RV There Yet?
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.13 GB
- Üretici Nuggets Entertainment
-
RV There Yet?, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon macera oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, oyuncuların bir Karavanı (RV - Recreational Vehicle) eve götürmeye çalıştığı, fizik tabanlı, eşli (co-op) bir macera/sürüş oyunudur. Oynanış, hem mizah hem de zorlu yol koşulları içerir.
- Hayatta kalma ve ilerleme mekaniklerinden biri, aracın zorlu araziden geçmesini sağlayan ve fizik kurallarına dayanan vinç (winch) mekaniğidir.
- Oyun, 4 oyuncuya kadar çevrimiçi eşli (online co-op) desteği sunar ve haritada gezinmeyi, hayatta kalma kaynaklarını (burger, EpiPen vb.) yönetmeyi ve aracı sürmeyi gerektiren iş birliğine dayalı bir deneyim sunar.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz RV There Yet?, son zamanlarda piyasaya sürülen popüler bir macera oyunudur. Eve dönüş yolculuğunu konu alan bu oyunda, karavanınızı kontrol etmeli ve doğru yola sapmalısınız. Yolculuk, oldukça zorlayıcı engelleri içerisinde barındırıyor. Tüm engelleri birlikte aşın ve karavanınızı gerekirse elinizle taşıyın.
Komedi ve absürtlüğün ön planda olduğu RV There Yet?, ana görevlerin aksine küçük içerikleri de oyunculara sunmaktadır. Sadece karavanı değil, kendinizi de düşünmelisiniz.
Yanınızda yemek bulundurmalı, düşmanlardan kaçmalı ve hasar aldığınızda panzehir kullanmalısınız.
RV There Yet? İndir
Eğlenceli fizik tabanlı oynanışı sayesinde saatlerce ekran başında kalacaksınız. Vinç kontrollerinde ustalaşın, karavanı engellerin üzerinden geçirin ve tekrardan yola koyulun.
Siz de RV There Yet? indirin ve macera dolu eve dönüş yolunu sorunsuz tamamlayın!
RV There Yet? Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Core i7-3820 or equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia 970 or equivalent
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 3200 MB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
RV There Yet? oyunu tek başına oynanabilir mi?
Evet, oyun tek oyunculu (single-player) özelliğini destekler. Ancak, temel olarak iş birliğine dayalı bir macera olarak tasarlandığı için, geliştiriciler oynamak için arkadaş edinmeyi tavsiye eder.
Oyunda ilerlerken sadece aracı sürmek mi gerekiyor?
Hayır. Oyunda hayatta kalmak için sadece aracı sürmek yetmez. Ayrıca yolda bulunan burger, panzehir (antidote) ve EpiPen'ler gibi malzemeleri toplayıp yöneterek karakterlerin hayati ihtiyaçlarını da karşılamanız gerekir.
Oyundaki vinç (winch) mekaniği ne için kullanılır?
Fizik tabanlı vinç, karavanın çamura saplandığı, tepeye tırmanamadığı veya engelleri aşmak zorunda kaldığı durumlarda, aracı çekmek, kaldırmak veya dengelemek için kullanılan hayati bir araçtır.
Oyunun geçtiği yer neresidir?
Oyuncular, rahatlatıcı bir tatilden dönerken alternatif bir yola zorlanır ve karavanı, zorlu koşullara sahip olan ve herkesin sağ çıkamadığı söylenen Mabutts Vadisi'nden geçirmek zorundadır.
Oyunda iletişim nasıl sağlanır?
Oyun, oyuncuların yakınındaki diğer oyuncularla gerçek zamanlı konuşmasını sağlayan yakınlık sohbeti (Proximity Chat) özelliğine sahiptir. Bu özellik, iş birliğini ve mizahı artırmak için önemlidir.