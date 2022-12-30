WordPress Site Sıfırlama Nasıl Yapılır? (Kesin Çözüm!)

Hiç şüphesiz en iyi web site kurma yollarından biri olan Wordpress milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Ancak bir o kadar kişi var WordPress üzerinde site kurarken zorlanmakta Bu nedenle WordPress site sıfırlama yöntemlerini kullanıyor. Böylelikle Wordpress üzerinde yapılan tüm işlemler resetlenmiş oluyor. Peki Wordpress site sıfırlama nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Wordpress Sıfırlama Nasıl Yapılır? (Kesin Çözüm!)

WP Reset eklentisini Wordpress.org üzerinden indirin.

eklentisini Wordpress.org üzerinden indirin. Daha sonra Wordpress'i açın.

Eklentiler kısmına gelin.

Yeni ekle seçeneğine tıklayın.

WP Reset eklentisini kurun.

Wordpress uygulamasını telefonunuza indirin.

Eklentiler kısmından WP Reset eklentisini etkinleştirin. (WP Reset eklentisini bilgisayar üzerinden etkinleştiremezsiniz.)

Daha sonra kurulu eklentiye girin.

Wordpress'i sıfırlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra Wordpress resetleme işlemi tamamlanmış olacaktır. Wordpress üzerinden WP Reset eklentisi eskiden eklenebilirken şu an eklenemiyor. Bu nedenle wordpress.org üzerinden WordPress reset eklentisinin indirmeniz ve manuel olarak kurmanız gerekiyor.

Ayrıca bu işlemi yaptıktan sonra eklenti aktifleştirmek için mobil uygulama üzerinden yani WordPress mobil uygulaması üzerinden eklentiler kısmına Wordpress eklentisi etkinleştirmeniz ve tekrar masaüstüne geri dönmeniz gerekmekte. Bu sayede WordPress resetleme işlemi tamamlanmış olacaktır.

WordPress sıfırlama işlemi yapmadan önce mutlaka ama mutlaka Wordpress sitenizin yedeğini almanız gerekmektedir Bu sayede herhangi bir veri kaybı yaşamadan ve ayarlarınızı tekrar eski haline geri döndürmek için eski sürümünü geri yükleyebilirsiniz.

Ayrıca Jetpack eklentisi WordPress üzerinde aktif ise Wordpress yedeği almak çok daha kolay olacak ve etkinlik günlüğü'nden otomatik olarak istediğiniz tarihteki WordPress sitenizi aktifleştirebileceksiniz.

Bu içeriğimizde Wordpress sıfırlama nasıl yapılır? Wordpress'te sıfırlama adımlarının kesin çözümünü sizler için anlattık. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce WP Reset uygulaması Wordpress üzerine geri gelmeli mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca WordPress ID bulma nasıl yapılır? Yazımıza da göz atabilirsiniz.