Facebook Messenger Gönderilen Mesajı Geri Alma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Facebook mesaj geri alma özelliği Android ve iOS kullanıcılarına açıldı. Facebook Messenger gönderilen mesajı geri alma özelliğiyle Facebook arkadaşlarınıza yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları onlar görmeden silebilirsiniz. Facebook’ta mesaj geri alma (herkesten silme) seçeneği hem iPhone hem de Android telefonlarda çıkıyor. İşte Facebook'ta gönderilen mesajı geri almanın, herkes görmeden silmenin yöntemi:

Facebook Messenger Gönderilen Mesajı Geri Alma:

Facebook Messenger'a yeni eklenen mesaj geri alma/kaldırma, yanlışlıkla gönderilen mesajı herkes görmeden silmek, kaldırmak için harika bir özellik. Uzun bir süredir test aşamasında olan Messenger özelliği bugün itibarıyla aktif hale getirildi. Tüm Android telefon ve iPhone kullanıcıları artık Facebook Messenger’da mesaj geri alma özelliğini kullanabiliyor. Yanlışlıkla istemeden gönderilen ya da tamamen yanlış kişiye giden mesajı kimse görüntülemeden geri almanızı sağlayan Herkes İçin Kaldır (Remove for Everyone), mesaja dokunduktan sonra bir seçenek olarak kendini gösteriyor. Yalnız bunun için 10 dakika süreniz var. 10 dakika içerisinde mesajı geri almanıza izin veriliyor da diyebiliriz. Mesajı hem karşıdan hem de kendinizden silebildiğiniz gibi sadece kendi sohbet alanınızdan da kaldırabiliyorsunuz. Bunun için yine mesaja dokunup bu sefer Kendin İçin Kaldır (Remove For You) seçeneğini kullanıyorsunuz.

Yanlışlıkla gönderilen mesajı geri alma özelliği Facebook Messenger Lite uygulamasında henüz kullanılabilir değil. Mesaja dokunulduğunda sadece Sil seçeneği çıkıyor. Mesaj kaldırma, belki de Messenger uygulamasına özel bir özellik olarak kalacak. İlerleyen güncellemelerde göreceğiz.