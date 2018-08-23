Firefox'ta Eklenti İzinleri Nasıl Kontrol Edilir?

Mozilla Firefox tarayıcısına yüklediğini eklentilerin hangi erişim haklarına sahip olduğunu görüntülemek ve bu erişimleri sınırlamak istiyorsanız, bu rehberimizde Firefox’ta eklenti izinleri nasıl kontrol edilir? Anlatıyoruz.

İnternet tarayıcılarına yüklediğimiz eklentiler, faydalı işlevleriyle birçok işimizi kolaylaştırıyor. Mozilla Firefox’a yüklediğiniz eklentiler de bazı bilgilere erişebiliyor ve çeşitli erişim haklarına sahip olabiliyor. İlk kez bir eklenti yüklediğinizde Firefox, eklentinin erişebileceği izinleri görüntülüyor. İzinleri görüntüleyebileceğiniz sayfaya giderek çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız, Project Insight isimli eklentiyi kullanarak eklentilerinizi yönetebilirsiniz.

Firefox Eklenti İzinlerini Kontrol Etme

Project Insight eklentisini yükledikten sonra adres çubuğunun yanında piramit şeklinde bir buton eklenecektir. Bu butona tıklıyoruz.

Açılan sayfada etkinleştirilen eklentiler için izinleri görüntüleyebilirsiniz. Yüklediğiniz tüm eklentilerin izinlerini görmek istiyorsanız, bunları etkinleştirdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Sekmeler, Çerezler, İçerik Menüleri, İnternet Gezintisi, Web İstekleri, Proxy Ayarları, Gizlilik vb. seçeneklere tıkladığınızda genişleyen butondan eklentinin erişim izinlerini görüntüleyebilirsiniz. Çok detaylı olmasa da eklentinin ne yaptığı konusunda genel olarak bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Project Insight eklentisi temel olarak Firefox’a yeni bir özellik eklemiyor. Firefox’un eklenti izinlerini görüntülemenizi sağlayan bir hata ayıklama sayfasını kolay görüntüleyebileceğiniz bir formata dönüştürerek sizlere sunuyor. Ayrıca, eklentinin erişebileceği her izin için de yararlı simgeleri de görebilirsiniz. Eğer varsa, eklenti seçeneklerine de ulaşabilirsiniz.