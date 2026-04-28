Samson
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Liquid Swords
-
Samson, ailenizi kurtarmaya çalıştığınız ve çetelerle savaştığınız tek oyunculu bir aksiyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samson, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon oyunudur.
- Oyunda ana karakter Samson, geçmişinin peşini bırakmadığı Tyndalston şehrine geri dönüyor.
- Oyun tek oyunculu yapıya sahip. Görev seçimleri, şehirdeki gruplarla ilişkiler ve yarattığın kaos oynanışa doğrudan etki ediyor.
Aksiyon oyunları arasında yer alan Samson, hikayesi ve atmosferi ile ön plana çıkıyor. Sokak temasıyla karşımıza çıkan bu oyunda, yumruk yumruğa kavgalar ve silahlı çete savaşları hikayenin olmazsa olmazıdır.
Hikayeyi biraz da olsa anlatacak olursak; Ana karakter Samson, ailesini kurtarmak için eskiden yaşadığı Tyndalstone şehrine geri döner. Suç örgütleri, çeteler ve çeşitli sokak serserilerine karşı savaşarak ailesini kurtarmaya ve düşmanları alt etmeye çalışır.
Tek oyunculu oynayabileceğiniz Samson, ana hikayenin yanı sıra çeşitli yan görevleri de içerisinde barındırmaktadır. Yaşadığınız kaosun yanı sıra şehirde turlayabilir, gruplarla ilişki kurabilir ve kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz.
Samson İndir
Oyunun en dikkat çekici tarafı ise yakın dövüş ve araba sürme simülasyonudur. Yumruk yumruğa kavgalarda tamamen gerçekçi bir yapıyla karşılaşacak ve rakibinizi alt etmeye çalışacaksınız.
Samson Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: Intel Core i5-10505 / AMD Ryzen 5 3600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia® 1070 GTX 8 GB / AMD Radeon™ RX 5600 6 GB
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Samson nasıl bir oyun?
Yakın dövüş, araç sürüşü ve hikâye odaklı üçüncü şahıs aksiyon oyunudur.
Samson ne zaman çıktı?
Oyun 8 Nisan 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
Samson açık dünya mı?
Tam anlamıyla klasik açık dünya değil, ancak şehir bölgelerinde serbest dolaşım sunuyor.
Samson multiplayer var mı?
Hayır, oyun tek oyunculu olarak sunuluyor.
Samson yorumları nasıl?
Steam kullanıcı incelemeleri şu anda karışık seviyede.