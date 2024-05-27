Dünyanın İlk Arama Motoru Archie Nedir? Nasıl Kullanılır?

İnternetin gelişmesi ile birlikte arama motorlarında büyük devrimler yaşandı. Bu devrimlerden önce ise sahada sadece Archie vardı. Google, Yandex gibi arama motorlarının popülaritesi Archie’yi yıllar içinde geride bıraktı. Üstünden yıllar geçmesine rağmen bu arama motoru geçtiğimiz günlerde yeniden çalıştırıldı.

Peki, Archie arama motoru nedir? Ne zaman geliştirildi? Nasıl kullanılır? İşte, dünyanın ilk arama motoru Archie’nin özellikleri!

Archie Nedir?

1989 yılında geliştirilen dünyanın ilk arama motoru Archie olarak isimlendirilmişti. Bir süre önce The Serial Port isimli Youtube kanalı, bu arama motoruna ait son yazılıma ulaştı ve Archie’yi yeniden çalıştırdı.

Archie’nin adı, aslında ‘arşiv’ sözcüğünden geliyor. İnternetteki bilgi arşivine erişmenizi sağlayan bir arama motoru olarak tasarlanmış. İlk çıktığı yıllarda kısıtlı bir kitleye hitap eden arama motorunun yeniden canlandırılmasını hedefleyen YouTube kanalı, Varşova Üniversitesi’nin çalışanları ile iş birliği yaptı ve ilk arama motorunun kaynak kodlarına ulaşmayı başardı.

Bu kodlar sayesinde tekrar çalıştırılan Archie’nin nasıl kullanıldığı ise merak konusu oldu.

Archie Nasıl Kullanılır?

Archie arama motorunu kullanmak için Archie Search’e ulaşmanız yeterli oluyor.

Bu bağlantıya tıkladığınızda arama motorunun nostaljik arayüzü karşınıza çıkıyor.

‘Text to search for’ bölümüne arama yapmak istediğiniz söz öbeğini yazmalısınız.

Bir alt satırda yer alan ‘there are several types of search’ bölümünde nasıl bir arama yapmak istediğinizi seçiyorsunuz.

The results can be sorted başlığında içeriklerin neye göre sıralanmasını istediğinizi, diğer seçeneklerde ise kaç tane sonuç görmek istediğinizi ve kullanmak istediğiniz server’ı seçebiliyorsunuz.

Search butonuna bastığınızda Google, Yahoo, Yandex gibi arama motorlarında olduğu gibi arama başlatılıyor.

Sonuçlar ‘ArchiePlex Results’ başlığının altında sıralanıyor.

Tabi ki bu arama motorundan elde edeceğiniz sonuçlar oldukça kısıtlı. Günümüzde kullanılan popüler arama motorları gibi sayfalarca farklı sonuç sunmuyor. Yine de şu an internet kullanıcılarının vazgeçilmezi olan arama motorlarının geçmişine yolculuk yapmak isteyenler için keyifli bir deneyim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın ilk arama motoru Archie’de herhangi bir arama yaptınız mı? Nasıl sonuçlar aldınız? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın!