Samson, ailenizi kurtarmaya çalıştığınız ve çetelerle savaştığınız tek oyunculu bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Samson, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon oyunudur.

Oyunda ana karakter Samson, geçmişinin peşini bırakmadığı Tyndalston şehrine geri dönüyor.

Oyun tek oyunculu yapıya sahip. Görev seçimleri, şehirdeki gruplarla ilişkiler ve yarattığın kaos oynanışa doğrudan etki ediyor.

Aksiyon oyunları arasında yer alan Samson, hikayesi ve atmosferi ile ön plana çıkıyor. Sokak temasıyla karşımıza çıkan bu oyunda, yumruk yumruğa kavgalar ve silahlı çete savaşları hikayenin olmazsa olmazıdır.

Hikayeyi biraz da olsa anlatacak olursak; Ana karakter Samson, ailesini kurtarmak için eskiden yaşadığı Tyndalstone şehrine geri döner. Suç örgütleri, çeteler ve çeşitli sokak serserilerine karşı savaşarak ailesini kurtarmaya ve düşmanları alt etmeye çalışır.

Tek oyunculu oynayabileceğiniz Samson, ana hikayenin yanı sıra çeşitli yan görevleri de içerisinde barındırmaktadır. Yaşadığınız kaosun yanı sıra şehirde turlayabilir, gruplarla ilişki kurabilir ve kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Oyunun en dikkat çekici tarafı ise yakın dövüş ve araba sürme simülasyonudur. Yumruk yumruğa kavgalarda tamamen gerçekçi bir yapıyla karşılaşacak ve rakibinizi alt etmeye çalışacaksınız.

Samson Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

İŞLEMCI: Intel Core i5-10505 / AMD Ryzen 5 3600

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: Nvidia® 1070 GTX 8 GB / AMD Radeon™ RX 5600 6 GB

DIRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan