S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ile sırlarla ve radyasyonla dolu bir dünyaya dalın. Tehlikeli görevleri tamamlayın, hayatta kalın. Efsane devam ediyor!

GSC Game World'ün imzasını taşıyan S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, FPS ve hayatta kalma türlerini ustaca harmanlayan bir başyapıt. Serinin üçüncü ana oyunu olan bu yapım, Çernobil felaketinin ardından oluşan ürkütücü "Zone"u daha da derinlemesine keşfetme fırsatı sunuyor. Shadow of Chernobyl'in olaylarının sonrasında geçen oyun, radyoaktif topraklarda bizleri yeni bir maceraya davet ediyor.

Bizler Ukrayna hükümetinin gizli ajanı Major Alexander Degtyarev'in gözünden bu tekinsiz dünyayı deneyimliyoruz. Esrarengiz helikopter kazalarını araştırmak ve kaybolan ekipleri bulmak gibi tehlikeli görevler, ajanımızı Pripyat'ın karanlık sokaklarına sürüklüyor. Gerçekçi atmosferi, uçsuz bucaksız açık dünyası ve sürükleyici hikayesiyle Call of Pripyat, oyuncuları adeta hipnotize ediyor. Ana görevlerin yanı sıra, Zone'un farklı köşelerinde gizlenmiş yan görevler, oyunculara saatler süren bir keşif deneyimi vadediyor.

Call of Pripyat, gelişmiş yapay zeka sistemleri, gerçekçi çevresel etkileri ve detaylı envanter yönetimiyle öne çıkıyor. Mutantlar, anomaliler ve acımasız doğa koşulları, hayatta kalma mücadelesini her an zorlaştırıyor. Oyunun görsel ve işitsel tasarımı, post-apokaliptik dünyanın kasvetli atmosferini kusursuz bir şekilde yansıtıyor.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat İndir

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Sistem Gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)/Microsoft Windows 2000 SP4

İşlemci : Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+

Ekran Kartı : 128 MB DirectX 8.0 uyumlu kart / nVIDIA GeForce 5700 / ATI Radeon 9600

Bellek : 768 MB RAM

Ses : DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı Depolama: 6 GB boş sabit disk alanı