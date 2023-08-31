ChatGPT Eklentileri Nedir? Nasıl Kullanılır?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT en çok kullanılan yapay zekâ araçları listesinde zirvede yer alıyor. Kısa zamanda popüler olan uygulama sadece bir sohbet robotu olmakla kalmayıp aynı anda birçok işlevi yerine getirebiliyor.

ChatGPT’yi daha işlevsel bir şekilde kullanmak isteyenler uygulamanın ücretli versiyonuna geçiş yapıyor. Bu aşamada ChatGPT’yi daha fonksiyonel kılan bazı eklentiler sizleri bekliyor.

Peki, ChatGPT eklentileri nedir? Hangi eklentiler popüler? ChatGPT eklentileri nasıl kullanılır? İşte, popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’yi zenginleştirerek daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlayan ‘ChatGPT eklentileri’ hakkında bilmeniz gerekenler!

ChatGPT Eklentileri Neler?

ChatGPT’nin ücretli sürümünde uygulamayı daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak çeşitli eklenti seçenekleri yer alıyor. Bu eklentilerin birçoğu ücretsiz olsa da aralarında ücretli alternatifler de bulunuyor.

ChatGPT eklentilerinin temel amacına baktığımızda kullanıcı deneyiminin odak noktası olduğunu görüyoruz. Kullanıcıların yapay zekâ asistanından daha fazla verim elde etmesi için tasarlanan bu eklentileri kullanım amacına göre gruplandırmak da mümkün. İşte, en çok tercih edilen başlıca ChatPT eklentileri:

Veri bazlı grafikler oluşturmak amacıyla kullanabileceğiniz iki farklı eklenti bulunuyor. Bunlardan ilki Daigr.am , ikincisi ise Whimsical olarak isimlendiriliyor.

, ikincisi ise olarak isimlendiriliyor. Yapay zekâ sayesinde belli bir lokasyondaki kişilere ulaşmak, bu kişilere hitap eden e-postalar hazırlamak ve böylece hedef kitle analizi yapmak gibi işlemlerde kullanabileceğiniz bir eklenti olarak Clay tercih ediliyor.

tercih ediliyor. Kullanım amacınıza en çok uyan diğer yapay zekâ araçlarına ilişkin verilere ulaşmak istiyorsanız bunun için tasarlanmış bir ChatGPT eklentisi mevcut. AI Tool Hunt ile girdiğiniz komutlarda belirttiğiniz senaryolarda ve yapmak istediğiniz işlemlerde kullanabileceğiniz başlıca yapay zekâ araçları sizin için sıralnıyor.

ile girdiğiniz komutlarda belirttiğiniz senaryolarda ve yapmak istediğiniz işlemlerde kullanabileceğiniz başlıca yapay zekâ araçları sizin için sıralnıyor. Reklam oluşturma süreçlerinde RoboAD Plugin kullanılabiliyor.

kullanılabiliyor. Elinizde bir PDF dosyası var ve bu dosyayı özetlemek istiyorsunuz. Böyle durumlarda PDF dosyasının linkini girdiğinizde sizin için özetleme işlemini gerçekleştiren bir eklenti olarak Link Reader ’dan yararlanabilirsiniz.

’dan yararlanabilirsiniz. Youtube videolarını izlerken aklınızda bazı sorular oluştuysa videonun tamamını izlemeden de aklınıza takılan soruların cevabını bulma şansınız var. Nasıl mı? ChatGPT’nin Chat with Video eklentisi sayesinde. Bu eklentiye sahip olduktan sonra ChatGPT’yi kullanarak söz konusu videoya aklınızdaki soruyu yöneltebiliyorsunuz. Video içeriğine göre sorunuza gelen yanıtı görüntüleyebiliyorsunuz.

sayesinde. Bu eklentiye sahip olduktan sonra ChatGPT’yi kullanarak söz konusu videoya aklınızdaki soruyu yöneltebiliyorsunuz. Video içeriğine göre sorunuza gelen yanıtı görüntüleyebiliyorsunuz. SEO Core AI adı verilen bir eklenti ise belirlediğiniz bir hedef linkteki içeriği sizin yerinize SEO açısından analiz ediyor. Başlık etiketleri, site haritası hızı, SSL sertifikası gibi verileri sizin için sıralıyor.

adı verilen bir eklenti ise belirlediğiniz bir hedef linkteki içeriği sizin yerinize SEO açısından analiz ediyor. Başlık etiketleri, site haritası hızı, SSL sertifikası gibi verileri sizin için sıralıyor. WebPilot eklentisi özellikle içerik yazarları ve ‘copywriter’ların işine yarayacak bir eklentiye benziyor. İnternette okuduğunuz bir içeriğe ait linki paylaştığınızda WebPilot eklentisi sayesinde bu linkteki içerikten yola çıkarak yeni içerikler üretme imkânınız oluyor.

Bu eklentiler sadece birer örnek olmakla birlikte farklı işlevlere sahip daha birçok eklenti olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yüzlerce ChatGPT eklentisi arasından kendi nişinize uygun olanları seçip ChatGPT deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz.

ChatGPT Eklentileri Nasıl Kullanılır?

ChatGPT eklentilerini kullanmaya başlamak için öncelikle etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu eklentiler sadece GPT-4 modelinde kullanılabildiği için eğer şu an ChatGPT- 3.5 kullanıcısıysanız ücretli üyeliğe geçiş yaparak GPT-4 modelini kullanabilirsiniz.