Android için futbol menajerlik oyunları arasında öne çıkan SEGA Football Club Champions APK, gerçek oyuncu verileri ve rekabetçi lig yapısıyla kapsamlı bir kulüp simülasyonu deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; SEGA tarafından geliştirilmiş olup, futbol kulübü kurma ve yönetme üzerine odaklanan kapsamlı bir menajerlik simülasyonudur.

Football Manager™ altyapısı ve FIFPRO™ lisanslı oyuncu verileri sayesinde gerçekçi kadrolar ve istatistiklerle oynanır.

Oyun, hem tek oyunculu kariyer modu hem de çevrim içi PvP karşılaşmalar sunar.

SEGA Football Club Champions APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir futbol kulübü yönetim simülasyonu oyunudur. SEGA tarafından geliştirilen oyun, Football Manager™ altyapısı ve FIFPRO™ lisanslı gerçek oyuncu verileriyle güçlendirilmiştir.

Oyunda kendi kulübünüzün menajeri olarak yerel bir takımı devralırsınız ve onu dünya çapında bir futbol devi haline getirmeye çalışırsınız. Transferler yapabilir, genç yetenekler keşfedebilir, tesislerinizi geliştirebilir ve oyuncularınız için özel antrenman programları belirleyebilirsiniz

SEGA Football Club Champions APK İndir

SEGA Football Club Champions APK, derin strateji sistemi ve detaylı yönetim seçenekleri sayesinde gerçekçi bir futbol menajerlik deneyimi sunar.

Eğer futbol menajerlik oyunlarını seviyorsanız, siz de SEGA Football Club Champions APK’yı indirin!

SEGA Football Club Champions Oyunu Özellikleri

Android için futbol kulübü yönetim oyunu

Football Manager™ altyapısı

FIFPRO™ lisanslı gerçek futbolcular

Derin transfer ve antrenman sistemi

Tesis ve stadyum geliştirme

Çevrim içi PvP karşılaşmalar

Çapraz platform ve cross-play desteği