre oluşturma
* 5 dklık süreç sonunda otomatik ourum kapatma sistemi.
* Tüm işlemleri çevrimiçi olarak https://online.roboform.com/ adresi üzerinden gerçekleştirmektedir.
* Kimlikler, şifre kartı ve notlar arasında arama yapabilme özelliği
* AES, BlowFish ve RC6 şifreleme algoritmaları
* Şifre kartları için ikili şifreleme seçeneği
* Pro versiyonu satın aldığınızda çevrimiçi bir hesap üzerinden tüm şifreleriniz ve hesaplarınıza ulaşabileceğiniz bir hesap yaratılması.
2.3.7 güncellemesi sonrasında hatalar onarıldı.
RoboForm
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 1,467
- DOSYA BOYUTU 32.3 MB
- Üretici Siber Systems
-
Otomatik form doldurucu ve şifre yöneticisi RoboForm ile site hesaplarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Dünyanın en çok kullanılan form doldurucusu ve şifre yöneticisi AI RoboForm web tabanlı formları tek tuşla rahatça doldurabileceğiniz bir program. RoboForm tarayıcınıza bir tuş ekleyerek giriş ve form doldurma işlemlerini basite indirmenize olanak sağlayan bir yazılım.
Kurulum sonrası bir sihirbaz sayesinde isim, adres, telefon, e-posta, kullanıcı adı şifre, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini giriyorsunuz ve daha sonra bu bilgileri bir internet adresinde kullanmanız gerektiğinde geriye sadece tarayıcıya entegre olan tek tuşa basmak kalıyor.
Web siteleri için geçerli kullanıcı desteği de veren programın araç çubuğunda yer alan arama motoru sayesinde istediğiniz arama motorları üzerinde aramalar yapabilir, formlarınızı düzenleyebilir ve giriş yapacağınız hazır formları seçebililrsiniz. Yenilenen araç çubuğu ile RoboForm giriş yaparken form doldurmak zorunda olduğunuz sitelere en hızlı erişimi sağlamanıza yardımcı oluyor.