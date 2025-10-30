RV There Yet?, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, oyuncuların bir Karavanı (RV - Recreational Vehicle) eve götürmeye çalıştığı, fizik tabanlı, eşli (co-op) bir macera/sürüş oyunudur. Oynanış, hem mizah hem de zorlu yol koşulları içerir.

Hayatta kalma ve ilerleme mekaniklerinden biri, aracın zorlu araziden geçmesini sağlayan ve fizik kurallarına dayanan vinç (winch) mekaniğidir.

Oyun, 4 oyuncuya kadar çevrimiçi eşli (online co-op) desteği sunar ve haritada gezinmeyi, hayatta kalma kaynaklarını (burger, EpiPen vb.) yönetmeyi ve aracı sürmeyi gerektiren iş birliğine dayalı bir deneyim sunar.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz RV There Yet?, son zamanlarda piyasaya sürülen popüler bir macera oyunudur. Eve dönüş yolculuğunu konu alan bu oyunda, karavanınızı kontrol etmeli ve doğru yola sapmalısınız. Yolculuk, oldukça zorlayıcı engelleri içerisinde barındırıyor. Tüm engelleri birlikte aşın ve karavanınızı gerekirse elinizle taşıyın.

Komedi ve absürtlüğün ön planda olduğu RV There Yet?, ana görevlerin aksine küçük içerikleri de oyunculara sunmaktadır. Sadece karavanı değil, kendinizi de düşünmelisiniz.

Yanınızda yemek bulundurmalı, düşmanlardan kaçmalı ve hasar aldığınızda panzehir kullanmalısınız.

RV There Yet? İndir

Eğlenceli fizik tabanlı oynanışı sayesinde saatlerce ekran başında kalacaksınız. Vinç kontrollerinde ustalaşın, karavanı engellerin üzerinden geçirin ve tekrardan yola koyulun.

Siz de RV There Yet? indirin ve macera dolu eve dönüş yolunu sorunsuz tamamlayın!

RV There Yet? Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Core i7-3820 or equivalent

Core i7-3820 or equivalent Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia 970 or equivalent

NVidia 970 or equivalent DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 3200 MB kullanılabilir alan